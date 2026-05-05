Focuri de armă în apropierea Casei Albe. Un suspect a fost împușcat după trecerea coloanei oficiale a vicepreședintelui JD Vance

Agenții Secret Service au rănit un bărbat înarmat considerat suspect, la scurt timp după trecerea coloanei vicepreședintelui JD Vance, într-un incident care ridică noi semne de întrebare privind securitatea la Washington.

Incidentul a avut loc în apropiere de National Mall, o destinație turistică populară din capitala americană situată la mică distanță de Casa Albă, la scurt timp după ce coloana de mașini a vicepreședintelui JD Vance a trecut prin zonă, a anunțat Matthew Quinn, director adjunct al Secret Service, responsabil de securitatea înalților oficiali americani. Totuși, acesta din urmă nu crede că vicepreședintele a fost vizat și a declarat presei că nu poate spune dacă acest eveniment are legătură cu recenta tentativă de asasinat împotriva președintelui Donald Trump.

„Nu mă voi pronunța asupra acestui aspect", a avertizat el. „Dacă a fost îndreptat împotriva președintelui sau nu, nu știu, dar vom afla motivul", a adăugat Matthew Quinn. Secret Service a tras asupra unui individ care părea „suspect" și înarmat. Bărbatul a luat-o la fugă după ce a fost abordat de agenți și a deschis focul, a explicat Matthew Quinn. Autoritățile au răspuns cu focuri de armă și l-au rănit pe bărbat, care a fost transportat la spital. Starea sa de sănătate nu este deocamdată cunoscută. Un minor a fost rănit în timpul incidentului, care are loc la aproximativ zece zile după ce un bărbat a încercat să pătrundă în sala unui hotel unde Donald Trump participa la Dineul Asociației Corespondenților de la Casa Albă. Cole Allen, 31 de ani, a fost inculpat pentru tentativă de omor asupra președintelui american.