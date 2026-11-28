O nouă cameră inteligentă a fost instalată pe autostrada A1, pe tronsonul Sibiu - Sebeș. Echipamentul poate identifica automat numerele de înmatriculare ale mașinilor și are capacitatea tehnică de a măsura viteza de deplasare.

Deocamdată, însă, șoferii nu trebuie să se teamă de amenzi emise cu ajutorul acestui dispozitiv, deoarece funcțiile de monitorizare a vitezei și sancționare nu sunt activate.

Noua cameră face parte din sistemul ITS (Intelligent Transport Systems), o infrastructură inteligentă destinată supravegherii și gestionării traficului rutier. Montarea acesteia are loc în contextul pregătirii unei rețele extinse de camere video-radar care ar putea ajunge pe autostrăzile și drumurile naționale din România.

Dispozitivul a fost instalat pe autostrada A1, pe tronsonul Sibiu - Sebeș. Lucrările de montare au avut loc miercuri și au impus închiderea temporară a benzii a doua de circulație pe sensul Sibiu-Sebeș.

Din cauza restricțiilor, traficul s-a desfășurat cu dificultate, pe o singură bandă, potrivit informațiilor menționate în articolul Realitatea.net, care citează publicația Turnul Sfatului.

Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au precizat că echipamentul este o componentă a sistemului inteligent de transport și poate îndeplini mai multe funcții de monitorizare a traficului.

Noua cameră poate identifica automat plăcuțele de înmatriculare ale vehiculelor. În plus, din punct de vedere tehnic, echipamentul are capacitatea de a monitoriza viteza cu care circulă mașinile, informează realitatea.net.

Datele colectate ar putea fi puse la dispoziția Poliției Române. Totuși, CNAIR precizează că aceste funcții nu sunt folosite în prezent pentru verificarea vitezei sau aplicarea amenzilor.

Reprezentanții companiei au explicat că administratorul drumului nu este instituția care decide folosirea acestor capacități pentru controlul rutier și sancționarea șoferilor.

„Precizăm că în momentul de față aceste capacități tehnice nu sunt utilizate pentru aplicarea de amenzi sau pentru verificarea vitezei. În viitor există această posibilitate, însă ea nu aparține drumarilor, ci reprezentanților poliției rutiere", au transmis reprezentanții companiei.

Prin urmare, instalarea camerei nu înseamnă că șoferii care circulă pe acest tronson al autostrăzii A1 sunt deja sancționați automat cu ajutorul dispozitivului.

Un echipament similar face parte și din sistemul ITS instalat pe varianta ocolitoare a municipiului Sibiu.

O parte dintre componentele acestui sistem au devenit funcționale în cursul verii. Instalarea lor a fost însoțită de restricții de circulație repetate, necesare pentru desfășurarea lucrărilor.

Sistemele ITS sunt concepute pentru supravegherea și gestionarea traficului rutier. Acestea colectează și prelucrează automat informații despre vehicule și condițiile de circulație, cu scopul de a permite monitorizarea mai eficientă a traficului.

Montarea noii camere de pe autostrada A1 face parte dintr-un plan mai amplu de extindere a monitorizării traficului rutier la nivel național.

Autoritățile au în vedere instalarea a sute de camere video-radar fixe pe autostrăzi și drumuri naționale. Aceste echipamente ar putea permite inclusiv calcularea vitezei medii cu care circulă un vehicul între două puncte de monitorizare.

Prin intermediul sistemului, autoritățile ar putea identifica automat șoferii care depășesc limitele legale de viteză pe anumite sectoare de drum.

Până când aceste funcții vor fi puse efectiv în aplicare de Poliția Rutieră, camera instalată pe A1, între Sibiu și Sebeș, nu este utilizată pentru emiterea amenzilor. Așadar, prezența dispozitivului nu înseamnă că șoferii primesc deja sancțiuni automate pentru viteza cu care circulă.