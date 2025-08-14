Operatiunea "Casa Iohannis": ANAF l-a notificat pe Klaus Iohannis sa plateasca aproape un milion de euro pentru proprietatea luata fraudulos
Postat la: 14.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Am fost informati pe surse ca fostul presedinte Klaus Iohannis tocmai ce a fost notificat de ANAF sa plateasca in jur de 1 milion de euro pentru casa pe care a luat-o ilegal. Operațiunea "casa Iohannis" continua la ANAF care anterior a cerut anularea certificatului de moștenitor pentru vila care i-a adus președintelui sute de mii de euro numai din inchirieri.
ANAF-ul face, astfel, primele mișcări pentru recuperarea sumelor obținute din închirierea unei case din centrul Sibiului, în posesia căreia primul proprietar a intrat fraudulos. Este vorba despre casa din strada Nicolae Bălcescu, nr 29, Sibiu, pe care Klaus Iohannis a închiriat-o timp de 17 ani către Raiffeisen Bank și pentru care a obținut o sumă cuprinsă între 260.000 de euro și 320.000 de euro.
Administrația Județeană a Finanțelor Sibiu a dat-o în judecată pe Rodica Baștea, o româncă plecată în Statele Unite, care deține o jumătate din casa din Nicolae Bălcescu, nr 29. Obiectul procesului este "constatare nulitate act juridic". Litigiul se referă la desființarea unui certificat de moștenitor pe baza căruia Rodica Baștea a moștenit de la soțul ei, printre altele, și casa din strada Nicolae Bălcescu. La un moment dat, ANAF avea de recuperat 630.000 de euro, care intre timp, cu penalitati, a ajus aproape de 1 milion de euro, dupa ce instanta a decis ca fiscul are dreptul de a recupera banii.
Imobilul are o poveste lungă și încâlcită. Eliseu Ghenea, un frizer din Porumbacu de Jos, care s-a îmbogățit în America, a cumpărat mai multe imobile în Sibiu, printre care și două imobile care aveau să ajungă la familia Iohannis: în Magheru 35 și în Bălcescu 29. Casele au fost naționalizate de comuniști și apoi revendicate, după 1989, de un presupus moștenitor, Nicolae Baștea, care s-a recomandat drept nepot al lui Ghenea. La rândul lui, Baștea lasă moștenire cele două case unor rude din America și familiei Lăzurcă (numele de fată a lui Carmen Iohannis).
Astfel, pentru casa din Magheru, nr 35, moștenitori devin:
Baștea Ioan 50%
Georgeta Lăzurcă 25% (soacra lui Klaus Iohannis)
Carmen Iohannis 25%
Pentru casa din Nicolae Bălcescu nr 29:
Baștea Ioan 100%.
Imediat după ce câștigă casa din strada Nicolae Bălcescu, Baștea vinde jumătate din imobil soților Klaus și Carmen Iohannis, pe o sumă infimă, de doar 3.200 de dolari. În 2010, Baștea Ioan moare în SUA, iar moștenirea e preluată de văduva acestuia, Rodica.
Între timp, foștii chiriași ai caselor, care fuseseră aruncați în stradă, reușesc să demonstreze în instanță că Nicolae Baștea nu era nepotul direct al lui Eliseu Ghenea, ci al soției sale, Maria Baștea. Mai mult, testamentul care a stat la baza retrocedării s-a dovedit a fi fals, purtând două tipuri diferite de scris. Între timp, Klaus Iohannis transformase fosta librărie din centrul Sibiului în sediu de bancă, iar din banii obținuți din închirierea acestuia și-a cumpărat alte cinci case.
Înainte să piardă definitiv casa, Iohannis a promis că va înapoia banii imediat după o decizie finală a instanței. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar Rodica Baștea a continuat seria de procese care au întârziat punerea în proprietate a statului. Rodica Baștea mai avea un singur proces împotriva statului român, pe casa din Magheru nr 35, care a fost respins la data de 24 septembrie 2024, la ICCJ. Pentru cealaltă casă, din Nicolae Bălcescu nr 29, statul a câștigat definitiv în urmă cu trei ani.
Problema este că ANAF a "uitat", la vremea respectivă, să ceară deființarea certificatul de moștenitor prin care Rodica Baștea a primit de la defunctul ei soț jumătatea păstrată din casa soților Iohannis (Ioan Baștea a murit în 2010, iar succesiunea a fost făcută în 2012). A făcut-o cu întârziere de un an, așa că cererea a fost respinsă pe motiv de perimare. Chiar și așa, ANAF amintește de falsul comis în documente oficiale de cei care le-au vândut casa soților Iohannis, din strada Nicolae Bălcescu, nr 28.
"Actul jurisdicţional menţionat mai sus, prin care s-a constatat nulitatea absolută a certificatului de moştenitor nr.90/1999 pentru cauza ilicită şi fraudă la lege, ambele având ca numitor comun reaua credinţă a părţilor, se bucură de autoritate de lucru judecat, aspect reţinut de Curtea de Apel Brașov în considerentele Deciziei civile nr. (...)/R/12.11.2015 pronunţată în dosarul nr. (...)/62/2014, instanţa de apel a reţinut corect că certificatul de moştenitor nr.90/1999 a fost constatat nul pentru cauza ilicită şi fraudă la lege, motivul nulităţii absolute fiind redat expres în considerentele deciziei civile nr. (...)/01.02.2005 a Tribunalului Brașov reţinută cu putere de lucru judecat şi în prezenta cauză. (...)", se arată în cererea făcută de ANAF în anul 2022. Având în vedere această situație, ANAF va trece la recuperarea banilor din chirii.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Monedele de Gambling: Un Nou Trend în Crypto
În ultimul deceniu, criptomonedele au revoluționat multiple industrii, iar una dintre cele mai afectate de aceasta ...
-
Antrenamentul de baschet: Depășește-ți limitele
Baschetul este mai mult decat un sport, este o disciplina care imbina forța fizica, rafinamentul tehnic și rezistența me ...
-
PREMIERA: "În interiorul vaccinurilor cu ARNm" - Filmul despre noua tehnologie care a omorât milioane de oameni si e pe cale sa mai ucida inca o data e in top pe internet
Patriot TV folosește astazi timpul nostru de difuzare pentru „Patriot TV Premieres" pentru a difuza „Î ...
-
O republicană din Congresul SUA descrie rapoarte credibile despre "ființe interdimensionale". Martorii susțin că au observat "mișcări în afara timpului și spațiului"
Reprezentanta din Congresul SUA Anna Paulina Luna (Republicana - Florida) a lansat o bomba in emisiunea The Joe Rogan Ex ...
-
Conspirația Genezei 6: Think Tank-uri, educație și ecologism
Cartea lui Gary Wayne - „Conspirația Genezei 6" - exploreaza existența descendenților moderni ai nefilimilor bibli ...
-
Incompetentii de la Hidroelectrica au reusit să piardă 41% din profit în prima jumătate a anului la cel mai mare producator de energie din România
Profitul net al Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie din Romania, a scazut cu 41% in primele șase luni din ...
-
Există o singură varianta ca sa supravietuim Aplocalipsei AI și ne-o spune cel care a contribuit decisiv la inventarea Inteligentei Artificiale
Geoffrey Hinton, cunoscut drept „nașul AI", se teme ca tehnologia pe care a ajutat-o sa o construiasca ar putea di ...
-
Un futurolog celebru face o profeție terifiantă: SUA se va rupe de Europa și începe al Doilea Război Rece al omenirii
Philip Cunliffe, profesor de relații internaționale la University College London, celebru futurolog, face o analiza prin ...
-
De la bătaia de joc la bătaia pe bune: Un bărbat și-a oprit brățara de monitorizare ca să își agreseze soția
Teoretic, odata instalata brațara de monitorizare, agresorul poate fi urmarit de oamenii legii și poate fi ridicat rapid ...
-
Printre initiații planetei avem si noi unul. Foarte important. Cine a fost, de fapt, Zalmoxis?
Zalmoxis. Un profet, un inițiat, un zeu coborat printre oameni sau doar un om ce a atins o treapta spirituala atat de in ...
-
Filmele SF-Horror devin realitate: Iepuri Frankenstein arată cu adevărat înfricoșător. Virusul care terifiază că poate trece la om
Niște iepuri din Colorado cu excrescențe grotești, asemanatoare cu coarne, ar putea parea desprinse dintr-un film de gro ...
-
Date oficiale Eurostat: România are cea mai fulminantă creștere a prețurilor din Europa, la bunuri și servicii
Economia Romaniei se bazeaza pe consum, iar potrivit datelor oficiale Eurostat, țara noastra a avut cea mai mare creșter ...
-
AI cucerește mediul de afaceri: majoritatea companiilor globale o folosesc pe scară largă
Aproape trei sferturi dintre companiile globale (72%) au integrat si implementat la scara larga Inteligenta Artificiala ...
-
Austeritatea lui Bolojan: Să rămâna doar multinaționalele care jupuiesc țara - Firmele românești se mută în Bulgaria din cauza taxelor uriașe de la noi
Creșterea anunțata mult prea din scurt a taxelor in aceasta vara a declanșat un adevarat val de nemulțumire in mediul de ...
-
"Furtuna uscată", noul fenomen apocaliptic: Cerul se întunecă, fulgeră, dar nu plouă. Trăznetele produc masive incendii la sol
Un peisaj apocaliptic de canicula: peste care se abat nori negri și fulgere amenințatoare, dar fara ca vreo picatura de ...
-
Cum va arăta sistemul impenetrabil Golden Dome, cu care Donald Trump vrea să protejeze SUA. Are patru straturi, inclusiv unul spațial
Sistemul antiracheta Golden Dome, proiect emblematic al administrației Trump, va fi alcatuit din patru straturi integrat ...
-
Anularea alegerilor din 2024, consemnată în Raportul Departamentului de Stat al SUA privind situaţia drepturilor omului în România
Departamentul de Stat al SUA consemneaza in raportul sau privind situatia drepturilor omului in Romania in anul 2024, pu ...
-
Andrei Caramitru anunță că 15% din români sunt retardați clinic: Problema se rezolvă cu iod! De asta votăm ce votăm
15% din romani sunt retardați clinic, iar 40% din populația țarii e analfabeta funcțional. Asta spune economistul Andrei ...
-
Înapoi la haiducie. O soluție din bătrâni pentru poporul român oropsit
Folclorul romanesc vechi este o fereastra spre adancurile mentalului colectiv al epocii sale, dar și a noastre, cei care ...
-
Inteligența artificială "generează" noi miliardari într-un ritm record
Potrivit CB Insights, in prezent exista aproape 500 de unicorni legați de inteligența artificiala, adica companii din se ...
-
Tensiune și suspans la masa de joc: Tehnici cinematografice folosite în scenele de jocuri de noroc
De-a lungul istoriei cinematografiei, jocurile de noroc au servit drept inspirație pentru explorarea emoțiilor umane ext ...
-
O companie ungară de familie vrea să deschidă o mină de sare în Transilvania. Concesiunea e în curs de autorizare
O companie de familie ungara se pregatește sa deschida o mina de sare la Valea Florilor, judetul Cluj, dupa ce a caștiga ...
-
Donald Trump șochează SUA: Anunță că va reduce prețul medicamentelor cu 1.500%
Excentricul președinte al SUA, Donald Trump, promite ca va reduce prețul medicamentelor cu 1.500%. Asta ar insemna pract ...
-
Austeritatea lui Bolojan ne duce la sapa de lemn din primele zile: Tot mai multe firme românești intră pe roșu; profitabilitatea scade vertiginos
Datele financiare publicate de Banca Naționala a Romaniei, dupa ce a primit raportarile de la Ministerul Finanțelor ale ...
-
CONTROL TOTAL. România renunță la cardul național de sănătate: Cartea electronică de identitate devine singurul validător al serviciilor medicale
Începand de anul viitor, cardul național de sanatate va fi scos definitiv din uz. Locul lui va fi luat de cartea e ...
-
OZN-urile nu mai sunt un mister: SUA confirmă existența a patru specii extraterestre distincte: Cenușii, Nordicii, Insectoizii și Reptilienii
O audiere recenta la Capitol Hill a readus in atenție misterul OZN-urilor, dupa ce un fizician implicat in proiecte secr ...
-
Speranța de viață la vârsta de 65 de ani în UE. România se afla la cea mai mare rata din istorie
În anul 2023 speranța medie de viața in UE a unei persoane de 65 de ani era de 20,2 ani. Speranța de viața tot cre ...
-
Alege salteaua ideală pentru un somn fără insomnii
Un somn odihnitor este fundamentul unei vieți sanatoase, iar alegerea saltelei potrivite joaca un rol crucial in preveni ...
-
DOCUMENT: Impozitele pentru mașini vor bubui. La Guvern se lucrează pentru noile tarife precum cele din tabel
Impozitul auto va crește conform principiului "Poluatorul platește", cel mai mult urmand sa plateasca cei cu mașini mai ...
-
Un meteorit analizat recent dă peste cap întreaga teorie a formării Pământului și a planetelor din sistemul nostru solar
Analiza unui meteorit antic sugereaza ca planetele formate din roci, atat cele apropiate, cat și cele mai indepartate de ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu