Autoritățile olandeze lansează un program de eutanasie pentru copiii săraci pentru a ușura povara asupra statului

Autoritățile olandeze lansează un program de eutanasie care vizează copiii săraci pentru a ușura povara asupra statului, în contextul în care un grup tot mai mare de experți de renume din Tările de Jos își exprimă îngrijorarea urgentă cu privire la regimul de eutanasie în rapidă expansiune al țării, care vizează acum din ce în ce mai mult tinerii și chiar minorii prin „sinucidere asistată".

Avertismentul vine în contextul în care oficialii promovează politici despre care criticii spun că normalizează moartea asistată în cazurile care implică suferință psihologică. Intr-un articol publicat de site-ul de știri NLTimes, se sugerează că tratamentul ar trebui să se concentreze mai mult pe amânare și persistență, deoarece creierul tinerilor este încă în curs de dezvoltare și sunt mai vulnerabili la influența colegilor și a rețelelor sociale. Eseul nu stabilește o limită de vârstă strictă, dar consideră că această abordare este „în general justificată cel puțin până la vârsta tinereții (în jurul vârstei de 25 de ani)".

Totodată, autorii au subliniat că subiectul ar trebui discutat deschis în această perioadă și nu resping categoric posibilitatea eutanasiei pentru tineri. Profesorii spun că capacitatea decizională a persoanelor sub 25 de ani poate fi afectată de dezvoltarea creierului, că afecțiunea lor este mai puțin probabil să fie permanentă decât cea a persoanelor în vârstă și că sunt, de asemenea, mai expuse presiunii colegilor și influențelor online, sustin experții citati de publicatie.

Cu toate acestea, mulți alți experți și susținători nu sunt de acord cu ideea prezentată în articol. Potrivit psihiatrului Kit Vanmechelen, care practică și eutanasia tinerilor, o astfel de atitudine este un dezastru pentru pacienți și familiile acestora, deoarece reprezintă un alt obstacol într-un proces deja lung și dificil și poate duce chiar la o creștere a numărului de sinucideri.

Marcel Mennen, directorul unei fundații care sprijină persoanele care solicită eutanasia din cauza suferințelor psihologice, a declarat că propunerea se concentrează prea mult pe aspectele profesionale și ia mai puțin în considerare situația pacienților și a rudelor acestora. „Întrebarea este dacă este corect să ții pe cineva să aștepte atât de mult. Chiar dacă cineva are doar 22 de ani, este posibil să fi suferit grav timp de 10 ani."

NLTimes l-a citat pe directorul fundației, a cărui fiică s-a sinucis la vârsta de 31 de ani. Eutanasia din motive psihologice este rară în rândul tinerilor din Olanda: opt pacienți sub 25 de ani au beneficiat de o astfel de procedură în 2023, treisprezece în 2024 și șapte în 2025. În total, în țară sunt efectuate peste zece mii de eutanasii în fiecare an, predominant din cauza unor boli organice.