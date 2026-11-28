Hackerii au pătruns în platforma cloud a Forțelor Aeriene ale SUA: Au preluat „telecomanda" platformei care urmărește rachetele și avioanele armatei
Postat la: 28.11.2026 |
Hackerii au pătruns în platforma emblematică de cloud computing a Forţelor Aeriene ale SUA, au declarat pentru Reuters trei persoane familiarizate cu situaţia, într-un incident care ar putea pune în pericol o vastă gamă de date sensibile de natură tactică privind personalul şi logistica.
Intruziunea în Cloud One a fost descoperită în ultima lună, în timpul lucrărilor de actualizare a sistemului, au afirmat două dintre aceste persoane, adăugând că descoperirea a dus la perturbări la nivelul întregii platforme.
Reuters precizează că nu a putut stabili identitatea hackerilor, amploarea completă a intruziunii sau dacă au fost furate date.
Într-o declaraţie pentru Reuters, Forţele Aeriene au afirmat că „nu comentează cu privire la starea de securitate, vulnerabilităţile sau starea operaţională a reţelelor şi sistemelor specifice. Luăm în mod continuu măsuri prudente pentru a proteja informaţiile, sistemele şi capacităţile operaţionale ale Departamentului (Forţelor Aeriene)", dau asigurări Forţele Aeriene.
Ce este Cloud One și ce sisteme critice găzduiește
Lansat în 2017, Cloud One a fost conceput să servească drept centru unic de servicii pentru nevoile IT ale Forţelor Aeriene, combinând resursele a patru operatori - Microsoft, Amazon, Oracle şi Alphabet - pentru a alimenta zeci de aplicaţii, inclusiv cele care gestionează datele de personal şi salarizarea, precum şi logistica şi întreţinerea.
Printre acestea se numără sistemul de comandă şi control bazat pe cloud al Forţelor Aeriene, care centralizează datele de la radarele de apărare aeriană şi alte surse de date din toată America de Nord, precum şi Sistemul Integrat de Muniţii de Luptă la Nivel de Teatru de Operaţiuni, care urmăreşte bombele şi rachetele în peste 200 de locaţii ale Forţelor Aeriene ale SUA din întreaga lume.
SAIC a fost principalul contractant pentru Cloud One până în 2025, când Leidos a preluat contractul.
Cloud One se numără printre cele mai mari platforme cloud ale armatei SUA, potrivit a două dintre surse. „O breşă de securitate aici este o problemă gravă", a declarat una dintre surse.
Anchetatorii au solicitat intervenţia Cyber Command, forţa cibernetică a armatei SUA, pentru a evalua pagubele, a spus una dintre surse. Cyber Command nu a răspuns la solicitările de comentarii.
Riscuri la nivelul planului de control
Descoperirea atacului cibernetic a dus la o serie de perturbări. Două dintre surse, împreună cu o a patra persoană familiarizată cu problema, au afirmat că eforturile de migrare a aplicaţiilor administrative către Cloud One, o prioritate militară de lungă durată, au fost suspendate.
Actualizările aplicaţiilor care rulează deja pe Cloud One au fost blocate, ceea ce a împiedicat personalul Forţelor Aeriene să aplice remedieri tocmai în momentul în care o nouă serie de vulnerabilităţi software grave a fost dezvăluită în întreaga industrie tehnologică. O a cincea sursă a declarat că unor utilizatori li s-au revocat drepturile de administrator.
O sursă a afirmat că intruşii cibernetici au exploatat o vulnerabilitate software pentru a ajunge la planul de control. Această persoană a comparat planul de control cu o telecomandă universală, întrucât, în teorie, intruşii ar putea profita de accesul lor pentru a verifica starea operaţională a aeronavelor militare sau mişcarea pieselor de schimb, deşi nu este clar dacă hackerii au făcut acest lucru în cazul de faţă.
Reuters nu a putut identifica vulnerabilitatea specifică exploatată de hackeri.
Valul de atacuri cibernetice asupra instituțiilor americane
Vestea despre această breşă de securitate vine pe fondul unei anxietăţi crescute cu privire la intruziunile bazate pe inteligenţă artificială (IA), o problemă deosebit de gravă pentru reţelele bazate pe cloud, datorită capacităţii modelelor de IA de a detecta rapid punctele slabe pe suprafeţe extinse.
Guvernul SUA se confruntă deja cu consecinţele a cel puţin alte şase incidente cibernetice dezvăluite recent, inclusiv două la FBI, un atac cibernetic anterior asupra datelor Pentagonului, o scurgere recentă de informaţii privind personalul Departamentului pentru Securitate Internă, o breşă de securitate care a afectat cel puţin două agenţii de spionaj şi un atac cibernetic asupra Departamentului Trezoreriei.
Cloud One se află de mult timp în vizorul hackerilor. Într-un comentariu din 2023, publicat de publicaţia online FedScoop, conducerea Cloud One a lăudat ceea ce a numit o „rată de succes de 100%" în respingerea a ceea ce au descris ca fiind un număr „uluitor" de încercări de a pătrunde în platformă. „Nu există loc de eroare când vine vorba de securitate", a scris conducerea Cloud One.
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