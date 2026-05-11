Descoperire legată de profețiile biblice despre sfârșitul lumii: Un tezaur antic cu "Mielul lui Dumnezeu"

Cartea Apocalipsei este o profeție scrisă de Ioan către șapte biserici din Asia Mică, servind ca un mesaj de mângâiere și avertizare cu privire la triumful final al lui Iisus Hristos asupra răului. O descoperire legată de profețiile biblice despre sfârșitul lumii dezvăluie două obiecte antice, monede gravate cu simbolul "Mielul lui Dumnezeu". Este un adevărat tezaur antic găsit după mai bine de 1.000 de ani de la crearea lui în Danemarca.

Rarele piese de argint „Mielul lui Dumnezeu" prezintă Alfa și Omega, un simbol descris în Biblie ca reprezentând „Începutul și Sfârșitul", o expresie strâns asociată cu Cartea Apocalipsei, potrivit Daily Mail.

Cele două monede, descoperite în Danemarca, au fost bătute în jurul anului 1009, în timp ce Anglia se confrunta cu atacuri vikinge neobosite, când conducătorii s-au îndreptat către credință în speranța protecției divine. Dar imaginile gravate pe micile bucăți de argint nu erau doar decorative, ci purtau un simbolism profund teologic legat de jertfa, judecata și eternitatea lui Iisus Hristos.

Pe o parte a monedei, "Mielul lui Dumnezeu" stă deasupra literelor grecești Alfa și Omega, simboluri recunoscute pe scară largă în teologia creștină ca declarații ale autorității supreme a lui Dumnezeu asupra începutului și sfârșitului timpurilor.

În Cartea Apocalipsei, „Mielul lui Dumnezeu" este un titlu central pentru Iisus Hristos, apărând de 28 de ori pentru a reprezenta un salvator ucis, dar victorios, înviat, care învinge moartea și domnește ca rege. Portretizat ca un miel asemănător unui leu în text, este singurul declarat vrednic să deschidă sulul istoriei și să inițieze judecata finală și reînnoirea.

Doar aproximativ 30 de exemplare ale așa-numitelor penny Agnus Dei sunt cunoscute în întreaga lume, ceea ce face ca descoperirea a două noi monede în Danemarca să fie o descoperire extraordinară. Artefactele au fost descoperite de detectori de metale în sudul Iutlandei și în Thy înainte de a fi transferate la Muzeul Național al Danemarcei pentru studiu.

O monedă atât de mică conține atât de multă istorie

„Știm că în 1009 regele englez, Aethelred, a luat toate măsurile necesare pentru a respinge atacurile vikingilor. El a cerut post și pomană, dar a obținut și tipărirea de monede cu motive creștine, care trebuiau să-i protejeze pe englezi", au declarat experții. Se crede că monedele au fost furate de un viking, care ar fi putut considera imaginile creștine ca având o valoare exotică.

Gitte Tarnow Ingvardson, inspector de muzeu la Muzeul Național al Danemarcei, a descris descoperirea ca fiind atât rară, cât și paradoxală, menționând că monedele leagă regii englezi și creștinismul de conducătorii vikingi danezi, apariția monedei în Danemarca și formarea timpurie a statului danez.

„Ceea ce mă fascinează cel mai mult este cum, dintr-o monedă atât de mică, poți dezvălui o poveste despre regii englezi și creștinismul din Anglia, care trage legătura cu regii vikingi danezi, sistemul monetar danez și chiar cu înființarea statului danez.

„Pentru că privește întreaga comunitate vikingă. Imaginați-vă că o monedă atât de mică conține atât de multă istorie." Se spune că apostolul Ioan a scris Apocalipsa în timp ce era exilat pe insula Patmos din Marea Egee. El a consemnat o serie de viziuni apocaliptice, destinate pentru șapte biserici, folosind un limbaj simbolic pentru a-i încuraja pe creștinii care se confruntă cu persecuția romană.

În Cartea Apocalipsei, Ioan descrie mai întâi Mielul ca fiind atât înjunghiat, cât și înviat. Deși Mielul pare să fi fost sacrificat, este prezentat stând în centrul tronului, simbolizând moartea urmată de înviere. Mielul este descris și ca singura figură vrednică să deschidă sulul sigilat cu șapte peceți. Ruperea acestor peceți reprezintă desfășurarea planului lui Dumnezeu, inclusiv judecata și învierea morților.

De-a lungul Apocalipsei, Mielul este portretizat atât ca mântuitor, cât și ca judecător. El este înfățișat ca un războinic care învinge răul și îndeplinește judecata, în timp ce, prin sacrificiul său, îi răscumpără pe oameni pentru Dumnezeu. Mielul este venerat în cer alături de Dumnezeu, în timp ce îngerii și creaturile vii îi proclamă vrednicia de a primi putere, bogăție, înțelepciune și glorie.