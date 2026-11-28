Magnatii din industria tehnologică au acumulat resurse financiare uriașe și exercită o influență tot mai mare asupra politicii și democrației. Criticii se tem că puterea companiilor private ar putea ajunge să rivalizeze cu cea a guvernelor alese.

Liderii marilor companii tehnologice din Silicon Valley încearcă să folosească inteligența artificială pentru a prelua o parte din influența care aparține în prezent guvernelor alese democratic.

Acuzații similare au fost formulate în octombrie de senatorul american Bernie Sanders. Revista germană Der Spiegel îi numește „dictatori ai inteligenței artificiale" pe Elon Musk, șeful Tesla și SpaceX, Peter Thiel, cofondator al companiei Palantir, Sam Altman, directorul general al OpenAI, și alți lideri din industria tehnologică.

Autorii articolului îi compară pe actualii proprietari ai marilor companii tehnologice cu industriașii din trecut, care controlau rețelele feroviare și telegrafice. Diferența, susțin jurnaliștii, este că magnatii de astăzi aspiră la mult mai mult: vor să aibă un cuvânt decisiv în stabilirea regulilor la nivel mondial.

Concentrarea unor resurse financiare și tehnologice uriașe le permite să influențeze politica, societatea și, implicit, viitorul democrației.

Der Spiegel o citează pe Jill Lepore, istoric la Universitatea Harvard, care susține că magnatii din tehnologie construiesc un fel de „stat artificial", în care democrația ar putea fi înlocuită de „guvernarea mașinilor".

Lepore dezvoltă această idee în noua sa carte, The Rise and Fall of the Artificial State („Ascensiunea și declinul statului artificial").

La prezentarea volumului, în august, cercetătoarea a precizat că nu se opune tehnologiei în sine. Critica sa vizează faptul că „corporațiile private preiau tot mai multe dintre funcțiile statului".

Jurnaliștii publicației germane atrag atenția asupra unei contradicții în discursul liderilor din industria AI. Pe de o parte, aceștia promit că tehnologia va elibera omenirea de sărăcie și boli. Pe de altă parte, avertizează că inteligența artificială ar putea distruge lumea.

În opinia lui Lepore, ambele scenarii au un element comun: acești miliardari își asumă dreptul de a decide asupra viitorului întregii omeniri.

Prezența companiilor tehnologice în capitala Statelor Unite este tot mai puternică.

Potrivit organizației americane Issue One, 11 dintre cele mai mari companii de tehnologie, rețele sociale și dezvoltatori de inteligență artificială, împreună cu asociațiile din industrie, au cheltuit 41 de milioane de dolari pentru activități de lobby la nivel federal în perioada ianuarie-iunie 2026.

Suma este cu 8% mai mare decât cea înregistrată în primul semestru al anului 2025.

Autorii articolului consideră relevant și faptul că unii dintre cei mai bogați lideri din tehnologie se pregătesc pentru eventualitatea unor catastrofe globale.

Fondatorul Meta, Mark Zuckerberg, construiește pe insula hawaiană Kauai un complex de mari dimensiuni, care include un adăpost subteran. Ulterior, el a comparat această construcție cu un simplu subsol.

Sam Altman a declarat încă din 2016 că deține provizii de arme, aur, apă, antibiotice și măști de gaze.

Senatorul american Bernie Sanders a depus un proiect de lege care prevede suspendarea dezvoltării celor mai puternice sisteme de inteligență artificială.

Într-un articol de opinie publicat în The Atlantic, Sanders i-a acuzat pe Elon Musk, Peter Thiel, Sam Altman și alți lideri din industrie că sunt dispuși să transfere mașinilor controlul asupra planetei.

Peter Thiel a susținut o poziție diferită în cadrul unor prelegeri cu acces restricționat. În opinia sa, tocmai încercările de a limita dezvoltarea inteligenței artificiale ar putea conduce la instaurarea unei dictaturi.

În schimb, Dario Amodei, directorul general al companiei Anthropic, s-a pronunțat împotriva transferării conducerii societății către inteligența artificială. El a subliniat că deciziile finale trebuie să rămână în responsabilitatea oamenilor.

Potrivit publicației Axios, unii parlamentari și consilieri de la Casa Albă sunt nemulțumiți de faptul că Sam Altman și Dario Amodei combină promisiunile privind prosperitatea adusă de AI cu avertismentele despre posibile catastrofe.

În opinia acestora, un asemenea discurs complică reglementarea sectorului și afectează încrederea publicului în inteligența artificială.