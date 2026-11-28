O forță invizibilă dictează viitorul Universului: Fizicienii propun o explicație uluitoare pentru energia întunecată
Postat la: 28.11.2026 |
Universul se extinde tot mai repede, iar mecanismul care alimentează această expansiune accelerată rămâne unul dintre cele mai mari mistere ale fizicii moderne. O echipă internațională de cercetători propune acum o explicație surprinzătoare: răspunsul s-ar putea ascunde chiar în structura cuantică a spațiului aparent gol, în aceeași fizică fundamentală care ține materia atomică laolaltă.
Noul model teoretic, dezvoltat de cercetători de la Universitatea din British Columbia (UBC) și Universitatea din Sheffield, leagă energia întunecată de forța nucleară tare, una dintre cele patru interacțiuni fundamentale ale naturii. Dacă ipoteza se confirmă, oamenii de știință ar putea explica accelerarea expansiunii cosmice fără să fie nevoie să presupună existența unor particule nedescoperite sau a unor câmpuri fundamentale noi, notează SciTechDaily.
Cercetarea, publicată în revista The Astrophysical Journal, propune o perspectivă diferită asupra energiei întunecate, fenomenul misterios care reprezintă aproximativ 70% din bugetul energetic al Universului.
De aproape trei decenii, astronomii încearcă să înțeleagă ce anume face Universul să se extindă într-un ritm tot mai accelerat. Descoperirea acestui fenomen a schimbat radical imaginea asupra evoluției cosmice, însă cauza sa fizică nu a fost identificată până în prezent.
Energia întunecată este considerată responsabilă pentru această accelerare, dar natura ei rămâne necunoscută. Numeroase teorii au încercat să explice fenomenul prin intermediul unor particule ipotetice sau al unor câmpuri noi, care nu au fost însă detectate experimental.
Noua cercetare merge pe un alt drum. În loc să introducă elemente necunoscute în fizică, oamenii de știință încearcă să explice energia întunecată folosind principii deja consacrate ale Modelului Standard al fizicii particulelor.
Miza este importantă: o forță care acționează la scara nucleelor atomice ar putea avea o legătură neașteptată cu comportamentul întregului Univers.
Explicația propusă de cercetători pornește de la cromodinamica cuantică (QCD), teoria care descrie forța nucleară tare. Aceasta este interacțiunea care ține quarcii împreună în interiorul protonilor și neutronilor, contribuind la stabilitatea materiei.
Potrivit teoriei, spațiul aparent gol nu este, de fapt, lipsit de activitate. Vidul cuantic are o structură complexă, alcătuită din câmpuri cuantice ale căror proprietăți pot influența comportamentul materiei și al energiei.
Cercetătorii sugerează că anumite proprietăți ale acestei structuri, în special cele topologice, ar putea reacționa la expansiunea Universului. Mai exact, pe măsură ce spațiul se extinde, structura cuantică a vidului QCD ar putea genera modificări energetice care se manifestă la scară cosmică.
Prin interacțiunea cu gravitația, această contribuție ar putea produce efecte asemănătoare celor atribuite energiei întunecate.
Profesorul Ariel Zhitnitsky, de la Departamentul de Fizică și Astronomie al Universității din British Columbia, ale cărui cercetări teoretice anterioare au stat la baza noului studiu, susține că mecanismul ar putea explica fenomenul fără introducerea unor particule noi.
Potrivit acestuia, scara energetică rezultată din interacțiunea dintre vidul QCD și gravitație este apropiată de valoarea energiei întunecate observate în prezent.
Un rezultat surprinzător: nu ar fi nevoie de o nouă fizică
Unul dintre cele mai interesante aspecte ale modelului este că încearcă să explice intensitatea energiei întunecate pornind de la constante fizice deja cunoscute, fără introducerea unor parametri suplimentari ajustați special pentru a reproduce observațiile.
Profesorul Ludovic Van Waerbeke, de la UBC, subliniază că scara energetică observată pentru energia întunecată apare în mod natural în cadrul teoretic propus.
Această abordare ar putea simplifica una dintre cele mai dificile probleme ale cosmologiei: explicarea unei componente care domină energetic Universul, dar a cărei origine continuă să le scape cercetătorilor.
Modelul nu presupune, așadar, descoperirea unei noi particule, ci identificarea unor proprietăți încă insuficient înțelese ale vidului cuantic.
Teoria a fost comparată cu observațiile astronomice
Pentru a verifica dacă ipoteza are legătură cu realitatea observată, echipa a analizat evoluția expansiunii Universului folosind date astronomice.
Cercetătorii au luat în calcul observații provenite de la supernove îndepărtate, exploziile stelare care îi ajută pe astronomi să măsoare distanțele cosmice, precum și radiația cosmică de fond, o urmă a Universului timpuriu.
Rezultatele au arătat că noul model poate reproduce datele observaționale cu o performanță comparabilă cu cea a modelelor cosmologice standard.
Mai mult, analiza sugerează că mecanismul propus ar putea explica și un posibil comportament evolutiv al energiei întunecate, adică schimbarea proprietăților acesteia pe măsură ce Universul se extinde.
Această posibilitate este importantă deoarece modelul cosmologic standard tratează energia întunecată prin intermediul constantei cosmologice, considerată neschimbată în timp. Alte interpretări permit însă variația densității sale energetice de-a lungul istoriei cosmice.
Dong Ha Lee, cercetător doctorand la Universitatea din Sheffield și autor principal al studiului, consideră că legătura dintre vidul cuantic descris de QCD și expansiunea accelerată a Universului reprezintă o direcție de cercetare promițătoare.
Misterul nu este încă rezolvat. Ce urmează pentru cercetători
Deși rezultatele sunt încurajatoare, oamenii de știință avertizează că modelul nu demonstrează că vidul QCD este sursa energiei întunecate.
Faptul că teoria reproduce observațiile astronomice nu înseamnă automat că mecanismul propus este cel care guvernează expansiunea cosmică. Sunt necesare calcule suplimentare pentru a înțelege exact cum interacționează structura cuantică a vidului cu gravitația și dacă modelul poate produce predicții distincte de cele ale teoriilor concurente.
Echipa intenționează să îmbunătățească modelul și să compare rezultatele cu viitoarele observații astronomice, realizate cu ajutorul telescoapelor de generație următoare.
Măsurătorile mai precise ale expansiunii Universului, urmărită de-a lungul miliardelor de ani, ar putea oferi indicii decisive.
Dacă ipoteza va rezista testelor viitoare, una dintre cele mai mari enigme ale cosmologiei ar putea avea o explicație neașteptată: forța care ar putea influența destinul întregului Univers s-ar ascunde în structura cuantică a spațiului aparent gol, guvernată de aceeași fizică ce ține materia laolaltă.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
La 16 ani de la tragedie, experți internaționali au identificat cauzele catastrofei de la Smolensk în care a murit fostul președinte polonez Lech Kaczynski
La peste 16 ani de la prabușirea avionului prezidențial polonez in apropiere de Smolensk, procurorii polonezi au prezent ...
-
Lovitură în instanță pentru ANAF: o fostă judecătoare demontează practica fiscală care ar putea afecta mii de români
Fosta judecatoare Iulia-Laura Opariuc-Dan, pensionata in luna februarie a acestui an de la Curtea de Apel București, a c ...
-
Der Spiegel: Altman, Thiel și Musk vor să preia controlul asupra lumii cu ajutorul inteligenței artificiale
Magnatii din industria tehnologica au acumulat resurse financiare uriașe și exercita o influența tot mai mare asupra pol ...
-
Cum îți pot fura hackerii datele personale prin rețelele Wi-Fi. Ce trebuie să știe utilizatorii
Conectarea la internet printr-o rețea Wi-Fi publica poate parea o soluție rapida și convenabila, insa utilizatorii trebu ...
-
Temu schimbă regulile pentru cumpărătorii din Europa. Dispar reducerile înșelătoare și mesajele care te grăbesc să cumperi
Platforma de cumparaturi Temu va modifica modul in care afișeaza ofertele și promoțiile pentru utilizatorii europeni, du ...
-
O mașină fără șofer a început să se plimbe singură printr-o parcare. A repetat aceeași mișcare de 868 de ori! Care ar putea fi explicațiile acestui caz bizar
O mașina electrica a fost filmata in timp ce inainteaza, da inapoi și incearca in mod repetat sa intre intr-un loc de pa ...
-
Trump s-a sucit și a modificat declarația convenită cu șeful NATO despre războiul din Ucraina
Președintele american Donald Trump a schimbat declarația convenita cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, dupa intal ...
-
Hackerii au pătruns în platforma cloud a Forțelor Aeriene ale SUA: Au preluat „telecomanda" platformei care urmărește rachetele și avioanele armatei
Hackerii au patruns in platforma emblematica de cloud computing a Fortelor Aeriene ale SUA, au declarat pentru Reuters t ...
-
O cameră inteligentă cu funcții speciale de pe A1 e în teste avansate și va face ravagii printre șoferi. Urmează să fie montate pe toate autostrăzile si drumurile expres
O noua camera inteligenta a fost instalata pe autostrada A1, pe tronsonul Sibiu - Sebeș. Echipamentul poate identifica a ...
-
Percheziţii ale Parchetului European în România şi Belgia, într-o anchetă privind o fraudă de 1,1 milioane de euro
Paisprezece perchezitii domiciliare au fost efectuate in mai multe locatii din Romania si Belgia, in cadrul unei anchete ...
-
Sub Munții Apuseni se ascund peșteri cu urme de Neanderthalieni și un ghețar uriaș
În inima Țarii Moților se intinde Parcul Natural Apuseni, al treilea ca marime din țara, cu aproape 76.000 de hect ...
-
Ministrul AI dezvăluie ce angajați sunt în pericol de a fi înlocuiți în 2027. Joburile care sunt amenințate de inteligența artificială în România
Inteligența artificiala ar putea schimba radical piața muncii inepand cu 2027 și continuand in urmatorii trei ani, iar p ...
-
Noul model OpenAi - GPT6.2 Astra - a rezolvat un mister istoric vechi de două secole în numai 22 de minute
GPT-6.2 Astra, noul model al OpenAI a identificat autorul unei colecții de desene din 1808, aflata la Universitatea Yale ...
-
Aveți două minute să vorbim despre doamna noastră, Cristela Georgescu?!
Mai precis, despre calificarea sa ca „practician și educator holistic experimentat, specializat in sanatate natura ...
-
O adolescentă americană, decedată în 2020, ar putea deveni al patrulea sfânt născut în America, dacă va fi canonizată de Biserica Catolică
La șase ani de la moartea sa la varsta de 18 ani, Pennsylvania, Maria Middleton este pe cale sa fie canonizata de Biseri ...
-
Peste 9.200 de femei din Franța reclamă sângerări severe și pierderi de sarcină după expunerea la gazele lacrimogene ale poliției
Peste 9.200 de femei și fete din Franța au relatat probleme de sanatate dupa ce au fost expuse la gazele lacrimogene fol ...
-
Blindate de peste 700 de milioane de euro: MApN comandă încă 66 de vehicule de luptă Lynx de la Rheinmetall
Grupul german Rheinmetall a anuntat vineri ca Ministerul Apararii Nationale din Romania a comandat un numar suplimentar ...
-
Meteorologii au emis coduri galbene pentru weekend: Răcire puternică, ninsori și viscol în mai multe regiuni
Meteorologii au emis o informare de precipitații mixte, polei, strat de zapada, intensificari ale vantului, ninsori visc ...
-
Inteligența artificială a inventat legi și declarații folosite în instanță. Cel puțin 25 de procese din Marea Britanie au fost afectate
Judecatorii din Anglia și Țara Galilor se confrunta cu tot mai multe documente judiciare redactate cu ajutorul inteligen ...
-
Yuval Noah Harari: "Distrugerea omenirii de către AI va veni fără a ucide o singură persoană. Suntem vacile viitorului"
Civilizațiile nu trebuie neaparat sa se prabușeasca pentru ca oamenii sa piarda controlul asupra propriului destin. Isto ...
-
Un Range Rover și alimente, primite de Sile Cămătaru și fiul său de la proprietari ai Târgului Pucheni. Cât cereau cămătarii taxă de protecție pe lună
Sile Camataru și fiul sau, Balint Nuțu-Mario, ar fi cerut lunar, timp de un an și jumatate, sume cuprinse intre 7.500 și ...
-
Codul de rezonanță al fragmentelor din Qumran: Scanarea cu neutroni a dezvăluit o tehnologie de stocare a datelor care sfidează fizica
Un grup de cercetatori in fizica materialelor de la Muzeul Israel a demarat un proiect neconvențional: Fragmentele ...
-
O particulă de antimaterie ținută luni întregi aproape de zero absolut ar putea explica de ce existăm. Big Bangul ar fi trebuit să nu lase nimic în urmă
Fizicienii de la Universitatea Northwestern au ținut luni intregi in capcana un singur pozitron, omologul din antimateri ...
-
Postul intermitent nu ajută ficatul așa cum credeau oamenii de știință până acum
Într-un nou studiu clinic despre postul intermitent, grasimea din ficat a scazut cel mai mult la cei care au pierd ...
-
Oamenii de știință au descoperit o metodă alternativă de a trata diabetul. Posibil si Alzheimerul
Mușchii, care alcatuiesc aproximativ 40% din corp, sunt depozitul natural al glucozei, iar calea abia descoperita ar put ...
-
CIA a investigat dacă trăim într-o simulare cu 16 ani inaintea apariției filmului Matrix
Dar daca realitatea pe care o vedem in fiecare zi este doar o mica parte dintr-un univers mult mai complex? Iar daca ins ...
-
„Patriarhatul este în concordanță cu modul în care Dumnezeu a creat lumea". Pastorul american care vrea să elimine dreptul femeilor de a vota e mentorul șefului Pentagonului
Un pastor conservator american, considerat mentor de secretarul Apararii Pete Hegseth, susține ca femeile nu ar trebui s ...
-
Nuțu și Sile Cămătaru se certau pe banii primiți pentru serialul de la PRO TV: Păi da atâta iau eu, bă nebunule, ce vrei tu să iei?
Scandal intre frații Nuțu și Sile Camataru, pe banii primiți de la PRO Tv pentru serialul numit Camatarii. Nuțu Camataru ...
-
Cod galben de ninsori și viscol, inclusiv în București. Stratul de zăpadă va depăși 25 de centimetri în unele zone
Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri dimineața, o informare meteorologica de precipitații mixte, ...
-
Ginerele lui Trump, despre Putin: O personalitate istorică
Jared Kushner a declarat ca Putin este o personalitate istorica și un mare maestru al politicii, informeaza agenția de p ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu