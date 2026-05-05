Alexandru Nazare caută ieșirea pentru plata facturii vaccinurilor Pfizer: „Marjele sunt foarte mici"

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă că, în discuţiile pe care România le are cu compania Pfizer pe tema achitării vaccinurilor anti-COVID comandate, autorităţile române au propus sistarea dobânzilor pe perioada negocierilor cu compania farmaceutică şi caută o soluţie comună împreună cu Polonia, aflată într-o situaţie similară.

"Dorim să transmitem inclusiv Comisiei Europene o serie de aspecte care ar putea să ajute atât România, cât şi Polonia în rezolvarea cât mai bună a acestei situaţii, având în vedere că marjele pe care le mai avem în momentul de faţă sunt foarte mici", spune Nazare.

"Concluziile discuţiilor de la Washington sunt următoarele: în primul rând a fost vorba de o discuţie sub semnul confidenţialităţii, o discuţie preliminară în care am transmis care sunt dorinţele noastre în privinţa unei potenţiale rezolvări a situaţiei. În primul rând, suma este foarte importantă, este vorba despre 3,4 miliarde de lei în 2026, care are efecte pe deficitul anului 2026 şi ataşat sumei vorbim şi de penalităţi. Ca atare, am transmis companiei Pfizer că ne dorim convertirea acestei sume în produse medicale care să fie utilizabile şi utile României, asta într-o strânsă consultare cu Ministerul Sănătăţii care trebuie să decidă care este tipul de produs de care România are nevoie, sistarea dobânzilor pe parcursul negocierilor care sunt în desfăşurare şi aşteptăm din partea Pfizer un răspuns", a declarat Alexandru Nazare, luni, în briefingul de după şedinţa de Guvern.

Strategie comună cu Polonia

El a explicat că a luat legătura cu ministrul Sănătăţii din Polonia "pentru a crea o strategie comună de abordare a acestei situaţii".

"Dorim să transmitem inclusiv Comisiei Europene o serie de aspecte care ar putea să ajute atât România, cât şi Polonia în rezolvarea cât mai bună a acestei situaţii, având în vedere că marjele pe care le mai avem în momentul de faţă, după pierderea procesului şi după o sentinţă care este practic executorie, sunt foarte mici. Îmi pare foarte rău că, în 2021, când am avertizat asupra acestor aspecte şi când nu am semnat acest memorandum, am transmis chiar atunci în şedinţa de Guvern că există riscuri importante", a adăugat Nazare.

O instanţă belgiană a obligat Polonia şi România să preia o livrare de vaccinuri COVID-19 în valoare de 1,9 miliarde de euro (2,2 miliarde de dolari) produse de compania farmaceutică americană Pfizer, relatează Reuters. Potrivit comunicatului instanţei, România are de plătit 600 de milioane de euro, plus penalități.