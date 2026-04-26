Blestemul focului asupra Sovejei. Măicuța Stareță căreia i s-a dărmat locașul de cult și chiliile aferente: "Praful, pulberea și focul să vă mănânce!"
Postat la: 26.04.2026 |
De câteva sute de ani de când s-au stabilit pe locurile actuale ale comunei Soveja din Vrancea, oamenii locului resimt blestemul lansat de către Măicuța Stareță căreia i s-a dărmat locașul de cult și chiliile aferente.
Aceștia provin zona Rucăr și Dragoslavele, dealtfel cele două sate componente se numesc Rucăreni și Dragosloveni. Sosiți aici în transhumanță, au distrus locașul de cult existent și chiliile măicuțelor.
Blestemul a venit implacabil: "Praful, pulberea și focul să vă mănânce!"
De-alungul timpului au ars până în temelii pe rând cele două sate, sau chiar ambele în același timp.
Cum s-a întâmplat în 1943 când trupele germane de ocupanți au ars din temelii întreaga așezare. Apoi au fost incendiile din 1997 sau 1998 când au ars câteva sute de gospodării țărănești sau în anii 2001 și 2002.
Astăzi un foc deschis a dus la un incendiu care s-a propagat și a distrus cel puțin 25 de case. Câtvea ore bune pompierii din 5 județe au intervenit pentru a izola incendiul și abia spre orele 14-15 s-a putut constata izolarea focarelor.
Marian Gârleanu
-
Coincidență sau clarviziune: purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a vorbit despre „focuri de armă" cu puțin timp înaintea incidentului de la Washington
Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat la Fox News, cu cateva minute inainte sa inceapa Dineul ...
-
"Academia Globală a Violului": CNN a găsit o rețea transfrontalieră de bărbați care își droghează partenerele și le filmează în timp ce fac sex fără voia lor
În spatele unor relații aparent normale, unele femei devin victime ale unor abuzuri sistematice, documentate și di ...
-
O femeie a intrat în moarte cerebrală după o procedură de chirurgie estetică. Familia dă vina pe medic: "M-a sunat domnul doctor panicat. Am rămas fără grai"
O femeie de 45 de ani a ajuns in moarte cerebrala dupa ce a fost supusa unei intervenții chirurgicale de lifting facial. ...
-
Ordinul executiv al lui Trump îi va obliga pe americani să predea datele biometrice sau să-și piardă conturile bancare
Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a confirmat ca ordinul executiv propus de administrația Trump, care impune bancil ...
-
Temeri legate de siguranța sănătății deoarece jumătate dintre spitalele din Marea Britanie folosesc medici care nu sunt medici
S-a dezvaluit ca aproape jumatate din toate trusturile spitalicești NHS folosesc persoane „non-medici" pentru a oc ...
-
SUA: Un imigrant ilegal a fost surprins în timp ce mușca fața unui copil mic și voia să o mănânce
Un imigrant ilegal a fost surprins mușcand fața unui copil mic și incercand sa o manance, intr-un atac oribil, care a st ...
-
Autoritățile olandeze lansează un program de eutanasie pentru copiii săraci pentru a ușura povara asupra statului
Autoritațile olandeze lanseaza un program de eutanasie care vizeaza copiii saraci pentru a ușura povara asupra statului, ...
-
Asta e prea de tot: Dietele bogate în fructe și legume pot dezvolta cancere agresive!
Un nou studiu arata ca dietele considerate extrem de sanatoase, cu multe legume și fructe, ar putea cauza cancere destul ...
-
Practic vom merge cu bicileta după o nouă lovitură pentru industria combustibililor: UE va interzice importurile de condensat provenit din proiecte ruseşti
Uniunea Europeana pregatește noi sancțiuni asupra Rusiei, insa afectata va fi industria combustibililor, unde cel mai pr ...
-
China contraatacă după noul pachet de sancțiuni al UE: "Subminează relațiile bilaterale prin blocarea companiilor"
China a anunțat ca va lua masurile necesare dupa ce Uniunea Europeana a inclus entitați chineze in cel mai recent pachet ...
-
Fosta soție a unui om de afaceri miliardar a fost arestată. Cezara Vuza este acuzată de constituirea unui grup infracțional organizat
Cezara Vuza, fosta soție a omului de afaceri Ștefan Vuza, a fost vizata de o masura de arestare preventiva intr-un dosar ...
-
Coincidență sinistră: atacul de la Cina Corespondenților, în același loc unde Reagan a fost împușcat în 1981
Incidentul armat de duminica dimineata a avut loc la hotelul Washington Hilton de pe Connecticut Avenue, acelasi hotel i ...
-
Donald Trump a supraviețuit încă unui atentat armat. Atacatorul este sustinator al Kamalei Harris. A fost si un român martor la incident
Un barbat a deschis focul la primul dineu cu corespondenții de la Casa Alba la care a participat Donald Trump in calitat ...
-
Doctrina lui Robert Monroe: Tu ești recolta - „Loosh", preoțimea și sistemul care îți culege "substanța" de cinci mii de ani
Autor: Dr. Heather Lynn Acesta este un articol lung. Este, de asemenea, unul dintre cele mai importante texte pe care le ...
-
O femeie fără probleme de sănătate a fost eutanasiată în Elveția. Wendy Duffy a povestit de ce a cerut sinuciderea asistată nefiind bolnava în faza terminală
Wendy Duffy, o mama britanica sanatoasa, dar cu inima franta, a murit la o clinica de sinucidere asistata din Elveția. F ...
-
O jurnalistă franceză a reușit să obțină două apeluri directe cu Donald Trump în mai puțin de o săptămână. Cine este ea și de ce a ales președintele american să-i răspundă
O jurnalista din Franța a reușit o performanța rara in presa europeana: sa obțina, in decurs de doar cateva zile, doua c ...
-
Guvernul face publica "Lista băieților deștepți din energie: AVIZE DE RACORDARE DE 80.000 de MW, de 10 ori puterea instalată a României
Guvernul Romaniei a publicat Lista companiilor care au obținut Avize tehnice de racordare. Este vorba de avize in cuantu ...
-
Premierul Ilie Bolojan anunță primele măsuri după ce o dronă rusească a căzut la Galați
Premierul Ilie Bolojan anunța primele masuri dupa ce o drona ruseasca a cazut la Galați: „În noaptea trecuta ...
-
Noua lege a salarizării sistemului bugetar. Cât vor încasa președintele, premierul, miniștrii, parlamentarii, primarii
Guvernul a elaborat prima varianta a noii legi a salarizarii personalului platit din fonduri publice, un proiect care vi ...
-
Vadim Zeland, fizicianul-fantomă care spune că realitatea ta e doar un „post de radio"
Într-o lume in care toata lumea vrea sa fie vazuta, fotografiata, citata, Vadim Zeland a ales exact invers: sa dis ...
-
Transformă dormitorul într-un spațiu de odihnă perfectă
Transforma dormitorul intr-un spațiu de odihna perfecta Dormitorul reprezinta refugiul in care ne reincarcam bateriile d ...
-
Benjamin Netanyahu anunță că a avut cancer și a fost operat. Nu a vrut să divulge informația în timpul războiului cu Iranul
Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a anunțat vineri, 24 aprilie, ca a fost diagnosticat cu cancer de prostat ...
-
De la Strâmtoarea Ormuz la Strâmtoarea Taiwan - Lecțiile învățate de China din conflictul din Orientul Mijlociu
China monitorizeaza indeaproape evolutia razboiului din Iran, nu doar pentru implicatiile sale economice si diplomatice, ...
-
Samsung pregătește un ecran 3D fără ochelari pentru viitoarele telefoane. Cum funcționează noul display
Samsung ia in calcul introducerea unui display 3D care nu necesita ochelari, posibil chiar pe Galaxy S28 Ultra. Tehnolog ...
-
SUA amenință că vor „reevalua" pretențiile Marii Britanii asupra Insulelor Falkland și că vor exclude Spania din NATO pentru că nu au susținut războiul împotriva Iranului
Washingtonul ridica tonul și agita din nou spectrul sancțiunilor in interiorul NATO, intr-un moment in care fisurile din ...
-
Deocamdată la Iași s-au dat 300.000 de dolari pentru macheta unui computer cuantic IBM. Modelul real e promis abia în toamnă
Ceea ce se vede in poza este o macheta de 300.000 de dolari realizata cu sprijin de la consiliul local Iași. Bani dați o ...
-
Patentul US6506148B2: Manipularea sistemului nervos prin câmpuri electromagnetice de la monitoarele de computer
Efecte fiziologice au fost observate la un subiect uman ca raspuns la stimularea pielii cu campuri electromagnetice slab ...
-
Iti lipseste un dinte: implant dentar sau punte dentara?
Cand pierzi un dinte, alegerea se rezuma de cele mai multe ori la doua variante: implant dentar sau punte dentara. Sunt ...
-
Experiențele senzoriale: O explorare a modului în care percepi și interacționezi cu lumea
Lumea in care traiești nu este doar un ansamblu de obiecte și evenimente, ci o succesiune continua de experiențe senzori ...
-
Premieră în războiul din Ucraina: poziție rusească, capturată de roboți la nivel terestru. Momentul e comparabil cu apariția prafului de pușcă
Sistemele robotice ucrainene sunt folosite pentru a ataca și captura fortificații rusești. Combinate cu drone și forțe u ...
