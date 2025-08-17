Larry Fink și André Hoffmann au fost numiți noi președinți ai WEF in locul lasat vacant de Klaus Schwab
În aprilie, în cadrul unei reuniuni extraordinare a consiliului de administrație al Forumului Economic Mondial („WEF"), Klaus Schwab a anunțat că demisionează cu efect imediat, iar Peter Brabeck-Letmathe a fost numit președinte interimar.
Pe 15 august, odată cu finalizarea anchetei privindu-i pe Klaus Schwab și soția sa Hilde, Brabeck-Letmathe și-a dat demisia din funcția de președinte interimar.
În aceeași zi, Forumul Economic Mondial a anunțat numirea lui Larry Fink, președinte și director executiv al BlackRock, în funcția de copreședinte interimar alături de André Hoffmann, vicepreședinte al gigantului farmaceutic Roche.
Numirea lui Fink în funcția de copreședinte interimar marchează un moment crucial în convergența finanțelor tradiționale și a activelor digitale, deoarece el a devenit unul dintre cei mai proeminenți susținători ai Bitcoin de pe Wall Street, în ciuda faptului că anterior era un sceptic declarat.
Într-o declarație făcută vineri, noii copreședinți ai WEF au spus: „Suntem onorați să preluăm acest rol de conducere pe o perioadă interimară, într-un moment crucial pentru Forumul Economic Mondial. Pe măsură ce organizația intră într-un nou capitol, privim înainte cu claritate, determinare și încredere în misiunea durabilă a Forumului".
Din 2006, omul de afaceri elvețian André Hoffman este vicepreședinte al Roche Holding AG, afacerea familiei. De asemenea, este membru al consiliului de administrație al SystemIQ, al consiliului de administrație al WEF și al Centrului pentru a patra revoluție industrială. De asemenea, este membru al consiliului de administrație al Școlii de Medicină de la Stanford Medicine.
În plus este membru al Clubului de la Roma, al Comitetului director Bilderberg, al Chatham House Governors și al Comisiei globale pentru politica post-pandemică. Ela face parte din elita globalistilor si transumanistilor, mai putin cunoscutul "Club 1001".
„A fost membru al consiliului de administrație al WWF International timp de 19 ani (ultimii 10 ani în calitate de vicepreședinte), Wetlands International, Global Footprint Network și FIBA", se menționează în biografia lui Hoffmann de la Stanford Medicine. „Activitatea sa filantropică se concentrează pe impactul durabil în multe alte organizații, în special în domeniul educației."
