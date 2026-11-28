Lovitură în instanță pentru ANAF: o fostă judecătoare demontează practica fiscală care ar putea afecta mii de români
Postat la: 28.11.2026 |
Fosta judecătoare Iulia-Laura Opariuc-Dan, pensionată în luna februarie a acestui an de la Curtea de Apel București, a câștigat definitiv procesul cu Ministerul Finanțelor și ANAF, după ce autoritățile fiscale i-au impus plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru indemnizațiile încasate în calitate de președinte al Biroului Electoral Județean Constanța, la alegerile din 2019.
Hotărârea prezintă relevanță și pentru alte persoane care au participat la organizarea alegerilor și cărora Fiscul le-a stabilit obligații fiscale similare. Curtea de Apel Constanța a respins, la 5 noiembrie 2026, ca nefondate recursurile formulate de autoritățile fiscale împotriva sentinței prin care Tribunalul Constanța a anulat deciziile de impunere contestate de fostul magistrat.
Disputa a pornit de la indemnizațiile primite pentru activitatea desfășurată în cadrul alegerilor europarlamentare și prezidențiale din 2019. Deși legislația electorală prevedea expres că pentru aceste venituri se datorează numai impozitul pe venit, autoritățile fiscale au stabilit suplimentar obligația de plată a CASS, în cotă de 10%, precum și obligații fiscale accesorii.
ANAF a stabilit în 2025 obligații fiscale pentru venituri încasate în 2019
La 23 ianuarie 2025, autoritățile fiscale au emis decizia nr. 35430 privind stabilirea din oficiu a contribuțiilor sociale aferente anului 2019. Judecătoarea a contestat administrativ măsura, însă demersul său nu a condus la anularea deciziei de impunere.
Ulterior, magistratul s-a adresat instanței de contencios administrativ și fiscal. Dosarul, având numărul 4956/118/2025, a fost înregistrat la Tribunalul Constanța la 3 octombrie 2025.
Printre pârâți s-au numărat Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor din cadrul Ministerului Finanțelor, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați și Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța.
La 30 iunie 2026, Tribunalul Constanța a admis acțiunea, dispunând, prin hotărârea nr. 829/2026, anularea atât a deciziei de impunere din 23 ianuarie 2025, cât și a deciziei din 4 septembrie 2025 prin care fusese soluționată contestația administrativă.
Autoritățile fiscale au atacat sentința cu recurs, însă Curtea de Apel Constanța a menținut soluția primei instanțe. Hotărârea este definitivă.
Fosta judecătoare acuză ANAF că a ignorat o prevedere legală expresă
Iulia-Laura Opariuc-Dan a explicat, pentru Ziua de Constanța, că a contestat deciziile deoarece autoritățile fiscale au aplicat regimul general de impozitare, fără să țină seama de existența unor dispoziții speciale privind indemnizațiile electorale.
„Am contestat aceste decizii întrucât am considerat că organele fiscale au ignorat o dispoziție legală expresă, aplicabilă indemnizațiilor electorale", a declarat fostul magistrat.
Principalul temei juridic invocat în proces a fost articolul 16 alineatul (7) din OUG nr. 6/2019, privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European din acel an.
Fosta judecătoare a susținut că această prevedere instituia o derogare de la regimul fiscal general și că utilizarea de către legiuitor a termenului „numai" excludea posibilitatea stabilirii unor contribuții sociale suplimentare.
În urma soluției definitive, fostul magistrat a precizat că urmează să recupereze atât debitul fiscal, cât și penalitățile și celelalte accesorii aferente.
Ce prevedea, concret, legislația electorală
Articolul 16 alineatul (7) din OUG nr. 6/2019 prevedea explicit: „Indemnizațiile acordate membrilor birourilor electorale, statisticienilor, informaticienilor, personalului tehnic auxiliar și operatorilor de calculator pentru executarea atribuțiilor privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 prevăzute la alin. (4) reprezintă venituri din alte surse, în sensul art. 114 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru acestea datorându-se și virându-se numai impozitul pe venit potrivit legii."
O prevedere similară exista și în cazul alegerilor prezidențiale. Articolul 67 alineatul (6) din Legea nr. 370/2004 privind alegerea Președintelui României, în forma rezultată în urma modificărilor aduse prin Legea nr. 148/2019, stabilea același regim fiscal pentru indemnizațiile electorale.
Problema juridică centrală a litigiului a fost dacă autoritățile fiscale puteau aplica dispozițiile generale ale Codului fiscal privind plata CASS, în condițiile în care legislația electorală prevedea expres că pentru aceste venituri se datorează exclusiv impozitul pe venit.
Unul dintre principiile fundamentale de interpretare a normelor juridice este acela potrivit căruia legea specială derogă de la legea generală (specialia generalibus derogant). În esență, atunci când legiuitorul stabilește un regim juridic distinct pentru o anumită categorie de venituri, administrația fiscală trebuie să țină cont de respectivul regim special.
Hotărârea ar putea fi invocată și de alte persoane care au lucrat în birourile electorale
Miza litigiului depășește situația individuală a fostei judecătoare, având în vedere numărul mare de persoane implicate în organizarea scrutinurilor electorale din România.
Președinții și membrii birourilor electorale, operatorii de calculator, statisticienii, informaticienii și personalul tehnic auxiliar au beneficiat, de-a lungul timpului, de indemnizații reglementate prin acte normative speciale.
În măsura în care alte persoane au primit decizii de impunere similare, hotărârea Curții de Apel Constanța ar putea constitui un argument juridic important în eventualele litigii cu autoritățile fiscale.
Decizia nu are însă caracter general obligatoriu și nu determină automat anularea tuturor deciziilor de impunere emise în situații asemănătoare. Fiecare caz trebuie analizat în funcție de legislația aplicabilă scrutinului respectiv, natura veniturilor, termenele de contestare și prescripția fiscală.
Rămâne de clarificat dacă practica autorităților fiscale contestată în acest dosar a fost una izolată sau dacă ANAF a emis la nivel național decizii similare pentru persoanele implicate în organizarea alegerilor.
Cine este fosta judecătoare care a câștigat procesul cu ANAF
Iulia-Laura Opariuc-Dan are o experiență profesională de peste două decenii în domeniul juridic. Și-a început cariera în avocatură, în 1999, în cadrul Baroului Buzău, iar în 2005 a intrat în magistratură.
A activat la judecătoriile Galați, Buzău și Constanța, iar între 2012 și 2025 a fost judecător la Tribunalul Constanța, unde a ocupat inclusiv funcția de președinte al Secției de contencios administrativ și fiscal.
În iunie 2025 a ajuns la Curtea de Apel București. La 30 ianuarie 2026, președintele Nicușor Dan a semnat decretul de eliberare din funcție, ca urmare a pensionării, începând cu 1 februarie 2026.
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