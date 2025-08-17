Statul a spart 30 de miliarde de euro pe licitații în primul semestru. De 5 ori mai mult decât gaura bugetară!
Postat la: 17.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
În primul semestru al anului, autoritățile publice și instituțiile statului au pus la bătaie 150 de miliarde de lei (echivalentul a circa 30 mld. euro) pentru achiziționarea de bunuri, lucrări și servicii. Comparativ cu perioada similară a anului trecut, suma este cu circa 60 de miliarde de lei mai mică, în timp ce numărul procedurilor de achiziție s-a redus de la 17.368 la 12.862.
Numărul licitațiilor va continua să scadă mai accelerat în semestrul al doilea, având în vedere că unul dintre cele mai importante programe finanțate de la bugetul de stat va fi oprit până la sfârșitul acestui an. Nici Planul Național de Redresare și Reziliență nu scapă de unele corecții pentru a reducere cofinanțarea internă. Pe de altă parte, nu prea mai există bani prin bugetele ministerele, situația fiind la limită, mai multe dintre ele neavând bani nici pentru plata salariilor, după cum a anunțat ministrul Economiei, Radu Miruţă. Și ca poza momentul să fie completă, nici economia nu se simte prea bine, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică.
În primul semestru al anului, instituțiile statului au continuat să facă achiziții importante de diverse materiale și bunuri. Potrivit raportului Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, pentru aceste achiziții au fost organizate 6.513 licitații în valoare de 56,47 de miliarde de lei. De asemenea, pentru achiziția de lucrări au fost organizate 3.488 de proceduri cu o valoare de 80,74 de miliarde de lei, în timp ce pentru achiziția de servicii au fost organizate 2.861 de licitații pentru care s-au cheltuit 13,63 de miliarde de lei.
Premierul Ilie Bolojan a anunţat că anul acesta nu se vor mai semna contracte noi pe programul „Anghel Saligny", iar cele care sunt în prezent în plată vor fi eşalonate pe următorii 3 ani. El a explicat că Guvernul nu mai are cum să aloce atâţia bani din bugetele naţionale pentru aceste lucrări, ceea ce înseamnă că nu vor mai fi organizate nici licitații noi pentru a reduce cheltuielile bugetare.
„Deci, pe programul «Anghel Saligny» am avut mii de contracte în fiecare localitate aproape şi am avut şi avem semnate contracte de aproximativ 52 de miliarde de lei, dintre care s-au dat în plată aproape jumătate, deci peste 20 de miliarde. Şi atunci, practic, în fiecare localitate din România, din banii guvernamentali se face câte ceva. O stradă care se asfaltează, pe care o văd oamenii, o reţea de apă sau de canalizare sau alte lucrări de gaz, de exemplu, şi în felul acesta am început foarte multe lucrări, fără să calculăm dacă avem banii să acoperim cheltuielile care vin dinspre constructori într-un timp de 2-3 ani de zile. Şi gândiţi-vă că nu avem aceşti bani. Şi atunci ce am decis? Şi în aceste zile închidem aceste decizii. Anul acesta nu vom mai semna contracte noi. Nu mai avem această posibilitate. Iar contractele care sunt astăzi în plată vor fi eşalonate în următorii 3 ani de zile", a declarat Ilie Bolojan.
În ciuda anunțului făcut de premier, pe SEAP curg anunțurile de licitații finanțate prin acest program, ceea ce arată că autoritățile locale forțează introducerea în acest program a unor investiții înainte ca Executivul să adopte actul normativ privind blocarea contractării.
Reducerea cheltuielilor de la buget cu proiectele incluse în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) este următoarea țintă a Guvernului Bolojan. Guvernul discută deja despre un proiect de ordonanță de urgență prin care contractele aflate în stadii incipiente sunt denunțate unilateral, iar pentru cele mai avansate va fi nevoie de un aviz special din partea Executivului. Guvernul susține că am ajuns la o supracontractare pe anumite zone pe care bugetul de stat nu o poate susține în condițiile actuale. Nota de fundamentare a proiectului de OUG arată că există un „risc fiscal sistemic, iminent și de o gravitate excepțională", dat fiind că pentru realizarea proiectelor e nevoie de cofinanțare de la buget.
Supracontractarea proiectelor din fonduri europene afectează bugetul tocmai prin faptul că guvernul trebuie să cofinanțeze aceste proiecte. Astfel, potrivit art. 1 din proiectul de act normativ: „Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanței de urgență, se suspendă încheierea sau emiterea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență de către coordonatorii de reforme și/sau investiții, agențiile de implementare și responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale". De asemenea, contractele pentru care nu s-au inițiat proceduri de atribuire se vor suspenda unilateral.
O veste proastă a venit și de la ministrul Economiei, Radu Miruţă, care a anunțat că mai multe ministere nu au bani pentru a acoperi plata salariilor pe luna august. „La Ministerul Economiei, pe calculele existente, în luna august, pentru care se vor plăti salariile în luna septembrie, nu sunt bani în buget pentru salarii şi situaţia asta este şi la alte ministere. Asta nu înseamnă că oamenii vor rămâne fără salarii, că m-am uitat în buget şi am identificat sume pe care să le pun deoparte, în proiecte care să nu fie afectate, pentru că au fost alocaţi bani pentru nişte proiecte care acum au ajuns la DNA şi nu sunt în stare să consume banii respectivi, i-am pus în partea pentru a plăti salarii şi sper să fac şi altceva cu ei", a declarat Radu Miruţă.
Graba pentru prinderea acestei finanțări se explică prin faptul că Guvernul urmează să suspende până la 31 decembrie 2025 toate procedurile privind evaluarea proiectelor și programelor, precum și toate proiectele și programele care urmau să fie lansate în acest interval la Administrația Fondului pentru Mediu. Singurele excepții vor fi programele Rabla plus și Rabla clasic, în limita a 200 de milioane de lei.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Scandal după ce Meta recunoaște că liniile directoare privind AI permiteau chatbot-urilor să flirteze cu copiii
Senatul SUA a solicitat o ancheta dupa ce s-a descoperit ca regulile gigantului tehnologic permiteau chatbot-urilor sa c ...
-
AI ne demonstrează că Peter Thiel este arhitectul principal din spatele preluării tehnocratice a administrației Trump
Cunoscutul editorialist american Patrick Wood l-a identificat pe Peter Thiel, un antreprenor miliardar din domeniul tehn ...
-
Larry Fink și André Hoffmann au fost numiți noi președinți ai WEF in locul lasat vacant de Klaus Schwab
În aprilie, in cadrul unei reuniuni extraordinare a consiliului de administrație al Forumului Economic Mondial (&b ...
-
DNA extinde ancheta în cazul locurilor de veci pentru artiști. Nume celebre implicate
Procurorii militari din Direcția Naționala Anticorupție (DNA) au extins ancheta in dosarul care il vizeaza pe fostul șef ...
-
"Am tratat 12 pacienți cu psihoză indusă de inteligența artificială în acest an". Avertismentul unui psihiatru cu experiență
Pe masura ce inteligența artificiala devine tot mai prezenta in viața noastra de zi cu zi, interacțiunea cu aceste tehno ...
-
Momentul unui jaf de 90 de secunde comis în plină zi. Hoții au luat diamante și ceasuri de lux
Un suspect mascat a amenintat angajati cu spray pentru ursi si un pistol cu electrosocuri FOTO Captura X/ Un suspect mas ...
-
Ce trebuiau să mănânce „POO-tihn" și Trump la prânzul de la summit. Meniul și alte documente sensibile, uitate în imprimanta unui hotel din Alaska
Documente ale Departamentului de Stat al SUA au fost gasite vineri dimineața in centrul de afaceri al unui hotel din Ala ...
-
Ministrul Dragoș Pîslaru are casă la Bruxells dar a decontat zeci de mii de euro din bani publici cu cazarea
Ministrul Dezvoltarii, Dragoș Pislaru, s-a plimbat de zeci de mii de euro in 2025. Deși premierul Ilie Bolojan a declara ...
-
Descoperire neașteptată la Ierusalim: Obiect misterios legat de o profeție biblică a lui Iisus Hristos
Iisus Hristos a prezis caderea Templului in Evanghelii, spunand ca nu va ramane piatra pe piatra. Aceste pasaje, gasite ...
-
O forță gigantică se mișcă pe Pământ sub picioarele noastre. Alinierea cristalelor post-perovskit are implicații vaste în tot ceea ce trăim pe Terra
O echipa de oameni de știința de la Universitatea Tehnica Federala din Zurich, Elveția, a descoperit o forța geologica u ...
-
Absența lui Nicușor Dan de la Ziua Marinei a stârnit controverse. Unde era de fapt presedintele
Președintele Romaniei Nicușor Dan, alaturi de familia sa, a participat, vineri, 15 august, la slujba de Sfanta Maria, la ...
-
Peste 66 de kilograme de cocaină, descoperite într-o autorulotă în Sibiu. Cât valorau drogurile pe piața neagră
Peste 66 de kilograme de cocaina au fost gasite intr-o rulota in județul Sibiu, a anunțat Poliția Romana vineri, 15 augu ...
-
Scenariu SF sau realitate: Cum ar fi viața pe Pământ după un război nuclear
De la inceputul razboiului din Ucraina și pe fondul amenințarilor venite dinspre Rusia, intrebarea despre cum ar arata l ...
-
A apărut pastila care dezarmează cancerul! Descoperirea care ar putea rescrie regulile chimioterapiei: Chiar și cele mai rezistente tumori răspund la tratament
Cercetatorii de la King's College London au dezvoltat un medicament experimental care ar putea transforma modul in care ...
-
Monedele de Gambling: Un Nou Trend în Crypto
În ultimul deceniu, criptomonedele au revoluționat multiple industrii, iar una dintre cele mai afectate de aceasta ...
-
Antrenamentul de baschet: Depășește-ți limitele
Baschetul este mai mult decat un sport, este o disciplina care imbina forța fizica, rafinamentul tehnic și rezistența me ...
-
Operatiunea "Casa Iohannis": ANAF l-a notificat pe Klaus Iohannis sa plateasca aproape un milion de euro pentru proprietatea luata fraudulos
Am fost informati pe surse ca fostul presedinte Klaus Iohannis tocmai ce a fost notificat de ANAF sa plateasca in jur de ...
-
PREMIERA: "În interiorul vaccinurilor cu ARNm" - Filmul despre noua tehnologie care a omorât milioane de oameni si e pe cale sa mai ucida inca o data e in top pe internet
Patriot TV folosește astazi timpul nostru de difuzare pentru „Patriot TV Premieres" pentru a difuza „Î ...
-
O republicană din Congresul SUA descrie rapoarte credibile despre "ființe interdimensionale". Martorii susțin că au observat "mișcări în afara timpului și spațiului"
Reprezentanta din Congresul SUA Anna Paulina Luna (Republicana - Florida) a lansat o bomba in emisiunea The Joe Rogan Ex ...
-
Conspirația Genezei 6: Think Tank-uri, educație și ecologism
Cartea lui Gary Wayne - „Conspirația Genezei 6" - exploreaza existența descendenților moderni ai nefilimilor bibli ...
-
Incompetentii de la Hidroelectrica au reusit să piardă 41% din profit în prima jumătate a anului la cel mai mare producator de energie din România
Profitul net al Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie din Romania, a scazut cu 41% in primele șase luni din ...
-
Există o singură varianta ca sa supravietuim Aplocalipsei AI și ne-o spune cel care a contribuit decisiv la inventarea Inteligentei Artificiale
Geoffrey Hinton, cunoscut drept „nașul AI", se teme ca tehnologia pe care a ajutat-o sa o construiasca ar putea di ...
-
Un futurolog celebru face o profeție terifiantă: SUA se va rupe de Europa și începe al Doilea Război Rece al omenirii
Philip Cunliffe, profesor de relații internaționale la University College London, celebru futurolog, face o analiza prin ...
-
De la bătaia de joc la bătaia pe bune: Un bărbat și-a oprit brățara de monitorizare ca să își agreseze soția
Teoretic, odata instalata brațara de monitorizare, agresorul poate fi urmarit de oamenii legii și poate fi ridicat rapid ...
-
Printre initiații planetei avem si noi unul. Foarte important. Cine a fost, de fapt, Zalmoxis?
Zalmoxis. Un profet, un inițiat, un zeu coborat printre oameni sau doar un om ce a atins o treapta spirituala atat de in ...
-
Filmele SF-Horror devin realitate: Iepuri Frankenstein arată cu adevărat înfricoșător. Virusul care terifiază că poate trece la om
Niște iepuri din Colorado cu excrescențe grotești, asemanatoare cu coarne, ar putea parea desprinse dintr-un film de gro ...
-
Date oficiale Eurostat: România are cea mai fulminantă creștere a prețurilor din Europa, la bunuri și servicii
Economia Romaniei se bazeaza pe consum, iar potrivit datelor oficiale Eurostat, țara noastra a avut cea mai mare creșter ...
-
AI cucerește mediul de afaceri: majoritatea companiilor globale o folosesc pe scară largă
Aproape trei sferturi dintre companiile globale (72%) au integrat si implementat la scara larga Inteligenta Artificiala ...
-
Austeritatea lui Bolojan: Să rămâna doar multinaționalele care jupuiesc țara - Firmele românești se mută în Bulgaria din cauza taxelor uriașe de la noi
Creșterea anunțata mult prea din scurt a taxelor in aceasta vara a declanșat un adevarat val de nemulțumire in mediul de ...
-
"Furtuna uscată", noul fenomen apocaliptic: Cerul se întunecă, fulgeră, dar nu plouă. Trăznetele produc masive incendii la sol
Un peisaj apocaliptic de canicula: peste care se abat nori negri și fulgere amenințatoare, dar fara ca vreo picatura de ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu