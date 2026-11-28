La peste 16 ani de la prăbușirea avionului prezidențial polonez în apropiere de Smolensk, procurorii polonezi au prezentat concluziile unui raport întocmit de o echipă internațională de experți.

Potrivit acestora, accidentul din aprilie 2010 a fost provocat de o succesiune de erori în timpul apropierii de aterizare, iar ipoteza unei explozii la bordul aeronavei a fost exclusă.

Concluziile au fost prezentate vineri, 27 noiembrie, de procurorul Przemysław Nowak, purtătorul de cuvânt al Procuraturii Naționale din Polonia. Acesta a precizat că informațiile făcute publice reprezintă evaluările experților și nu concluziile independente ale procurorilor.

Grupul internațional de specialiști a fost înființat la 27 martie 2019 și a reunit 22 de experți din Statele Unite, Marea Britanie, Irlanda și Ungaria, relatează Euronews.

Potrivit procurorilor, raportul identifică patru factori principali care au contribuit la producerea catastrofei: apropierea instabilă de pistă, evaluarea greșită a altitudinii, continuarea coborârii sub limita minimă de siguranță și decizia tardivă de abandonare a aterizării.

Experții au analizat circumstanțele și cauzele accidentului pe baza probelor strânse în anchetă și a rapoartelor tehnice anterioare.

Investigația a inclus contribuții din mai multe domenii, între care aviație, medicină, chimie, inginerie, matematică aplicată și fotogrammetrie.

Primul raport a fost finalizat în august 2024. Documentul, redactat în limba engleză, avea câteva sute de pagini, inclusiv anexele.

După traducerea în poloneză, procurorii au considerat că unele aspecte necesitau clarificări și au transmis experților 66 de întrebări suplimentare. Un raport complementar a fost prezentat în mai 2026. Ulterior, anchetatorii au apreciat că materialul este complet și clar.

Printre specialiștii implicați s-au numărat experți care au analizat anterior alte accidente majore, inclusiv explozia avionului Boeing deasupra localității Lockerbie, aterizarea de urgență a unui Airbus pe râul Hudson și dezastrul navetei spațiale Columbia.

Potrivit raportului, accidentul nu a fost provocat de un singur eveniment, ci de o succesiune de factori care au culminat cu prăbușirea aeronavei.

„Cauza catastrofei de la Smolensk a fost o serie de evenimente produse în etapa finală a apropierii de aterizare", a declarat procurorul Nowak.

Experții au identificat drept factor determinant continuarea coborârii sub altitudinea minimă, în condițiile în care nu existau condiții pentru o aterizare în siguranță.

Manevra finală de coborâre ar fi început prea târziu, ceea ce a determinat aeronava să piardă altitudine într-un ritm mai rapid decât cel recomandat.

Potrivit raportului, viteza optimă de coborâre ar fi trebuit să fie de aproximativ cinci metri pe secundă. În timpul zborului fatal, avionul ar fi coborât cu aproximativ 7-8 metri pe secundă, iar în unele momente viteza ar fi ajuns la nouă metri pe secundă.

Condițiile meteorologice din zona aeroportului Smolensk-Severnîi erau extrem de dificile. Vizibilitatea era estimată la doar 200-400 de metri.

La viteza de deplasare a aeronavei, această distanță oferea echipajului doar două până la cinci secunde de vizibilitate, potrivit explicațiilor prezentate de procurorul polonez.

Condițiile erau, astfel, sub pragul necesar pentru o aterizare în siguranță.

Cu aproximativ un minut înainte de prăbușire, sistemul de avertizare TAWS a emis primul semnal privind apropierea periculoasă de sol.

Trei secunde mai târziu, a fost modificată setarea altimetrului barometric. Potrivit experților, această schimbare a contribuit la o evaluare eronată a altitudinii de către echipaj.

După modificarea setării, instrumentul indica o altitudine mai mare decât cea reală, ceea ce ar fi afectat percepția piloților asupra poziției aeronavei.

Navigatorul, care utiliza un radioaltimetru, primea alte valori. Acest instrument măsura distanța față de suprafața aflată direct sub avion, nu față de nivelul aeroportului. În condițiile geografice din zona Smolenskului, indicațiile puteau fi diferite de altitudinea relevantă pentru procedura de aterizare.

Conform raportului, avionul nu trebuia să coboare sub 120 de metri în absența contactului vizual cu pista.

Cu toate acestea, echipajul nu a reușit să identifice vizual nici pista, nici împrejurimile acesteia, iar coborârea a continuat.

Sistemul TAWS a emis noi avertizări, iar cu aproximativ 20 de secunde înainte de impact a început să transmită semnalul de cel mai înalt nivel de alertă.

Experții consideră că decizia de întrerupere a aterizării și de executare a unei manevre de urcare a fost luată prea târziu.

Procuratura poloneză a prezentat și o cronologie a ultimului minut de zbor, bazată pe înregistrările și datele analizate.

-Cu 57 de secunde înainte de impact: sistemul TAWS a emis prima avertizare: „Terrain ahead" (Teren în față).

-Cu 54 de secunde înainte: a fost modificată setarea altimetrului barometric.

-Cu 21 de secunde înainte: sistemul a emis avertizarea critică „Pull up" (Ridicați avionul). Semnalul ar fi fost repetat de alte 16 ori.

-Aproximativ șase secunde mai târziu: comandantul aeronavei a anunțat: „Executăm o manevră de ratare a aterizării".

-Cu aproximativ 10 secunde înainte de impact: puterea motoarelor a fost mărită.

-Cu șase secunde înainte: aripa stângă a avionului a lovit un mesteacăn.

-Cu două secunde înainte: s-a auzit ultima avertizare „Pull up", întreruptă.

-Cu o secundă înainte: controlorul de trafic aerian rus ar fi comunicat că aeronava execută manevra de ratare a aterizării.

Potrivit experților, impactul cu arborele a provocat desprinderea unei părți din aripa stângă. Aeronava s-a răsucit brusc spre stânga, în jurul axei sale, și s-a prăbușit răsturnată.

Una dintre principalele concluzii ale raportului privește ipoteza potrivit căreia avionul ar fi fost distrus de o explozie.

Procurorul Nowak a declarat că specialiștii au exclus această posibilitate în urma unor investigații realizate prin metode diferite.

Printre probele analizate s-au numărat înregistrările cutiei negre care conține conversațiile din cabina de pilotaj. Experții nu au identificat niciun sunet care să corespundă unei explozii.

De asemenea, au fost examinate avariile structurale ale aeronavei, rezultatele simulărilor computerizate, leziunile victimelor, distribuția resturilor avionului și a corpurilor, precum și rezultatele analizelor fizico-chimice.

Potrivit procuraturii, toate aceste investigații au condus la aceeași concluzie: explozia nu a provocat prăbușirea avionului.

Concluziile experților au fost contestate de Antoni Macierewicz, fost ministru polonez al Apărării și fost președinte al subcomisiei parlamentare care a reanalizat catastrofa.

Acesta a pus la îndoială credibilitatea specialiștilor, afirmând că niciunul dintre ei nu s-a deplasat la Smolensk pentru a investiga personal locul accidentului.

Macierewicz a susținut, de asemenea, că experții nu ar fi analizat în mod corespunzător toate probele referitoare la resturile aeronavei și la posibila prezență a substanțelor explozive.

El a invocat un raport anterior care ar fi identificat aproximativ 120 de pagini de informații privind substanțe explozive și a afirmat că experții internaționali nu au luat în considerare un număr de peste 60.000 de fragmente ale aeronavei.

Macierewicz a condus subcomisia însărcinată cu reanalizarea accidentului în perioada 2016-2023. Aceasta a contestat concluziile investigațiilor anterioare și a susținut, printre altele, ipoteza unei explozii la bord.

Fostul ministru nu face parte din actuala echipă de anchetă a Procuraturii Naționale și nu participă la investigație în calitate de procuror sau expert.

Premierul polonez Donald Tusk a comentat noile concluzii în cadrul unei conferințe de presă la Bruxelles.

El a declarat că împrejurările catastrofei au fost stabilite de comisia condusă de Jerzy Miller, care a publicat un raport în 2011 și a respins ipoteza unui atentat.

Potrivit lui Tusk, concluziile inițiale ale anchetei au fost contestate din motive politice.

Premierul i-a acuzat pe Jarosław Kaczyński, Antoni Macierewicz și partidul Lege și Justiție (PiS) că au transformat tragedia într-o campanie politică bazată pe acuzații privind un presupus atentat.

Tusk a respins și acuzațiile potrivit cărora ar fi fost implicat în organizarea unui astfel de atac.

„Nimic nu este mai rău decât să transformi moartea, mai ales moartea celor mai apropiați, într-un combustibil politic cinic", a declarat premierul, adăugând că nu va uita niciodată acest lucru.

Prezentarea raportului internațional nu înseamnă încheierea anchetei.

Investigația a fost deschisă la 10 aprilie 2010 de Procuratura Militară Districtuală din Varșovia. În 2016, dosarul a fost transferat către o structură specială a Procuraturii Naționale.

Dosarul cuprinde aproape 2.000 de volume și sute de rapoarte de expertiză. Anchetatorii au analizat un volum considerabil de date electronice și au audiat peste 1.000 de martori.

Procurorii continuă să examineze mai multe ipoteze privind producerea accidentului, inclusiv posibile erori ale controlorilor de trafic aerian de la aeroportul Smolensk-Severnîi, greșeli ale echipajului, eventuale defecțiuni tehnice ale aeronavei și diferite forme de sabotaj.

Potrivit Procuraturii Naționale, ancheta îi vizează în prezent și pe un locotenent-colonel rus, identificat drept Pavel P., precum și pe alți doi ofițeri ruși. Aceștia sunt suspectați că au contribuit la producerea catastrofei prin acțiunile lor în gestionarea traficului aerian.

Cei trei sunt căutați în baza unor mandate de arestare.

Accidentul s-a produs la 10 aprilie 2010, când un avion Tupolev Tu-154M, care transporta o delegație oficială poloneză, s-a prăbușit în apropiere de Smolensk, în vestul Rusiei.

Delegația se îndrepta spre ceremoniile organizate pentru comemorarea a 70 de ani de la masacrul de la Katyn.

Toate cele 96 de persoane aflate la bord au murit, printre victime numărându-se președintele Poloniei, Lech Kaczyński, și soția sa.

La peste 16 ani de la tragedie, ancheta rămâne unul dintre cele mai complexe și importante dosare din istoria procuraturii poloneze.