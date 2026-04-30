„Ființele interdimensionale sunt aici. Congresul a văzut dovezile!" - afirmă reprezentanta Anna Paulina Luna care mai spune că și publicul le va vedea

Reprezentanta Anna Paulina Luna (R-FL), președinta Grupului de Lucru al Camerei pentru Declasificarea Secretelor Federale, spune că poporul american este pe cale să primească răspunsuri mult timp suprimate despre inteligența non-umană care operează pe Pământ.

Luna, un avocat vocal pentru transparența UAP și un veteran care a luptat agresiv împotriva blocajelor birocratice de la Pentagon și comunitatea de informații, a făcut remarcele în timpul aparițiilor de înaltă profil, inclusiv la The Joe Rogan Experience.

Ea a respins explicit cadrul convențional al „extraterestrului de pe altă planetă", descriind în schimb fenomenele ca fiind „ființe interdimensionale" capabile să opereze în afara constrângerilor normale de spațiu-timp.

„Am observat lucruri care sunt de origine și creație non-umană," a declarat Luna. „Nu îi numesc extratereștri."

Luna a subliniat că a revizuit personal dovezi convingătoare - inclusiv documentație fotografică a unor nave sau obiecte „nu făcute de om" - și a sugerat că publicul va putea în curând să „le vadă singuri" și să tragă propriile concluzii.

Potrivit lui Luna, legiuitorii au fost informați despre incidente care implică mișcări „în afara timpului și spațiului," bazate pe mărturii credibile ale martorilor și materiale vizuale prezentate în medii securizate.

De ce „Interdimensional" - Nu doar „Extraterestrial"?

Schimbarea terminologiei de la clasicele „omuleți verzi" sau extratereștri îndepărtați la ființe interdimensionale reflectă discuțiile tot mai frecvente în cercurile congresuale și printre denunțători că aceste fenomene ar putea să nu provină de pe alte planete în înțelegerea noastră convențională a călătoriilor spațiale.

În schimb, ele par capabile să navigheze sau să apară din tărâmuri dincolo de cadrul nostru tridimensional de spațiu-timp - un concept care provoacă știința materialistă și ridică întrebări profunde despre însăși realitatea.

Luna a menționat că această perspectivă „nu este ceva ce am inventat eu singur", ci derivă direct din dovezile și informațiile prezentate legislatorilor. Unii leagă aceste idei de relatările istorice și antice despre entități non-umane, deși Luna s-a concentrat în principal pe întâlnirile militare moderne, datele senzorilor și materialele recuperate de aparentă origine non-umană.

Mesajul reprezentantului Luna este clar: Dovezile inteligenței non-umane - fie că sunt etichetate interdimensionale, non-umane sau ceva dincolo de explicațiile actuale - există. Poporul american merită să o evalueze direct, mai degrabă decât prin narațiuni guvernamentale filtrate.