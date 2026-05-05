Hai să murim de grija lui Ilie Bolojan
Postat la: 05.05.2026 |
Că ce-o să facă săracul dacă-l lasă moțiunea fără cabinet. Să ne frângem mâinile, lele Cristoae, să ne smulgem părul din cap, atâta cât a mai rămas din el de la moțiunea precedentă. Că, vai, în momentul în care ai căzut de la putere, nu mai exiști.
Că, aoleu, când îți extragi toată puterea din funcția administrativă și rămâi fără ea, adio și-un praz verde. Că, da, lele Cristoae, marțea e sfârșitul relevanței politice a lui Bolojan, deoarece Ilie a fost mereu numit în funcții și face plici fără ghiventul puterii.
Să n-am parte de hi-fi cu viteză mare, dar pe el tot timpul l-a înfiletat cineva la putere. Aha, dar până aici ți-a fost omule spân cu cap de fontă, că marțea sunt trei ceasuri rele. Le guvernează Marte, zeul războiului, începând de la 11.00 a.m., pac-pac-pac și rața cade.
Marțea nu e bine să te speli pe cap, să-ți tai unghiile, să pornești la drum lung sau să faci nuntă. Ce să spele la capul ăla de plută și cine să-l ia de bărbat.
Că ăștia au ferecat ușile la case că le ia partidele dacă pleacă de la cabinet. Atenție s-au închis ușile la REPER, urmează stația USR cu peronul când pe stânga, când pe dreapta, depinde de injecția de neomarxism băgată în venă.
Nu-l vrea nimeni, lele Cristoae. Că și Ghinea a zis că a încercat să-l racoleze în 2022, dar Bolojan i-a dat cu flit, pe motive că noi, liberalii. Da, și a mai zis că s-a înconjurat de dronele sistemului.
Iete fleoșc, cum să-l bagi pe ăsta în casă, că îți sparge casa. Că nu se consultă cu partenerii firești precum useriștii, că acționează ca lupul singuratic sau în haită restrânsă. E autoritar, lele Cristoae.
Că, văleleu, ce-o să-l mai dea afară de la liberali. Nici nu vreau să mă gândesc ce-l așteaptă, vai de păcatele noastre. C-o să-l lase ăștia senator, p-iz-dai tu seama, lele, ăștia sunt în stare să-l lase senator de Oradia?
Cornel Ivanciuc
