Bogații vs. săracii din PNL

Când stai pe multe milioane ascunși prin off-shore-uri, îți pute PSD. Când ești înfipt cu tot neamul în sinecuri de mii de euro lunar, pe care le ai garantate în orice culoare a guvernării, îți pute PSD. Când controlezi companii de stat din energie, indiferent de perturbările politice, îți pute PSD.

După ce te-ai văzut ministru, prim-ministru, secretar de stat, șef de agenție etc. cu voturile parlamentarilor roșii, îți pute PSD. După ce te-ai ales europarlamentar, primar sau consilier local pe lista comună cu “ciuma roșie”, îți pute PSD.

Însă:

Dacă ești primar liberal și trebuie să livrezi proiecte, investiții și relaționezi zilnic cu cetățenii, nu-ți pute PSD. Dacă, ești ales local, județean și ai resimțit acut toate experimentele fiscal-bugetare ale lui Bolojan și vrei să mai prinzi un mandat, nu-ți pute PSD. Dacă ești parlamentar și vrei să mai miști ceva pe lângă indemnizație și suma forfetară, sigur nu-ți pute PSD.

Miilor de politruci mari și mici, înfipți de ani de zile în funcții bine-plătite, cu secretară și șofer, vă garantez că nu le pute PSD. Și nici AUR. Și niciun alt partid capabil să le garanteze privilegiile. Gruparea elitist-hashtagistă de la vârful PNL va lua contact, cat de curând, cu România reală. Bula online vs. realitatea offline!

Ciprian Purice

PS. Acest text nu este o pledoarie pro PSD, ci doar un „kind reminder” că, de mulți ani, partidele nu mai sunt conduse de la centru, ci din teritoriu. Acolo sunt banii și puterea. Capitol la care PSD și PNL sunt cvasi-identice.