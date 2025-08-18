Teorie năucitoare despre obiectul misterios care a intrat în sistemul nostru solar si despre care se presupune ca ar fi o uriasa nava extraterestră

Un obiect misterios, sosit din spațiul interstelar și aflat acum în trecere prin sistemul nostru solar, ridică întrebări tulburătoare. Potrivit unei teorii îndrăznețe, el ar putea fi chiar un mesaj trimis de o civilizație extraterestră, menit să verifice nivelul de inteligență al omenirii. Ipoteza aparține celebrului și controversatului astronom Avi Loeb, profesor la Universitatea Harvard.

Obiectul nou-descoperit, denumit 3I/ATLAS, este doar al treilea vizitator interstelar de acest tip observat vreodată în sistemul nostru solar. În timp ce majoritatea astronomilor, inclusiv cei de la NASA, consideră că este o cometă, Avi Loeb, cunoscutul „vânător de extratereștri" de la Harvard, a sugerat în mod repetat că ar fi fost trimis de o civilizație extraterestră și că ar putea funcționa ca un fel de „Test Turing" pentru specia noastră.

Într-o postare recentă pe blogul său, Loeb - care a devenit faimos în cercurile științifice după ce a afirmat că ‘Oumuamua, primul obiect interstelar detectat în 2017, era o navă spațială extraterestră - și-a prezentat cea mai recentă teorie despre 3I/ATLAS. „Orice călător interstelar știe că sistemele planetare sunt pline de roci înghețate", a scris Loeb. „Acestea sunt blocurile de construcție rămase de la procesul de formare a planetelor. Din acest motiv, un extraterestru ar putea presupune că orice observator inteligent de pe Pământ trebuie să fie familiarizat cu rocile spațiale, deoarece acestea lovesc Pământul în mod regulat."

Deși teoria sa este greu de acceptat, Loeb argumentează convingător că reacția comunității științifice demonstrează o lipsă de deschidere. El îl citează pe Chris Lintott de la Oxford, un expert în comete, care a catalogat luna trecută teoria lui Loeb drept „o aberație monumentală și o insultă la adresa muncii serioase depuse pentru a înțelege acest obiect". În replică, astronomul de la Harvard sugerează că o inteligență extraterestră, confruntată cu astfel de respingeri categorice, ar putea „conchide pe bună dreptate că oamenii au picat testul și nu merită un statut înalt în clasa civilizațiilor inteligente din galaxia Calea Lactee".

Loeb susține că establishmentul științific a greșit declarând imediat 3I/ATLAS drept cometă. El își susține teoria cu noi imagini de la Telescopul Spațial Hubble, care arată o „strălucire" în fața obiectului, dar „nicio coadă proeminentă de cometă în spate, așa cum se întâmplă în cazul cometelor obișnuite". Mai mult, măsurătorile spectroscopice nu indică prezența vreunui „gaz molecular sau atomic care să însoțească strălucirea din jurul 3I/ATLAS", subminând și mai mult teoria cometei.

Pentru Loeb, dacă nu este o cometă, există o singură explicație alternativă predominantă: este „un obiect tehnologic care țintește interiorul sistemului solar", având chiar un „moment de sosire" perfect sincronizat pentru „o întâlnire apropiată cu Marte, Venus și Jupiter". Pentru a-și testa teoria, Loeb are o propunere și mai provocatoare: trimiterea unui mesaj în cod Morse către 3I/ATLAS pentru a vedea dacă ceva (sau cineva) răspunde. Într-o discuție cu reporterii, astronomul a spus că mesajul său ideal ar fi: „Bună ziua, bine ați venit în vecinătatea noastră. Pace!"

Deși este ușor să respingem șirul constant de afirmații bizare ale lui Loeb, el oferă o perspectivă alternativă fascinantă asupra rocilor spațiale. Ideea sa că „3I/ATLAS este o întâlnire pe nevăzute de proporții interstelare" este, într-adevăr, una romantică. „Ca optimist, prefer să abordez situația cu o mentalitate pozitivă", a scris Loeb despre obiectul interstelar. „Modul în care vom continua salutul inițial cu o inteligență extraterestră va depinde de datele pe care le vom colecta."