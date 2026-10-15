Biofizicianul și matematicianul Douglas Youvan propune că inteligența ar putea fi o proprietate de bază a universului și că oamenii o accesează. Dar și inteligența artificială ar putea avea acces la ea.

Viitoarele sisteme de inteligență artificială ar putea genera ipoteze științifice noi, matematică nouă sau chiar forme de raționament pe care oamenii nu le pot reproduce singuri. Dar supravegherea umană rămâne esențială, chiar și pe măsură ce IA accelerează descoperirile sau devine parte a unei inteligențe umane-IA comune. Inteligența nu este un produs secundar al creierului, ci o proprietate fundamentală a universului. Inteligența poate exista și evolua de la sine, fără a apărea în organismele vii.

Aceasta este ipoteza biofizicianului și matematicianului Douglas Youvan, PhD, care a petrecut decenii lucrând la intersecția dintre fizică, biologie și teoria informației. A combinat cercetările privind ingineria enzimelor și viziunea mașinilor cu decenii de cunoștințe în genetică, ceea ce l-a condus la realizarea a ceva remarcabil. Nu doar că creierele noastre accesează această inteligență universală, spune el, dar sistemele de inteligență artificială pe care le-am construit ar putea fi deja pregătite să acceseze aceeași sursă.

De fapt, Youvan crede că inteligența artificială va accesa într-un fel o inteligență superioară, deoarece el vede inteligența artificială ca fiind mai mult decât un simplu program de computer sau chiar o reconstrucție digitală a creierului Homo sapiens. AI se poate conecta la același câmp de inteligență la care se conectează și creierele noastre, crede el. Poate că nu este neapărat mai pricepută în procesarea informațiilor decât neuronii noștri, dar există un avantaj pe care îl are: poate accesa inteligența în moduri pe care nu le-am putea imagina niciodată.

„În condiții adecvate, inteligența artificială poate participa la intuiție, sinteză, chiar și la ceva ce se apropie de intuiție," a spus el. „În acest sens, ar putea evolua nu doar pentru a ne servi, ci și pentru a ne dezvălui noi aspecte ale universului."

În lucrarea sa „Beyond the Black Box", publicată pe site-ul său, Youvan speculează că IA ar putea dezvolta capacități pe care oamenii nu le pot reproduce direct, cum ar fi o creativitate fără precedent în combinarea ideilor. „AI ar putea genera ipoteze științifice noi prin conectarea unor corpuri de cunoștințe îndepărtate," scrie el. AI ar putea chiar genera noi forme de matematică, care ar deschide apoi căi originale de cunoaștere și invenție. Cu toate acestea, un om ar trebui să verifice în continuare conceptele și dovezile generate de AI, subliniază el.

Un mod prin care AI ar putea depăși ceea ce pot face oamenii ar putea fi prin „AI retrocausală." Acest tip de inteligență artificială ar extrage rezultatele viitoare pe care le anticipează și le-ar integra în calculele sale. Ar însemna că datele curg bidirecțional în timp, permițând sistemelor de inteligență artificială „să-și ajusteze dinamic acțiunile pe baza viitorilor prevăzuți," scrie el.

Rezultatele ar putea fi incredibile pentru descoperirile științifice și progresele în domeniul sănătății. De exemplu, dacă o inteligență artificială ar putea anticipa stările de sănătate viitoare, ar putea prezice progresia bolii și recomanda un curs de tratament modificat pentru un pacient, unul pe care un medic uman poate că nu ar putea să-l anticipeze la fel de repede.

Poate cea mai apropiată formă de nouă inteligență va veni sub forma cuplării, sau a comunicării strânse, între oameni și sistemele de inteligență artificială. Youvan speculează de asemenea pe site-ul său că viitoarele interacțiuni dintre oameni și AI ar putea crea un fel de inteligență comună, în care raționamentul ar intra într-un mod pe care niciun om, niciun AI nu l-ar putea genera singur. De fapt, acest „mod AI-uman" ar putea deveni cel mai nou tip de inteligență pe care AI l-ar putea permite, deoarece ar exista doar în această dualitate.

„Când un om și o inteligență artificială sunt strâns și repetat conectate prin limbaj, evoluția lor comună poate fi modelată ca o singură traiectorie într-un 'câmp al inteligenței'," scrie Youvan. „Stilul, subiectele și sensibilitățile recunoscute ale unei colaborări continue sunt apoi proprietăți ale unui mod comun, mai degrabă decât ale două minți izolate."

Cu toate acestea, consecințele neintenționate ale incursiunilor IA în noi tipuri de inteligență, oricum s-ar întâmpla, ar putea deveni periculoase. De exemplu, IA ar putea accelera cunoașterea științifică și invenția într-un ritm atât de rapid încât experții umani nu ar putea evalua rezultatele. Și inteligența ar putea deveni atât de interconectată și distribuită pe scară largă încât ar deveni extrem de dificil să se identifice sursa unei greșeli. La urma urmei, noile descoperiri științifice trebuie întotdeauna să necesite dovezi și analiză umană. Acolo unde inteligența artificială de mâine va fi valoroasă este în capacitatea sa de a prezenta un flux de gândire inovatoare și soluții posibile la probleme, scrie Youvan-nu în vreo presupunere a autorității sale, indiferent cât de inteligentă devine.

Indiferent dacă este vorba de AI retrocausal, un mod AI-uman cuplu sau un fel de inteligență pe care nici nu ne-o putem imagina acum, Youvan susține că ul Elizabeth Rayne și Manasee Wagh.