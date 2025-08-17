The Theory of Mind: DARPA, Palantir și războiul digital împotriva spiritului - era armelor mentale
Postat la: 17.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Manipularea gândurilor, reacțiilor și deciziilor este noua formă de război psihologic. Și aceasta nu vizează doar inamicii externi, ci, din ce în ce mai mult, și populația națională. Manipularea, controlul și manipularea persoanelor sunt obiectivele DARPA, Palantir & Co.
Războiul și-a schimbat forma. Bombele, dronele și armele nu au devenit inutile: ele sunt doar cele mai grosolane unelte dintr-o "cutie de scule" al cărei instrument cel mai sofisticat și periculos este manipularea gândirii umane prin inteligența artificială. Noua armă se numește "Theory of Mind", dezvoltată de grupul american DARPA, perfecționată de companii precum Palantir, și nu mai vizează doar inamicii străini. Bine ați venit în era supravegherii psiho-digitale totale. Bine ați venit în războiul împotriva propriului vostru spirit.
Cei care cred că este vorba doar de jocuri de simulare militară menite să respingă agresiunea chineză sau rusă nu cunosc adevăratul obiectiv al acestui program. Ideea de bază este la fel de simplă pe cât de perfidă: să modelăm psihicul adversarului, să anticipăm reacțiile sale, să îi manipulăm deciziile și, în final, să îi controlăm comportamentul. Pare a fi război strategic, dar face parte din viața noastră de zi cu zi de mult timp. Cel puțin din 2020.
De pe câmpul de luptă în sufragerie
Pandemia de Covid-19 a fost terenul de testare ideal pentru teoria minții DARPA. Ceea ce a fost inițial conceput ca un instrument de analiză a inamicului s-a transformat într-un instrument de influență în masă. Algoritmii IA nu se mulțumeau să ne citească gândurile, ci adaptau politica în timp real la temerile, contradicțiile și fluctuațiile noastre emoționale. Deciziile guvernelor nu mai erau simple acte politice, ci reacții calibrate de IA în funcție de starea de spirit digitală.
Carantinele, purtarea obligatorie a măștii, campaniile de vaccinare nu erau măsuri medicale, ci operațiuni psihologice. Fiecare obiecție era analizată în timp real, fiecare tweet, fiecare comentariu pe Facebook, fiecare căutare pe Google despre „efectele secundare ale vaccinurilor" alimenta un dispozitiv neuronal care se adapta ca un cameleon neuronal. Tot ceea ce nu se potrivea cu discursul oficial era șters, filtrat, eliminat.
Modelarea comportamentului în locul democrației
Se numea „nudging", un eufemism pentru a desemna ceea ce era de fapt un control cibernetic al comportamentului de masă. Cei care nu se lăsau „vaccinați" voluntar cu injecții genetice experimentale primeau o programare pentru vaccinare prin SMS pe telefonul mobil. Cei care ezitau erau convinși prin campanii emoționale. Cei care se opuneau erau discreditați public, atât în lumea digitală, cât și în viața reală. Democrația a fost înlocuită de o economie comportamentală susținută de IA. Cetățeanul? Un subiect previzibil într-o simulare algoritmică.
Și nimeni nu și-a dat seama - sau nu a vrut să-și dea seama. Pentru că inamicul era virusul. Adevărata amenințare nu se afla în Wuhan sau Bergamo, ci în centrele de date ale guvernelor și companiilor occidentale. Algoritmul era bestia care trebuia hrănită.
Răspunsul armei manipulatoare a gândirii
Ceea ce a început ca o inițiativă antiteroristă se întoarce acum ca un bumerang - împotriva cetățenilor, împotriva libertății de gândire, împotriva ideii de autodeterminare. „Inamicul" nu mai este un mollah din Iran, un aparatcik al PCC din Beijing sau un general din Moscova. Inamicul suntem noi. Sau, mai precis: toți cei care nu corespund profilului de opinie prevăzut de elitele globaliste.
Pentru că aceleași sisteme care sunt pretins utilizate împotriva teroriștilor din Orientul Mijlociu sau a strategilor ruși sunt acum utilizate, cel puțin în Statele Unite, în controlul migrației, controalele fiscale, administrarea sănătății și chiar fondurile de pensii. Palantir, această companie gigantică specializată în colectarea de date și strâns legată de CIA, a devenit de mult timp guvernul fantomă digital al Statelor Unite. O companie care vede totul, știe totul și leagă totul. Gotham, Foundry, Maven nu sunt instrumente. Sunt armele moderne ale unui război secret, dus și împotriva propriei populații. Și în Germania, software-ul Palantir este utilizat din ce în ce mai des de către autorități.
Războaie fără declarație de război
Operațiunile militare recente din Iran, Liban și Rusia arată cum funcționează teoria minții în practică. Cu o precizie chirurgicală, Israelul nu numai că a doborât rachete, ci a distrus și psihicul oamenilor. Asasinarea generalilor și a oamenilor de știință iranieni nu a fost doar planificată, ci și simulată, repetată, evaluată psihologic și calibrată pentru a avea un efect maxim. Obiectivul nu era moartea persoanelor vizate, ci destabilizarea întregilor structuri de putere. Și tocmai aici rezidă geniul perfid al acestei strategii: nu mai este vorba de câștiguri teritoriale sau de mișcări de trupe. Este vorba de câștiguri „teritoriale" mentale, de colonizarea minții.
Același lucru se întâmplă și în Rusia: atacurile cu drone ucrainene asupra bazelor de bombardiere strategice nu au fost întâmplătoare, ci rezultatul unei lungi modelări a schemelor de reacție rusești. Butonul roșu nu a fost apăsat, deoarece pragul de la care trebuia să se facă acest lucru fusese calculat cu precizie. Este vorba de un nou tip de război, în care nu mai contează tancurile, ci parametrii.
Noi suntem inamicul
Și, în timp ce aceste sisteme ar trebui să garanteze eficiența militară în politica externă, se pune o întrebare deranjantă: sunt ele folosite deja de mult timp împotriva noastră? Sunt emoțiile noastre declanșate în mod deliberat de anumite măsuri pentru a ne orienta, pe noi, poporul, în direcția dorită? Dacă algoritmul decide ce avem dreptul să gândim, ce trebuie să simțim și ce decizii considerăm „libere", atunci nu mai suntem cetățeni, ci obiecte ale unui regim autoritar digital.
Și cine decide când cineva este considerat „extremist"? Cine definește „dezinformarea" sau „știrile false"? Cine trasează linia roșie între opinia critică și pericolul calculat de un algoritm? Dacă statul, înarmat cu software-ul Palantir, devine capabil să citească gândurile, rezistența nu este doar legitimă, ci vitală.
