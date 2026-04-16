Piatra de 2.700 de ani care poate declanșa un război crâncen între Israel și Turcia

În spatele zidurilor groase ale Muzeului de Arheologie se află un obiect care provoacă insomnii diplomaților de la Ankara și Ierusalim. Nu este o bijuterie imperială, ci o lespede de calcar crăpată, de mărimea unei tăblițe școlare. Dar pentru statul Israel, această piatră este „certificatul de naștere” al capitalei sale biblice. Pentru Turcia, este dovada supremă că, timp de secole, soarta Orientului a fost pecetluită pe malurile Bosforului.

​Povestea începe în anul 701 î.Hr., într-un Ierusalim asediat de asirieni. Regele Ezechia ordonă o manevră disperată: săparea unui tunel prin stâncă pentru a aduce apa izvorului Gihon în interiorul cetății. Două echipe de mineri încep să sape din capete opuse. ​Inscripția de la Siloam nu este un decret regal îngâmfat, ci un jurnal de șantier emoționant. Ea descrie clipa în care, după luni de întuneric, minerii au auzit vocile colegilor prin peretele de piatră. „Târnăcop contra târnăcop”, scrie în ebraica veche pe placa ce comemora joncțiunea salvatoare.

​Timp de peste două milenii, mesajul a rămas îngropat în umezeala tunelului. A fost descoperit abia în 1880, pe când Ierusalimul era doar o periferie a vastului Imperiu Otoman. Sub legile stricte ale Sultanului Abdul-Hamid al II-lea, „pământul și tot ce ascunde el” aparțineau tronului. Astfel, inscripția a fost extrasă și trimisă la Istanbul, devenind instantaneu o piesă de rezistență a muzeului imperial. De atunci, piatra a devenit un prizonier diplomatic de lux.

​De decenii, Israelul încearcă să recupereze piesa. S-au oferit la schimb artefacte otomane rare, s-au propus „împrumuturi pe termen lung” și s-au invocat argumente morale. În 2022, sub presiunea unei încălziri temporare a relațiilor dintre Erdogan și omologul său israelian, de la acea vreme, s-a zvonit că „Piatra de la Siloam” s-ar putea întoarce acasă. Răspunsul Ankarei a fost însă de un pragmatism rece: „Obiectele găsite pe teritoriul nostru în timpul imperiului aparțin Turciei”.

Pentru președintele Erdogan, cedarea plăcuței ar însemna crearea unui precedent periculos. Dacă dai înapoi Ierusalimului o piatră, ce vei face când Grecia va cere restul artefactelor din perioada otomană? ​Întrebarea care plutește adesea în cercurile pasionaților de spionaj este: De ce nu o fură? Dacă Mossadul a putut extrage tone de documente nucleare din inima Iranului, o piatră dintr-un muzeu turcesc pare o sarcină ușoară.

​Răspunsul este însă unul de natură juridică, nu tehnică. O relicvă furată își pierde „vocea” oficială. Israelul nu are nevoie de piatra fizică într-un seif secret; are nevoie de ea expusă oficial, ca dovadă arheologică a prezenței evreiești de 3.000 de ani în Ierusalim. Un furt ar transforma o dovadă istorică într-un obiect de contrabandă, anulându-i valoarea politică. Atunci, dece nu un război? În ultima vreme se vede ca relatiile dintre cele doua tari au ajuns la extrem, mai ales dupa atacurile din Gaza și cele asupra Iranului.

​Astăzi, Inscripția de la Siloam rămâne sub lumina rece a reflectoarelor din Istanbul. Este un martor mut al unei istorii care refuză să fie uitată. În timp ce politicienii se luptă pentru ea, piatra continuă să spună aceeași poveste: despre o zi de acum 2.700 de ani când, în ciuda întunericului și a fricii de război, doi oameni s-au întâlnit în inima muntelui și și-au strâns mâinile. ​Pentru moment, acea strângere de mână rămâne captivă în vitrina unui imperiu care nu mai există, dar care încă își cere drepturile.