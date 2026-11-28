O mașină fără șofer a început să se plimbe singură printr-o parcare. A repetat aceeași mișcare de 868 de ori! Care ar putea fi explicațiile acestui caz bizar
Postat la: 28.11.2026 |
O mașină electrică a fost filmată în timp ce înaintează, dă înapoi și încearcă în mod repetat să intre într-un loc de parcare, deși în interior nu se afla nimeni. Comportamentul neobișnuit a continuat în timpul nopții, iar proprietarul a descoperit ulterior că funcția de parcare automată fusese activată de nu mai puțin de 868 de ori.
Incidentul s-a petrecut în provincia Anhui și a atras rapid atenția pe rețelele sociale. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au stârnit amuzament, dar și întrebări despre cât de sigure sunt sistemele care permit mașinilor să efectueze singure manevre de parcare, informează carnewschina.com.
Un paznic a auzit zgomote la ora 3 dimineața. Mașina se mișca fără să fie nimeni la volan
Totul s-a întâmplat într-o parcare subterană a unui complex rezidențial din provincia chineză Anhui.
În jurul orei 3:00 dimineața, un agent de pază a auzit zgomote neobișnuite și a mers să verifice ce se întâmplă. Ajuns în parcare, acesta a descoperit o mașină electrică ce se deplasa înainte și înapoi, încercând în mod repetat să se poziționeze într-un loc de parcare.
Imaginile camerelor de supraveghere arată cum vehiculul încearcă să intre într-un spațiu, se retrage, își modifică poziția și repetă aceeași manevră. În scaunul șoferului nu se afla nicio persoană.
Proprietarul a verificat ulterior istoricul sistemului electronic al automobilului și a descoperit un detaliu incredibil: funcția de parcare automată fusese activată de 868 de ori pe parcursul nopții.
În cele din urmă, mașina s-a oprit lângă un alt vehicul parcat.
De ce a încercat mașina să parcheze de 868 de ori? Sunt luate în calcul mai multe explicații
Deocamdată, nu există o explicație oficială pentru comportamentul neobișnuit al automobilului. Una dintre ipoteze este că sistemul software ar fi întâmpinat o eroare și ar fi repetat comenzile de parcare fără să reușească să finalizeze manevra.
O altă posibilitate este ca proprietarul să fi activat în mod repetat funcția de parcare de la distanță, prin intermediul unei aplicații pentru telefon. Acest tip de tehnologie permite efectuarea unor manevre fără ca șoferul să se afle în interiorul mașinii.
Presa auto a relatat și despre imagini asemănătoare cu alte vehicule echipate cu tehnologia de asistență la condus Huawei Qiankun, inclusiv modele Avatr și Huajing. Printre explicațiile posibile se numără iluminarea slabă a parcării, marcajele greu de identificat sau spațiile prea înguste, care ar putea determina sistemul să încerce din nou manevra.
Niciuna dintre aceste ipoteze nu a fost confirmată. Pentru stabilirea cauzei exacte ar fi necesară analizarea înregistrărilor detaliate ale sistemului mașinii.
Legătura surprinzătoare cu o competiție organizată de Huawei
Unul dintre detaliile care au atras atenția este că incidentul a avut loc în perioada celei de-a doua competiții Huawei Qiankun Intelligent Driving Open, desfășurată între 31 octombrie și 13 noiembrie 2026.
Evenimentul a inclus opt categorii, iar una dintre acestea, denumită „Parking Elite", recompensa utilizarea cu succes a funcțiilor de parcare asistată. Participanții puteau acumula puncte în funcție de folosirea unor sisteme precum parcarea automată, parcarea controlată de la distanță și asistența pentru deplasarea prin parcări.
Primele 100 de persoane din această categorie puteau obține puncte Huawei, care puteau fi folosite pentru recompense în ecosistemul companiei.
În mediul online a apărut ipoteza că unii proprietari ar fi încercat să acumuleze cât mai multe puncte activând în mod repetat sistemele de parcare ale mașinilor.
Există însă un detaliu important care complică această explicație. Regulamentul oficial Huawei preciza că manevrele eligibile pentru clasament erau contabilizate numai între orele 6:00 și 22:00. Cum incidentul din parcarea din Anhui a fost observat în jurul orei 3:00, acele activări nocturne nu ar fi contribuit la punctajul competiției.
Prin urmare, legătura dintre incident și încercarea de a obține recompense rămâne doar o speculație, nu o explicație demonstrată.
Reacțiile internauților: mașina a fost comparată cu un robot de curățenie blocat
Filmările au devenit rapid subiect de glume pe rețelele sociale. Utilizatorii au comparat comportamentul automobilului cu cel al unui robot de curățenie care rămâne blocat într-o buclă și repetă la nesfârșit aceeași operațiune.
Un comentariu a atras atenția prin comparația cu tulburarea obsesiv-compulsivă: „Mașina a făcut OCD; păi, oamenii unde să se mai ducă acum?".
Un alt internaut a sugerat că automobilul ar fi putut rămâne blocat într-o eroare de programare: „Poate că mașina a rămas blocată într-o buclă de tip «if-else»".
Alții au comparat scena cu momentele din jocul video Grand Theft Auto sau au glumit că tehnologia vehiculelor autonome nu este încă pregătită să înlocuiască șoferii.
Dincolo de amuzamentul provocat de imagini, întâmplarea readuce în atenție o problemă importantă: funcțiile de asistență la condus nu sunt echivalente cu un sistem complet autonom. Huawei precizează chiar în documentația oficială că sistemele sale pentru autoturisme sunt tehnologii de asistare a șoferului, care nu îl înlocuiesc pe acesta și necesită supraveghere permanentă, cu posibilitatea intervenției în orice moment.
Cauza celor 868 de activări rămâne necunoscută. Imaginile arată ce s-a întâmplat în parcare, dar nu pot demonstra dacă automobilul a avut o defecțiune, dacă a fost comandat de la distanță sau dacă sistemul a întâmpinat dificultăți în recunoașterea locului de parcare.
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