Elon Musk, furie maximă după ce a aflat că Iranul ar fi folosit rețeaua Starlink în atacuri asupra militarilor americani
Postat la: 29.11.2026 |
Iranul ar fi folosit terminale Starlink, sistemul de internet prin satelit dezvoltat de compania SpaceX a lui Elon Musk, pentru a sprijini atacuri împotriva militarilor americani, potrivit unor informații provenite din serviciile de informații și prezentate de presa din Statele Unite.
Dezvăluirile l-ar fi determinat pe miliardar să introducă restricții suplimentare pentru utilizarea și comercializarea echipamentelor, în încercarea de a împiedica exploatarea tehnologiei în scopuri militare.
Elon Musk ar fi reacționat cu furie după ce a fost informat că autoritățile iraniene au utilizat terminale Starlink în operațiuni îndreptate împotriva forțelor americane la începutul lunii martie, relatează New York Post, citând o investigație publicată de The Washington Post.
Situația este cu atât mai sensibilă cu cât serviciul Starlink a fost utilizat și de persoane care încearcă să ocolească restricțiile impuse de autoritățile de la Teheran asupra accesului la internet.
Șase militari americani au murit într-un atac cu drone în Kuweit
Pe 1 martie, un atac iranian cu drone asupra unui centru de comandă improvizat, situat în apropierea portului Shuaiba din Kuweit, s-a soldat cu moartea a șase militari americani.
La câteva ore după atac, SpaceX a introdus noi condiții pentru utilizarea conexiunilor Starlink de către aeronavele care se deplasează cu viteze de peste 100 de mile pe oră, echivalentul a aproximativ 161 de kilometri pe oră.
Pentru această categorie de utilizare au fost impuse cerințe de verificare a identității, iar tariful lunar a crescut de la 60 la 200 de dolari, potrivit informațiilor citate.
SpaceX a restricționat revânzarea terminalelor Starlink
Compania lui Elon Musk a adoptat și măsuri suplimentare pentru a controla circuitul comercial al terminalelor.
Distribuitorilor li s-a cerut să poată demonstra că dețin informații despre identitatea cumpărătorilor, iar SpaceX a suspendat programul Indirect Reseller, care permitea intermediarilor să activeze și să revândă echipamente.
Anterior, potrivit relatărilor din presa americană, activarea unui nou terminal necesita în principal utilizarea unui card bancar.
Noile reguli urmăresc să reducă riscul ca echipamentele să ajungă la structuri militare sau la alte entități care le-ar putea utiliza în operațiuni ostile.
Dilema Washingtonului: blocarea armatei iraniene sau păstrarea accesului la internet
Autoritățile americane nu au decis oprirea completă a serviciului Starlink pe teritoriul Iranului.
O asemenea măsură ar putea împiedica utilizarea sistemului de către structurile militare iraniene, dar ar afecta simultan persoanele care folosesc conexiunea pentru a evita cenzura și restricțiile de internet.
Potrivit unui reprezentant al industriei comunicațiilor prin satelit, problema constă în imposibilitatea de a separa complet utilizatorii civili de cei care ar putea integra terminalele în sisteme de armament.
Oprirea serviciului la nivelul întregii țări i-ar priva de acces și pe opozanții regimului iranian.
Menținerea conexiunii, în schimb, lasă deschisă posibilitatea ca tehnologia să fie utilizată inclusiv de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice.
Accesul la comunicații al disidenților iranieni este considerat important și pentru obținerea de informații de către Statele Unite, potrivit relatării.
Starlink, o problemă și în războiul din Ucraina
Nu este prima dată când SpaceX încearcă să împiedice folosirea terminalelor sale de către forțe militare adverse Statelor Unite.
Compania a luat anterior măsuri pentru a limita utilizarea Starlink de către Rusia în atacurile împotriva Ucrainei.
Drone rusești cu terminale montate pe aripi
Potrivit investigației citate, autoritățile ucrainene au transmis SpaceX imagini care arătau o dronă de atac rusească având un terminal Starlink montat pe una dintre aripi.
În urma acestor informații, compania a restricționat funcționarea terminalelor care se deplasau cu viteze mai mari de 45 de mile pe oră, aproximativ 72 de kilometri pe oră.
Pentru a evita afectarea propriilor operațiuni, Ucraina a furnizat SpaceX o listă de terminale autorizate, care puteau continua să funcționeze în condițiile stabilite.
Internetul prin satelit, între utilizarea civilă și cea militară
Informațiile despre Iran și Rusia evidențiază dificultățile cu care se confruntă furnizorii de comunicații prin satelit atunci când tehnologia destinată utilizatorilor civili ajunge să fie integrată în operațiuni militare.
Sistemele de acest tip pot asigura comunicații în regiuni unde infrastructura terestră este indisponibilă, distrusă sau supusă restricțiilor.
În același timp, posibilitatea de a utiliza terminale comerciale pentru transmiterea datelor în timpul unor operațiuni militare ridică probleme privind controlul accesului și verificarea utilizatorilor.
În cazul Iranului, informațiile prezentate de presa americană nu clarifică amploarea utilizării Starlink de către forțele iraniene și nici dacă restricțiile introduse de SpaceX au eliminat complet această posibilitate.
Dezvăluirile arată însă că accesul la internet prin satelit a devenit o problemă de securitate cu implicații directe pentru conflictele armate și pentru protejarea comunicațiilor civile.
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