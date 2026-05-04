Donald Trump se pregateste de "Războiul Sfânt" al oamenilor cu demonii interdimensionali despre care JD Vance spune ca-s extratereștri

Expertul Dr. Steven Greer a fost chestionat despre viitoarea mare declasificare a documentelor OZN anuntata de Donald Trump, care a sus ca sunt "lucruri foarte interesante acolo", in plus si vicepresedintele JD Vance a declarat ca extratereștrii sunt de fapt demoni. Greer afirma ca nu ar fi vorba despre demoni ci mai degraba cum i-a numit republicana Anna Paulina Luna - "fiinte interdimensionale", dar ca administratia de la Washington se va folosi de aceasta pentru a declara un Razboi Sfant.

Dr Greer avertizează că Trump pivotează acum de la Proiectul "Blue Beam" - cel care ar fi folosit lasere si holograme ca sa proiecteze pe cer o "A doua venire a lui Iisus"- la crearea unui război între oameni și demoni. Un război biblic care sa-l readuca pe Mesia. El spune că îl trage personal pe JD Vance la răspundere pentru că a făcut afirmația că extratereștrii sunt de fapt demoni. "Acum Pentagonul, sistemele AI, CGI, pregatesc un război sfânt între oameni şi agenţii lui Satan, demonii, ingeri decazuti, fiinte interdimensionale ce vor spune ca sunt gata sa invadeze Pamantul si ca invazia va avea loc in zona Orientului Mijlociul, mai exact in Israel.", mai spune expertul, ale carui declaratii pot fi urmarite video: