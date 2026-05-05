Efectul retragerii din OPEC pentru o productie de petrol mai mare: Iranul atacă maisiv cu rachete și drone asupra Emiratelor Arabe Unite

Iranul a lansat luni peste o duzină de rachete și mai multe drone asupra Emiratelor Arabe Unite, reluând atacurile asupra statului din Golf pentru prima dată de la intrarea în vigoare a unui armistițiu fragil luna trecută. Coincidenta sau nu, dar atacul apare după ce EAU s-au retras din OPEC si OPEC+ pentru a-si majora productia de petrol pe fondul blocării stramtorii Ourmuz.

În același timp, armata americană a declarat că a tras asupra forțelor iraniene din Strâmtoarea Ormuz, iar președintele american Donald Trump a promis că Iranul va fi „șters de pe fața pământului" dacă va lovi nave americane din zonă, arată Times of Israel.

Atacurile iraniene par să fi fost un răspuns la ultimele eforturi ale lui Trump de a redeschide strâmtoarea, după ce acesta a lansat un nou plan de escortare a navelor și de restabilire a traficului pe calea navigabilă în mare parte blocată. Armata americană a declarat că două nave comerciale sub pavilion american au tranzitat cu succes strâmtoarea luni, în cadrul noii inițiative.

Atacuri repetate asupra Emiratelor Arabe Unite

Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a declarat că sistemele sale de apărare aeriană au atacat 15 rachete și patru drone lansate de Iran. Autoritățile din emiratul estic Fujairah au declarat că o dronă a declanșat un incendiu la o instalație petrolieră importantă, rănind trei cetățeni indieni. Armata britanică a raportat că două nave de marfă au luat foc în largul Emiratelor Arabe Unite.

Alerte privind rachetele au fost emise luni, îndemnând locuitorii să găsească adăpost - primele astfel de alerte de la începutul armistițiului, acum aproape o lună. Avioanele comerciale care se îndreptau spre Emiratele Arabe Unite - care găzduiesc centrele de călătorie globale din Dubai și Abu Dhabi - s-au întors în aer.

Țara a condamnat ceea ce a numit „o nouă agresiune iraniană trădătoare" și a cerut încetarea imediată a atacurilor.

Israelul monitorizează situația În contextul escaladării tensionării de luni în Golf, un oficial militar israelian a declarat că IDF „monitorizează situația și este în alertă și la un nivel ridicat de pregătire".

„Sistemele noastre de apărare aeriană și capacitățile ofensive sunt la un nivel ridicat de pregătire, care nu s-a schimbat de când armistițiul [a intrat în vigoare]", a declarat oficialul. Oficialul a clarificat că nu există încă modificări ale directivelor Comandamentului Frontului Intern pentru civili și „orice modificare a directivelor va fi actualizată în consecință".SUA declară că a scufundat 6 ambarcațiuni iraniene, în contextul în care Trump își intensifică amenințările.

Iranul a anunțat redeschiderea Strâmtorii Ormuz la câteva zile după ce s-a încheiat armistițiul cu SUA de luna trecută, dar a reluat întreruperea traficului în canal ca răspuns la decizia SUA de a menține blocada porturilor Republicii Islamice.

Închiderea efectivă a strâmtorii de către Iran a provocat o creștere bruscă a prețurilor la combustibil la nivel mondial și a zdruncinat economia globală. Centrul Comun de Informații Maritime, condus de SUA, a sfătuit luni navele să traverseze strâmtoarea în apele Omanului, declarând că a înființat o „zonă de securitate sporită".

Amiralul Brad Cooper, comandantul Comandamentului Central al SUA, a declarat reporterilor că forțele americane au deschis cu succes un pasaj prin strâmtoare, care este lipsit de mine iraniene. El a spus că Iranul a lansat mai multe rachete de croazieră, drone și ambarcațiuni mici asupra navelor civile aflate sub protecția armatei americane.

Elicoptere militare americane au scufundat șase dintre ambarcațiunile mici, a spus Cooper, adăugând că „fiecare" amenințare a fost înlăturată. „Comandanții americani aflați la fața locului au toată autoritatea necesară pentru a-și apăra unitatea și pentru a apăra navele comerciale - așa cum am văzut și demonstrat mai devreme astăzi", a declarat Cooper.

Între timp, Trump a avertizat că, dacă Iranul atacă vreo navă americană în jurul Strâmtorii Ormuz, aceasta va fi „dispărută de pe fața pământului". Liderul american a lansat amenințarea în timpul unei discuții cu Fox News, recunoscând totodată că iranienii dau dovadă de flexibilitate în discuții și sunt „mult mai maleabili" în fața blocadei americane asupra porturilor iraniene.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a recunoscut, de asemenea, progresele înregistrate în discuțiile cu SUA, mediate de Pakistan, dar a scris pe X că evenimentele de luni din Strâmtoarea Ormuz arată că nu există o soluție militară la criză. De asemenea, el a avertizat Statele Unite și Emiratele Arabe Unite să nu fie atrase într-o „mlaștină" de către răuvoitori.

Într-o postare proprie pe rețelele de socializare, Trump a declarat că Iranul „a atacat niște națiuni fără legătură", inclusiv o navă de marfă sud-coreeană, dar nu au fost provocate daune altor nave.

Trump a declarat pentru ABC că „Iranul ar trebui să spere că [încetarea focului] va rămâne în vigoare. Cel mai bun lucru care li se poate întâmpla este să-l menținem în vigoare".

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, și șeful Statului Major Interarme, generalul Dan Caine, vor susține o nouă conferință marți, a adăugat el.

Trump avertizase duminică că eforturile Iranului de a opri trecerea prin strâmtoare „vor trebui, din păcate, să fie abordate cu fermitate".

El a descris „Project Fredome" în termeni umanitari, conceput pentru a ajuta navigatorii blocați pe sute de nave blocate în Golful Persic de la începutul războiului.

Agenția de știri IRNA, administrată de statul iranian, a numit efortul parte a „delirului" lui Trump. Comandamentul militar iranian a avertizat că navele care trec prin strâmtoare trebuie să se coordoneze cu acesta. „Avertizăm că orice forță militară străină - în special armata americană agresivă - care intenționează să se apropie sau să intre în Strâmtoarea Ormuz va fi vizată", a declarat generalul-maior Ali Abdollahi pentru postul de televiziune de stat IRIB.

Tot luni, ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, a anunțat că SUA și națiunile arabe din Golf elaborează o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU menită să condamne Iranul pentru blocarea Strâmtorii Ormuz.

Waltz a declarat că negocierile privind rezoluția vor avea loc săptămâna aceasta, care vine după ce membrii permanenți ai Consiliului de Securitate, Rusia și China, au blocat luna trecută o rezoluție despre care Washingtonul spera că va stimula eforturile internaționale de a restabili libertatea navigației pe calea navigabilă, o rută cheie pentru fluxul de petrol și gaze.

Închiderea strâmtorii a cauzat o creștere explozivă a prețurilor petrolului și gazelor la nivel global, prețurile petrolului Brent crescând cu peste cinci procente după ce Emiratele Arabe Unite au anunțat că au fost atacate.