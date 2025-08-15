A apărut pastila care dezarmează cancerul! Descoperirea care ar putea rescrie regulile chimioterapiei: Chiar și cele mai rezistente tumori răspund la tratament

Cercetătorii de la King's College London au dezvoltat un medicament experimental care ar putea transforma modul în care sunt tratate cancerele rezistente la chimioterapie, deschizând calea către terapii mai eficiente și mai puțin agresive.

Noua moleculă, denumită KCL-HO-1i, vizează un mecanism de apărare ascuns al tumorilor - o proteină produsă de macrofage, celule imunitare ce formează o barieră în jurul vaselor de sânge din interiorul tumorilor și blochează accesul tratamentului. Proteina, numită hem oxigenază-1 (HO-1), ajută celulele canceroase să se protejeze de efectele chimioterapiei și de atacurile sistemului imunitar.

În testele preclinice, administrarea KCL-HO-1i a reușit să neutralizeze acest „scut" tumoral, permițând medicamentelor și celulelor imunitare să acționeze mai eficient. Rezultatele au fost spectaculoase: chiar și tumorile anterior rezistente la chimioterapie au început să răspundă la tratament.

Spre deosebire de alte terapii oncologice, noul medicament este conceput pentru administrare orală, acasă, între ședințele de chimioterapie. Primele experimente pe modele de șoareci cu cancer de sân au arătat că poate crește sensibilitatea tumorilor la mai multe tipuri de chimioterapie utilizate în mod obișnuit.

„Prin țintirea enzimei HO-1, am reușit să redăm eficiența chimioterapiei în cazurile unde înainte nu funcționa. Este un pas care ar putea schimba radical tratamentele oncologice", a declarat profesorul James Arnold, șeful Grupului de Imunologie Tumorală de la King's College London.

Cercetătorii estimează că primele teste clinice pe oameni ar putea începe în doi ani, inițial pentru cancerul de sân, dar cu potențial de extindere către mai multe tipuri de tumori. Descoperirea, publicată în revista Science Translational Medicine, ar putea deschide drumul către combinații de tratamente mai eficiente, valorificând terapiile deja existente și reducând nevoia de proceduri mai agresive.