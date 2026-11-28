Conectarea la internet printr-o rețea Wi-Fi publică poate părea o soluție rapidă și convenabilă, însă utilizatorii trebuie să fie atenți la conexiunile pe care le aleg. Un expert în securitate cibernetică a demonstrat cum un dispozitiv de mici dimensiuni poate crea o rețea falsă, capabilă să păcălească persoanele care încearcă să acceseze internetul și să le determine să își dezvăluie datele personale.

Rețelele Wi-Fi gratuite sunt disponibile în hoteluri, aeroporturi, restaurante și numeroase alte spații publice. Deși majoritatea sunt legitime, unele pot fi imitate de infractorii cibernetici, care încearcă să obțină parole și informații confidențiale. Potrivit publicației Express, specialistul în securitate informatică Ryan Montgomery a explicat cât de ușor poate fi realizată o asemenea înșelătorie, folosind un dispozitiv care creează conexiuni wireless false.

În cadrul unei demonstrații realizate alături de Steven Bartlett, cunoscut din emisiunea Dragon's Den, Ryan Montgomery a prezentat un gadget numit „Biscuit". Dispozitivul, de dimensiunea unui puc de hochei și prevăzut cu o carcasă realizată prin imprimare 3D, poate identifica rețele wireless din apropiere și dispozitive care folosesc Bluetooth. Mai mult, acesta poate crea puncte de acces Wi-Fi care imită conexiuni legitime, determinând utilizatorii să se conecteze fără să bănuiască faptul că rețeaua este controlată de altcineva.

În timpul demonstrației, expertul a creat o conexiune cu numele „FlightStory Free", care a apărut imediat în lista rețelelor disponibile pe telefonul lui Steven Bartlett. După selectarea acesteia, utilizatorul a fost direcționat către o pagină care imita autentificarea Google. „Așadar, pentru cei care nu pot vedea ce se întâmplă, am apăsat pe rețeaua Wi-Fi și a apărut o fereastră de autentificare Google", a explicat Steven Bartlett.

Demonstrația a continuat cu introducerea unor date de autentificare de test. Ryan Montgomery a arătat că informațiile completate în pagina falsă puteau fi vizualizate prin aplicația dispozitivului. „Iar aici puteți vedea că a apărut imediat și mi-a afișat adresa ta Stephen@AOL, împreună cu o parolă, «test» (introdusă pentru demonstrație)", a explicat expertul. Practic, utilizatorul credea că se autentifică pentru a avea acces la internet, însă datele introduse erau transmise către sistemul controlat de persoana care crease rețeaua. La finalul experimentului, Montgomery a dezactivat conexiunea falsă printr-o simplă comandă, iar aceasta a dispărut din lista rețelelor disponibile, „ca și cum nu ar fi existat niciodată".

„Este un atac destul de periculos", a avertizat specialistul. Ryan Montgomery a atras atenția că asemenea metode nu mai necesită neapărat echipamente complicate sau cunoștințe tehnice foarte avansate. „Este atât de simplu, dar când eram mai tânăr, acest lucru era puțin mai dificil de realizat. Acum poți cumpăra dispozitive de acest fel. Aproape fiecare dispozitiv de pe această masă poate lansa exact același tip de atac", a explicat Ryan. Unul dintre locurile în care utilizatorii ar putea întâlni astfel de tentative de fraudă este hotelul. Unele unități de cazare folosesc pagini de autentificare pentru accesul la internet, iar infractorii pot reproduce aspectul acestora.

„Gândiți-vă la camera de hotel. Dacă vă conectați la rețea și, când ajungeți în cameră, apare un mesaj de genul 'Care este numărul camerei dumneavoastră?' sau vi se solicită numărul cardului bancar pentru validare ori pentru a plăti internetul, există riscuri", a avertizat expertul. Acesta a subliniat că paginile false de autentificare reprezintă doar una dintre metodele prin care utilizatorii pot fi păcăliți. „Există atât de multe modalități prin care cineva poate fi păcălit folosind rețele Wi-Fi deschise, doar prin intermediul acelei pagini de autentificare, fără să mai vorbim despre detaliile tehnice ale atacurilor care pot avea loc după ce ajungi în aceeași rețea cu altcineva. Lucrurile pot deveni periculoase", a concluzionat Ryan Montgomery.

Pentru a reduce riscul unor asemenea atacuri, este recomandat să verifici numele exact al rețelei înainte de conectare, mai ales în hoteluri, aeroporturi sau restaurante. Dacă o pagină de autentificare îți solicită parola contului Google, date bancare sau alte informații sensibile, verifică legitimitatea cererii înainte de a le introduce. De asemenea, evită conectarea automată la rețele necunoscute, folosește autentificarea în doi pași și asigură-te că site-urile pe care le accesezi utilizează conexiuni securizate.