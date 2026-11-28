Universul se extinde tot mai repede, iar mecanismul care alimentează această expansiune accelerată rămâne unul dintre cele mai mari mistere ale fizicii moderne. O echipă internațională de cercetători propune acum o explicație surprinzătoare: răspunsul s-ar putea ascunde chiar în structura cuantică a spațiului aparent gol, în aceeași fizică fundamentală care ține materia atomică laolaltă.

Noul model teoretic, dezvoltat de cercetători de la Universitatea din British Columbia (UBC) și Universitatea din Sheffield, leagă energia întunecată de forța nucleară tare, una dintre cele patru interacțiuni fundamentale ale naturii. Dacă ipoteza se confirmă, oamenii de știință ar putea explica accelerarea expansiunii cosmice fără să fie nevoie să presupună existența unor particule nedescoperite sau a unor câmpuri fundamentale noi, notează SciTechDaily.

Cercetarea, publicată în revista The Astrophysical Journal, propune o perspectivă diferită asupra energiei întunecate, fenomenul misterios care reprezintă aproximativ 70% din bugetul energetic al Universului.

De aproape trei decenii, astronomii încearcă să înțeleagă ce anume face Universul să se extindă într-un ritm tot mai accelerat. Descoperirea acestui fenomen a schimbat radical imaginea asupra evoluției cosmice, însă cauza sa fizică nu a fost identificată până în prezent.

Energia întunecată este considerată responsabilă pentru această accelerare, dar natura ei rămâne necunoscută. Numeroase teorii au încercat să explice fenomenul prin intermediul unor particule ipotetice sau al unor câmpuri noi, care nu au fost însă detectate experimental.

Noua cercetare merge pe un alt drum. În loc să introducă elemente necunoscute în fizică, oamenii de știință încearcă să explice energia întunecată folosind principii deja consacrate ale Modelului Standard al fizicii particulelor.

Miza este importantă: o forță care acționează la scara nucleelor atomice ar putea avea o legătură neașteptată cu comportamentul întregului Univers.

Explicația propusă de cercetători pornește de la cromodinamica cuantică (QCD), teoria care descrie forța nucleară tare. Aceasta este interacțiunea care ține quarcii împreună în interiorul protonilor și neutronilor, contribuind la stabilitatea materiei.

Potrivit teoriei, spațiul aparent gol nu este, de fapt, lipsit de activitate. Vidul cuantic are o structură complexă, alcătuită din câmpuri cuantice ale căror proprietăți pot influența comportamentul materiei și al energiei.

Cercetătorii sugerează că anumite proprietăți ale acestei structuri, în special cele topologice, ar putea reacționa la expansiunea Universului. Mai exact, pe măsură ce spațiul se extinde, structura cuantică a vidului QCD ar putea genera modificări energetice care se manifestă la scară cosmică.

Prin interacțiunea cu gravitația, această contribuție ar putea produce efecte asemănătoare celor atribuite energiei întunecate.

Profesorul Ariel Zhitnitsky, de la Departamentul de Fizică și Astronomie al Universității din British Columbia, ale cărui cercetări teoretice anterioare au stat la baza noului studiu, susține că mecanismul ar putea explica fenomenul fără introducerea unor particule noi.

Potrivit acestuia, scara energetică rezultată din interacțiunea dintre vidul QCD și gravitație este apropiată de valoarea energiei întunecate observate în prezent.

Un rezultat surprinzător: nu ar fi nevoie de o nouă fizică

Unul dintre cele mai interesante aspecte ale modelului este că încearcă să explice intensitatea energiei întunecate pornind de la constante fizice deja cunoscute, fără introducerea unor parametri suplimentari ajustați special pentru a reproduce observațiile.

Profesorul Ludovic Van Waerbeke, de la UBC, subliniază că scara energetică observată pentru energia întunecată apare în mod natural în cadrul teoretic propus.

Această abordare ar putea simplifica una dintre cele mai dificile probleme ale cosmologiei: explicarea unei componente care domină energetic Universul, dar a cărei origine continuă să le scape cercetătorilor.

Modelul nu presupune, așadar, descoperirea unei noi particule, ci identificarea unor proprietăți încă insuficient înțelese ale vidului cuantic.

Teoria a fost comparată cu observațiile astronomice

Pentru a verifica dacă ipoteza are legătură cu realitatea observată, echipa a analizat evoluția expansiunii Universului folosind date astronomice.

Cercetătorii au luat în calcul observații provenite de la supernove îndepărtate, exploziile stelare care îi ajută pe astronomi să măsoare distanțele cosmice, precum și radiația cosmică de fond, o urmă a Universului timpuriu.

Rezultatele au arătat că noul model poate reproduce datele observaționale cu o performanță comparabilă cu cea a modelelor cosmologice standard.

Mai mult, analiza sugerează că mecanismul propus ar putea explica și un posibil comportament evolutiv al energiei întunecate, adică schimbarea proprietăților acesteia pe măsură ce Universul se extinde.

Această posibilitate este importantă deoarece modelul cosmologic standard tratează energia întunecată prin intermediul constantei cosmologice, considerată neschimbată în timp. Alte interpretări permit însă variația densității sale energetice de-a lungul istoriei cosmice.

Dong Ha Lee, cercetător doctorand la Universitatea din Sheffield și autor principal al studiului, consideră că legătura dintre vidul cuantic descris de QCD și expansiunea accelerată a Universului reprezintă o direcție de cercetare promițătoare.

Misterul nu este încă rezolvat. Ce urmează pentru cercetători

Deși rezultatele sunt încurajatoare, oamenii de știință avertizează că modelul nu demonstrează că vidul QCD este sursa energiei întunecate.

Faptul că teoria reproduce observațiile astronomice nu înseamnă automat că mecanismul propus este cel care guvernează expansiunea cosmică. Sunt necesare calcule suplimentare pentru a înțelege exact cum interacționează structura cuantică a vidului cu gravitația și dacă modelul poate produce predicții distincte de cele ale teoriilor concurente.

Echipa intenționează să îmbunătățească modelul și să compare rezultatele cu viitoarele observații astronomice, realizate cu ajutorul telescoapelor de generație următoare.

Măsurătorile mai precise ale expansiunii Universului, urmărită de-a lungul miliardelor de ani, ar putea oferi indicii decisive.

Dacă ipoteza va rezista testelor viitoare, una dintre cele mai mari enigme ale cosmologiei ar putea avea o explicație neașteptată: forța care ar putea influența destinul întregului Univers s-ar ascunde în structura cuantică a spațiului aparent gol, guvernată de aceeași fizică ce ține materia laolaltă.