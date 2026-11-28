Trump s-a sucit și a modificat declarația convenită cu șeful NATO despre războiul din Ucraina
Postat la: 28.11.2026 |
Președintele american Donald Trump a schimbat declarația convenită cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, după întâlnirea lor la Mar-a-Lago în această săptămână. Într-o postare pe rețelele sociale, Trump a adăugat o mențiune față de versiunea transmisă oficial de Casa Albă și NATO.
Președintele american Donald Trump și secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-au întâlnit miercuri seara la Mar-a-Lago, pe fondul celor mai recente eforturi ale liderului de la Casa Albă de a pune capăt războiului dintre Ucraina și Rusia.
Într-o declarație oficială comună, cei doi au anunțat că au discutat „despre importanța ca Rusia să evite orice acțiuni care, în mod intenționat sau neintenționat, ar extinde războiul, precum și despre importanța găsirii unei soluții pașnice la acest conflict cât mai repede posibil". Această versiune a fost transmisă atât de Casa Albă, cât și de NATO.
Cu toate acestea, într-un mesaj pe rețeaua Truth Social, președintele american a adăugat o mențiune față de versiunea oficială a declarației, astfel încât să spună că „Rusia și Ucraina" trebuie să evite astfel de acțiuni.
„... Am discutat pe larg despre importanța ca Rusia și Ucraina să evite orice acțiuni care, în mod intenționat sau neintenționat, ar extinde războiul - precum și despre importanța găsirii unei soluții pașnice la acest conflict, cât mai repede posibil!", este versiunea publicată de Trump pe Truth Social.
Un oficial NATO a declarat sub protecția anonimatului pentru POLITICO faptul că textul inițial reprezenta declarația convenită oficial între cele două părți, indicând astfel că Trump a modificat ulterior declarația în mod unilateral în versiunea publicată pe rețelele sociale. Completarea făcută de Trump la textul declarației - chiar dacă acest lucru s-a produs doar pe rețelele sociale - este una semnificativă și vine la câteva zile după ce Ucraina a lovit o navă de război rusă într-un port din Libia.
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