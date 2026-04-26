Blestemul focului asupra Sovejei

De câteva sute de ani de când s-au stabilit pe locurile actuale ale comunei Soveja din Vrancea, oamenii locului resimt blestemul lansat de către Măicuța Stareță căreia i s-a dărmat locașul de cult și chiliile aferente.

Aceștia provin zona Rucăr și Dragoslavele, dealtfel cele două sate componente se numesc Rucăreni și Dragosloveni. Sosiți aici în transhumanță, au distrus locașul de cult existent și chiliile măicuțelor.

Blestemul a venit implacabil: "Praful, pulberea și focul să vă mănânce!"

De-alungul timpului au ars până în temelii pe rând cele două sate, sau chiar ambele în același timp.

Cum s-a întâmplat în 1943 când trupele germane de ocupanți au ars din temelii întreaga așezare. Apoi au fost incendiile din 1997 sau 1998 când au ars câteva sute de gospodării țărănești sau în anii 2001 și 2002.

Astăzi un foc deschis a dus la un incendiu care s-a propagat și a distrus cel puțin 25 de case. Câtvea ore bune pompierii din 5 județe au intervenit pentru a izola incendiul și abia spre orele 14-15 s-a putut constata izolarea focarelor.

Marian Gârleanu