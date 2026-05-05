Efectul retragerii din OPEC pentru o productie de petrol mai mare: Iranul atacă maisiv cu rachete și drone asupra Emiratelor Arabe Unite
Postat la: 05.05.2026 |
Iranul a lansat luni peste o duzină de rachete și mai multe drone asupra Emiratelor Arabe Unite, reluând atacurile asupra statului din Golf pentru prima dată de la intrarea în vigoare a unui armistițiu fragil luna trecută. Coincidenta sau nu, dar atacul apare după ce EAU s-au retras din OPEC si OPEC+ pentru a-si majora productia de petrol pe fondul blocării stramtorii Ourmuz.
În același timp, armata americană a declarat că a tras asupra forțelor iraniene din Strâmtoarea Ormuz, iar președintele american Donald Trump a promis că Iranul va fi „șters de pe fața pământului" dacă va lovi nave americane din zonă, arată Times of Israel.
Atacurile iraniene par să fi fost un răspuns la ultimele eforturi ale lui Trump de a redeschide strâmtoarea, după ce acesta a lansat un nou plan de escortare a navelor și de restabilire a traficului pe calea navigabilă în mare parte blocată. Armata americană a declarat că două nave comerciale sub pavilion american au tranzitat cu succes strâmtoarea luni, în cadrul noii inițiative.
Atacuri repetate asupra Emiratelor Arabe Unite
Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a declarat că sistemele sale de apărare aeriană au atacat 15 rachete și patru drone lansate de Iran. Autoritățile din emiratul estic Fujairah au declarat că o dronă a declanșat un incendiu la o instalație petrolieră importantă, rănind trei cetățeni indieni. Armata britanică a raportat că două nave de marfă au luat foc în largul Emiratelor Arabe Unite.
Alerte privind rachetele au fost emise luni, îndemnând locuitorii să găsească adăpost - primele astfel de alerte de la începutul armistițiului, acum aproape o lună. Avioanele comerciale care se îndreptau spre Emiratele Arabe Unite - care găzduiesc centrele de călătorie globale din Dubai și Abu Dhabi - s-au întors în aer.
Țara a condamnat ceea ce a numit „o nouă agresiune iraniană trădătoare" și a cerut încetarea imediată a atacurilor.
Israelul monitorizează situația În contextul escaladării tensionării de luni în Golf, un oficial militar israelian a declarat că IDF „monitorizează situația și este în alertă și la un nivel ridicat de pregătire".
„Sistemele noastre de apărare aeriană și capacitățile ofensive sunt la un nivel ridicat de pregătire, care nu s-a schimbat de când armistițiul [a intrat în vigoare]", a declarat oficialul. Oficialul a clarificat că nu există încă modificări ale directivelor Comandamentului Frontului Intern pentru civili și „orice modificare a directivelor va fi actualizată în consecință".SUA declară că a scufundat 6 ambarcațiuni iraniene, în contextul în care Trump își intensifică amenințările.
Iranul a anunțat redeschiderea Strâmtorii Ormuz la câteva zile după ce s-a încheiat armistițiul cu SUA de luna trecută, dar a reluat întreruperea traficului în canal ca răspuns la decizia SUA de a menține blocada porturilor Republicii Islamice.
Închiderea efectivă a strâmtorii de către Iran a provocat o creștere bruscă a prețurilor la combustibil la nivel mondial și a zdruncinat economia globală. Centrul Comun de Informații Maritime, condus de SUA, a sfătuit luni navele să traverseze strâmtoarea în apele Omanului, declarând că a înființat o „zonă de securitate sporită".
Amiralul Brad Cooper, comandantul Comandamentului Central al SUA, a declarat reporterilor că forțele americane au deschis cu succes un pasaj prin strâmtoare, care este lipsit de mine iraniene. El a spus că Iranul a lansat mai multe rachete de croazieră, drone și ambarcațiuni mici asupra navelor civile aflate sub protecția armatei americane.
Elicoptere militare americane au scufundat șase dintre ambarcațiunile mici, a spus Cooper, adăugând că „fiecare" amenințare a fost înlăturată. „Comandanții americani aflați la fața locului au toată autoritatea necesară pentru a-și apăra unitatea și pentru a apăra navele comerciale - așa cum am văzut și demonstrat mai devreme astăzi", a declarat Cooper.
Între timp, Trump a avertizat că, dacă Iranul atacă vreo navă americană în jurul Strâmtorii Ormuz, aceasta va fi „dispărută de pe fața pământului". Liderul american a lansat amenințarea în timpul unei discuții cu Fox News, recunoscând totodată că iranienii dau dovadă de flexibilitate în discuții și sunt „mult mai maleabili" în fața blocadei americane asupra porturilor iraniene.
Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a recunoscut, de asemenea, progresele înregistrate în discuțiile cu SUA, mediate de Pakistan, dar a scris pe X că evenimentele de luni din Strâmtoarea Ormuz arată că nu există o soluție militară la criză. De asemenea, el a avertizat Statele Unite și Emiratele Arabe Unite să nu fie atrase într-o „mlaștină" de către răuvoitori.
Într-o postare proprie pe rețelele de socializare, Trump a declarat că Iranul „a atacat niște națiuni fără legătură", inclusiv o navă de marfă sud-coreeană, dar nu au fost provocate daune altor nave.
Trump a declarat pentru ABC că „Iranul ar trebui să spere că [încetarea focului] va rămâne în vigoare. Cel mai bun lucru care li se poate întâmpla este să-l menținem în vigoare".
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, și șeful Statului Major Interarme, generalul Dan Caine, vor susține o nouă conferință marți, a adăugat el.
Trump avertizase duminică că eforturile Iranului de a opri trecerea prin strâmtoare „vor trebui, din păcate, să fie abordate cu fermitate".
El a descris „Project Fredome" în termeni umanitari, conceput pentru a ajuta navigatorii blocați pe sute de nave blocate în Golful Persic de la începutul războiului.
Agenția de știri IRNA, administrată de statul iranian, a numit efortul parte a „delirului" lui Trump. Comandamentul militar iranian a avertizat că navele care trec prin strâmtoare trebuie să se coordoneze cu acesta. „Avertizăm că orice forță militară străină - în special armata americană agresivă - care intenționează să se apropie sau să intre în Strâmtoarea Ormuz va fi vizată", a declarat generalul-maior Ali Abdollahi pentru postul de televiziune de stat IRIB.
Tot luni, ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, a anunțat că SUA și națiunile arabe din Golf elaborează o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU menită să condamne Iranul pentru blocarea Strâmtorii Ormuz.
Waltz a declarat că negocierile privind rezoluția vor avea loc săptămâna aceasta, care vine după ce membrii permanenți ai Consiliului de Securitate, Rusia și China, au blocat luna trecută o rezoluție despre care Washingtonul spera că va stimula eforturile internaționale de a restabili libertatea navigației pe calea navigabilă, o rută cheie pentru fluxul de petrol și gaze.
Închiderea strâmtorii a cauzat o creștere explozivă a prețurilor petrolului și gazelor la nivel global, prețurile petrolului Brent crescând cu peste cinci procente după ce Emiratele Arabe Unite au anunțat că au fost atacate.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Hai să murim de grija lui Ilie Bolojan
Ca ce-o sa faca saracul daca-l lasa moțiunea fara cabinet. Sa ne frangem mainile, lele Cristoae, sa ne smulgem parul din ...
-
Focuri de armă în apropierea Casei Albe. Un suspect a fost împușcat după trecerea coloanei oficiale a vicepreședintelui JD Vance
Agenții Secret Service au ranit un barbat inarmat considerat suspect, la scurt timp dupa trecerea coloanei vicepreședint ...
-
Bonus de ziua ta la cazino online - ghid complet pentru jucătorii din Români
Bonus de ziua ta cazino online e o promoție care exista la mulți operatori dar e prost ințeleasa de mulți jucatori. Unii ...
-
Europa se află în prima linie a unei recesiuni inevitabile de proporții colosale: alimente banale vor deveni un lux in perioada următoare
Economiile globale risca sa intre intr-o recesiune semnificativa, in conditiile in care investitorii subestimeaza impact ...
-
Alexandru Nazare caută ieșirea pentru plata facturii vaccinurilor Pfizer: „Marjele sunt foarte mici"
Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, afirma ca, in discutiile pe care Romania le are cu compania Pfizer pe tema achit ...
-
Presa israeliană: Chivotul Legământului ar fi fost descoperit sub Muntele Templului și ar fi fost detectat cu o tehnologie cuantică
În Israel s-a iscat un scandal monstru dupa lansarea pe toate canalele media online a documentarului "Legends of t ...
-
Proiectul Neptun Deep: Primele nave au ajuns la Tuzla pentru instalarea conductei care ar trebui să livreze gaze din 2027
Doua dintre cele 50 de nave care vor lucra la instalarea conductei prin care vor ajunge la țarm și apoi in sistemul ener ...
-
Donald Trump se pregateste de "Războiul Sfânt" al oamenilor cu demonii interdimensionali despre care JD Vance spune ca-s extratereștri
Expertul Dr. Steven Greer a fost chestionat despre viitoarea mare declasificare a documentelor OZN anuntata de Donald Tr ...
-
Cum să transformi o canapea veche într-un punct central al camerei
Transformarea unei canapele vechi intr-un punct central al camerei tale poate parea o provocare, dar cu puțina creativ ...
-
De ce iPhone 17 Pro Max este smartphone-ul ideal pentru business și productivitate
Mobilitatea și productivitatea sunt mai importante ca niciodata pentru oamenii de afaceri, iar alegerea unui smartphon ...
-
Tendințe în amenajarea zonei de dining în 2026: forme organice, texturi haptice și adio minimalismului rece
Anul 2026 marcheaza o tranziție profunda in felul in care percepem spațiul de locuit, iar zona de dining devine, mai m ...
-
Iată care e miza în afacerea BigTech: Războiul din Orientul Mijlociu redesenează planurile globale pentru centrele de date, iar infrastructurile AI intră într-o zonă de mare risc
Conflictul din Orientul Mijlociu incepe sa rescrie planurile marilor companii tehnologice și ale statelor in privința de ...
-
Trump și familia sa se îmbogățesc "ca la concurs" - 6,5 miliarde de dolari intr-un singur an
Graficul Forbes de mai sus arata cifre interesante, dar este destul de evident ca Trump și familia sa iși folosesc poziț ...
-
Compilație de previziuni ale sfinților și părinților duhovnicești ortodocși despre al Treilea Război Mondial - atacul Israelului asupra Iranului și implicarea Turciei
Acestea sunt atribuiri profetice populare in tradiția ortodoxa (in special greaca și rusa), preluate din spusele Cuviosu ...
-
Este Islamul o schismă creștină așa cum credeau Ioan Damaschin și Dante Alighieri?
Sudul Siriei este inchegat in platoul de piatra intunecata al Hauranului. Am o strangere de inima la vederea acestui pei ...
-
Hezbollah folosește o nouă armă puternică, concepută pentru a evita detectarea israeliană
O drona quadcopter incarcata cu explozibili a survolat la mica inalțime acoperișurile din sudul Libanului, navigand cu p ...
-
O intrigă secundară a procesului Elon Musk - Sam Altman: Care dintre miliardari merită cheile "Mașinii lui Dumnezeu"
Un proces de mare profil din industria tehnologiei scoate la iveala o intrebare mai ampla decat disputa juridica in sine ...
-
"Iluzia Lunii" este o farsă pe care ne-o joacă propriul creier care plasează astrele pe o cupolă cerească
De la filosofii Greciei Antice pana la cercetatorii NASA de astazi, un fenomen banal de pe cerul nopții continua sa ridi ...
-
Cine ne trimite la război? Cei ce-și iau banii de la noi!
Romania se imprumuta 16,68 miliarde de euro pe 45 de ani, ca sa cumpere armament de la nemți, francezi, americani, itali ...
-
Americanii au creat un scut de apărare cu AI, care pare din filme SF: Halo Shield funcționează deja!
Daca cineva cauta pe internet termenul „Halo shield", primele rezultate duc, cel mai probabil, catre celebrul univ ...
-
Europa va avea cel mai lung tunel feroviar din lume: 64 de kilometri de cale ferată sub munte
Adanc sub masivul muntos, utilaje gigantice iși croiesc drum prin stanca pentru a finaliza ceea ce va deveni cel mai lun ...
-
Celebrul om de știință Neil deGrasse Tyson prezintă o teorie șocantă despre ce se întâmplă după moarte
Un reputat om de știința american a prezentat o teorie provocatoare despre ceea ce se intampla dupa moarte, explicand și ...
-
România are cărbune la greu dar importurile au crescut cu peste 430% pentru că așa ne obligă UE de la Bruxelles
Producția de carbune a Romaniei a totalizat in primele doua luni ale acestui an 244.400 tone echivalent petrol (tep), fi ...
-
Despre ce victorie este vorba? Anchetă CNN: Majoritatea siturilor militare americane din Orientul Mijlociu au fost avariate de Iran
Cel puțin 16 poziții militare americane au fost avariate in atacurile iraniene, acestea reprezentand majoritatea poziții ...
-
Războiul continuă: SUA au livrat 6.500 de tone de armament către Israel în 24 de ore
Statele Unite au desfașurat o ampla operațiune logistica, livrand aproximativ 6.500 de tone de armament și echipamente m ...
-
Misterioase lumini verzi capturate pe cerul din Hawaii. Astronomii nu pot explica ciudatul fenomen
Misterioase lumini verzi au aparut pe cerul din Hawaii, lasandu-i pe astronomi fara explicații in legatura cu ciudatul f ...
-
17 cutremure neobișnuite au lovit lângă baza militară Zona 51 din Nevada, stârnind temeri cu privire la teste secrete
O serie neobișnuita de cutremure a lovit zona din apropierea bazei militare americane din Zona 51 din Nevada, Statele Un ...
-
Bloomberg: Marile companii petroliere avertizează că stocurile de țiței sunt pe terminate
Cele mai mari companii petroliere din America avertizeaza ca piețele globale de țiței s-ar putea confrunta cu prețuri și ...
-
Cum au rescris timp de patru secole de traducători bărbați cea mai faimoasă epopee din istorie și au șters adevărul despre sclavele ucise pentru că au fost violate
Timp de 400 de ani, barbați singuri au tradus „Odiseea" lui Homer. Și timp de 400 de ani, ei au rescris in tacere ...
-
Jurnaliștii "aleși" ai poporului ales-bules! Cine nu susține Israelul trebuie să demisioneze
Proprietarul Telegraph și Politico a declarat ca jurnaliștii din presa trebuie sa susțina Israelul sau sa demisioneze, p ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu