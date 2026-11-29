În România, aproape nimeni nu le spune Laurel și Hardy. Pentru generații întregi de spectatori, cei doi comici care au făcut istorie la Hollywood au rămas Stan și Bran. Dar de unde a apărut această denumire și de ce românii nu au păstrat numele originale?

Explicația este mult mai interesantă decât o simplă traducere. Perechea Stan și Bran exista în limbajul și literatura românească înainte ca Stan Laurel și Oliver Hardy să devină celebrul cuplu de comici. Mai mult, George Coșbuc a scris despre aceste două personaje într-o carte publicată în 1903, iar presa românească le menționa deja sub numele Stan și Bran înainte de mijlocul anilor '30.

Stan și Bran existau în cultura românească înainte de filmele lui Laurel și Hardy

Primul indiciu important apare într-o carte publicată de George Coșbuc în 1903, intitulată „Dintr-ale neamului nostru". Volumul, păstrat în colecțiile Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj, conține un capitol separat numit chiar „Stan și Bran".

Scriitorul vorbește despre cei doi ca despre personaje deja cunoscute în imaginarul popular și încearcă să explice cum au ajuns să fie atât de des pomeniți împreună. Coșbuc îi descrie drept „doi frați de cruce" și observă că numele lor apar aproape întotdeauna în aceeași ordine: Stan și Bran.

Autorul propune mai multe explicații pentru originea acestei perechi. Stan ar putea proveni din Costan, legat de numele Constantin, în timp ce Bran ar fi asociat cu localitatea și castelul Bran. Coșbuc precizează însă că acestea sunt ipoteze, nu explicații certe.

Cea mai interesantă observație a sa este legată de felul în care funcționează limba română. Oamenii tind să alăture cuvinte și nume care seamănă prin sunet, precum „mare și tare", „luntre și punte" sau „Tanda și Manda". În aceeași categorie, Coșbuc plasează și perechea Stan și Bran.

Așadar, cei doi nu erau cunoscuți inițial ca niște actori, ci reprezentau o pereche de personaje familiare, construită în jurul unor nume care sunau bine împreună.

În 1910, Stan și Bran apăreau deja ca două personaje comice în presa românească

Există și o altă dovadă interesantă, publicată cu mult înainte ca Laurel și Hardy să devină o echipă cinematografică.

În numărul din 6 ianuarie 1910 al publicației „Unirea", apărea o povestire intitulată „Cearșafuri de vânăt", semnată de Ștefan Catiflea. Personajele principale erau Stan și Bran, descriși drept doi prieteni nedespărțiți, cunoscuți pentru năzbâtiile pe care le puneau la cale într-un orășel de provincie.

Cei doi se comportau ca niște șmecheri puși pe farse și reușeau să păcălească un localnic pasionat de vânătoare. Povestea îi prezenta drept două personaje comice deja recognoscibile pentru cititori.

Acest document confirmă că asocierea Stan-Bran circula în literatura și presa românească înainte de apariția celebrului duo de la Hollywood.

Când au devenit Laurel și Hardy Stan și Bran în România

Stan Laurel și Oliver Hardy și-au format echipa cinematografică în 1927, la studiourile Hal Roach. În anii următori, comediile lor au ajuns și în cinematografele românești, unde numele Stan și Bran era deja cunoscut.

Un document interesant a fost păstrat în arhiva digitală a Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj. În ziarul „Curentul" din 12 iunie 1930, programul cinematografelor anunța filme precum „Stan și Bran în tren" și alte comedii cu cei doi.

Un an mai târziu, în programul cinematografic publicat la 13 iulie 1931, apărea și titlul „Stan și Bran la înălțime".

O confirmare și mai clară se găsește într-un articol din ziarul „Curentul", publicat la 19 august 1938. Într-o relatare despre despărțirea profesională a celor doi comici, publicația folosea explicit formula „Laurel și Hardy (Stan și Bran)".

Prin urmare, cel târziu în anii 1930, denumirea românească era deja consacrată în presa cinematografică.

De ce a prins tocmai numele Stan și Bran

O explicație importantă vine din analiza lingvistică a profesoarei Rodica Zafiu, publicată în „Dilema Veche" în 2014.

Lingvista arată că numele Stan și Bran făceau parte din categoria numelor vechi, cu origine rurală, care ajunseseră să desemneze personaje reprezentative pentru omul obișnuit. În aceeași categorie sunt amintite perechi precum Bucur și Oprea.

Dicționarele românești păstrează, de asemenea, referințe la asocierea Stan și Bran. Dicționarul etimologic român explică folosirea numelui Stan și pentru desemnarea unui om oarecare, menționând expresia „Stan și Bran".

Cel mai probabil, adaptarea cinematografică a profitat tocmai de această familiaritate. În loc să păstreze două nume de familie străine, publicul român a primit o pereche de nume care îi suna cunoscut, avea ritm, rimă și trimitea deja la două personaje comice.

Nu a fost identificat însă un document care să precizeze cine a hotărât prima dată folosirea numelui Stan și Bran pentru cei doi actori.

Și o altă presupunere trebuie corectată: nu este adevărat că peste tot în lume erau cunoscuți exclusiv drept Laurel și Hardy. În Germania au fost numiți și Dick und Doof, în Brazilia O Gordo e O Magro, în Polonia Flip i Flap, iar în țările scandinave Helan și Halvan.

România nu a fost, așadar, singura țară care le-a adaptat numele. Diferența este că aici s-a găsit o pereche care exista deja în propria cultură populară, cu mult înainte ca cei doi comici să cucerească cinematografele.