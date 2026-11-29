Un caz cutremurător ajunge în fața justiției din Canada. Un bărbat acuzat că a comercializat pe internet produse asociate sinuciderii, expediate în zeci de țări, riscă să petreacă 25 de ani în închisoare.

Procurorii îl consideră responsabil pentru moartea a 79 de persoane în Regatul Unit, în timp ce în Canada acesta a recunoscut deja că a ajutat sau a încurajat sinuciderea în legătură cu alte 14 decese. Familiile victimelor cer o pedeapsă severă și spun că viețile celor apropiați au fost distruse.

Potrivit agenției France Presse (AFP), citată de Click.ro, Kenneth Law, un canadian în vârstă de aproximativ 60 de ani, a pledat vinovat în luna mai. Procesul a ajuns acum în etapa stabilirii pedepsei, iar procurorii au solicitat o condamnare totală de 25 de ani de închisoare.

Procurorii cer 25 de ani de închisoare pentru Kenneth Law

Vineri, în fața tribunalului din Newmarket, provincia canadiană Ontario, procuroarea Katie Doherty a cerut o pedeapsă de 25 de ani de închisoare. Aceasta a solicitat ca din durata totală să fie scăzută perioada pe care inculpatul a petrecut-o deja în arest preventiv, după ce a fost reținut în mai 2023.

Procuroarea a explicat că gravitatea cazului justifică o sancțiune deosebit de severă.

„Pedeapsa totală adecvată în acest caz este de 25 de ani, din care să fie dedusă perioada de detenție preventivă", a declarat Katie Doherty în fața instanței.

Aceasta a subliniat că faptele sunt neobișnuite prin amploarea și gravitatea lor: „În opinia mea, nu există niciun caz care să semene, nici măcar de departe, cu comportamentul domnului Law".

Solicitarea procurorilor este mai mare decât varianta de 20 de ani de închisoare luată în calcul de unii experți juridici. Avocatul inculpatului, Matthew Gourlay, s-a opus însă acestei pedepse, susținând că 25 de ani ar echivala, în practică, cu o condamnare pe viață pentru clientul său, născut în 1965.

În ultima declarație făcută în fața instanței, Kenneth Law și-a exprimat regretul pentru faptele sale.

„Comportamentul meu din trecut nu a fost doar ilegal, ci și evident greșit", a afirmat acesta.

El a mai spus că experiența prin care trece l-a schimbat și că este hotărât să continue procesul de reabilitare: „Acest parcurs m-a transformat și sunt hotărât să continui procesul de reabilitare".

Produsele vândute online au ajuns în cel puțin 41 de țări

Potrivit informațiilor prezentate în instanță, Kenneth Law administra anonim, încă din perioada pandemiei de COVID-19, mai multe forumuri online în care oferea informații și sfaturi legate de sinucidere.

În paralel, acesta a comercializat produse asociate sinuciderii, care au fost expediate în cel puțin 41 de țări. Printre statele în care au ajuns coletele se numără China, Franța și Regatul Unit.

Procurorii au precizat că numai în Marea Britanie au fost expediate 330 de colete.

Katie Doherty a atras atenția asupra faptului că numeroase victime se aflau într-o situație deosebit de vulnerabilă. Unele dintre ele erau foarte tinere, iar altele se confruntau cu probleme de sănătate mintală.

Procuroarea a subliniat că unele victime „abia își începeau viața", considerând vulnerabilitatea acestora un factor agravant important în stabilirea pedepsei.

Familiile victimelor cer o pedeapsă severă: „Un criminal în serie"

Cazul a provocat reacții puternice din partea familiilor celor decedați. În luna septembrie, pe parcursul a două zile de audieri, părinții și apropiații victimelor au vorbit în instanță despre suferința provocată de pierderea celor dragi.

Rudele au criticat și decizia procurorilor canadieni de a renunța, în primăvară, la acuzațiile de omor formulate inițial împotriva lui Kenneth Law. Acuzarea a considerat că nu există suficiente probe pentru obținerea unei condamnări pentru aceste fapte.

Stephen Mitchell, tatăl lui Stephen Mitchell Junior, un tânăr canadian care a murit în 2023, la vârsta de 21 de ani, a vorbit despre impactul tragediei asupra familiei sale.

„Este vorba despre o persoană care vinde un produs mortal unor copii vulnerabili, precum fiul meu. Este în mod evident inacceptabil. Acest lucru dăunează societății", a declarat acesta la intrarea în tribunal.

O reacție la fel de dură a avut și Leonardo Bedoya, tatăl lui Jeshennia Bedoya-Lopez, care a murit în 2022, la numai 18 ani.

„Kenneth Law trebuie tratat drept ceea ce este: un criminal în serie. În sala de judecată, nu manifestă nicio remușcare", a afirmat bărbatul în septembrie.

În luna mai, în timpul procesului a fost prezentată și o înregistrare audio a unei conversații dintre Kenneth Law și un jurnalist britanic. În discuție, inculpatul susținea că intenția sa era „să ajute oamenii", descriind activitatea comercială drept o „afacere care funcționează".

Când va fi pronunțată sentința în cazul canadianului

Procesul lui Kenneth Law se apropie de etapa finală. Instanța urmează să stabilească pedeapsa pe care acesta o va primi, după ce și-a recunoscut vinovăția.

Sentința este programată pentru 26 februarie.

Dosarul a devenit unul dintre cele mai controversate cazuri judiciare din Canada, atât prin numărul mare de victime asociate activității inculpatului, cât și prin impactul asupra familiilor acestora.

În timp ce procurorii solicită 25 de ani de închisoare, apărarea contestă durata pedepsei, iar rudele victimelor continuă să ceară o sancțiune pe măsura gravității faptelor.