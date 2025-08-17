DNA extinde ancheta în cazul locurilor de veci pentru artiști. Nume celebre implicate

Procurorii militari din Direcția Națională Anticorupție (DNA) au extins ancheta în dosarul care îl vizează pe fostul șef al Logisticii Armatei, generalul în rezervă Cătălin Zisu, dar și pe generalul Alexandru Nedelcu, cel care administra Cimitirul Ghencea Militar 3.

Anchetatorii au descoperit că zeci de persoane publice, în special artiști, ar fi beneficiat ilegal de concesionarea unor locuri de veci. Potrivit anchetei, între 2018 și 2024, mai multe personalități din lumea muzicii ar fi primit, prin ordin direct al generalului Nedelcu, locuri de veci în cimitirul militar, la solicitarea generalului Zisu. Printre cei menționați se numără Marina Voica-Teodorescu, Horia Moculescu, Marcel Pavel, Oana Sîrbu, Adrian Daminescu, Corina Chiriac, Ovidiu Komornik și Daniel Iordăchioaie.

Horia Moculescu a relatat că a primit oferta printr-un militar trimis la domiciliul său: „Într-o zi m-am trezit cu un soldat la mine la ușă. A venit cu un plic din partea domnului general Cătălin Zisu unde mi se oferea, ca recompensă pentru calitățile mele de suporter ale muzicii românești și făcător de muzică ușoară, un loc de veci în Ghencea Militar", a spus compozitorul.

Marcel Pavel a confirmat că a lucrat ca angajat civil al Ansamblului „Doina" al Armatei, precizând că intenția generalului Zisu a fost de a recompensa artiștii fără a cere nimic în schimb. În schimb, Corina Chiriac a declarat că numele ei a apărut pe listă dintr-o confuzie, întrucât deține deja un cavou de familie.

Generalul Cătălin Zisu a fost trecut în rezervă imediat după ce a fost inculpat și demis din funcția de comandant al Comandamentului Logistic Întrunit al Armatei. El este acuzat de abuz în serviciu și se află sub control judiciar pe cauțiune. Ancheta continuă, iar procurorii DNA urmează să stabilească întregul mecanism prin care artiști și alte persoane publice au ajuns să beneficieze, în mod ilegal, de locuri de veci.

Zilele trecute, generalul a încercat fără succes să obțină ridicarea măsurii preventive la Curtea de Apel București. În fața judecătorului, Zisu a prezentat documente privind cariera sa militară, studiile urmate și cărțile publicate, dând asigurări că nu va încerca să influențeze ancheta. Instanța i-a respins însă cererea.

Ofițerul are interdicția de a lua legătura cu 19 inculpați și 54 de martori în dosar. Pe lângă investigațiile privind locurile de veci, procurorii militari așteaptă și finalizarea expertizei asupra celor aproximativ 3.000 de tablouri descoperite la perchezițiile efectuate atât în locuința lui Cătălin Zisu, cât și la o cunoștință a acestuia.