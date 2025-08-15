Absența lui Nicușor Dan de la Ziua Marinei a stârnit controverse. Unde era de fapt presedintele

Postat la: 15.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

Absența lui Nicușor Dan de la Ziua Marinei a stârnit controverse. Unde era de fapt presedintele

Președintele României Nicușor Dan, alături de familia sa, a participat, vineri, 15 august, la slujba de Sfânta Maria, la Mănăstirea Sîmbăta de Sus din județul Brașov. De Ziua Marinei, președintele Nicușor Dan a lipsit de la ceremoniile tradiționale organizate la Constanța.

Șeful statului a transmis însă un mesaj public de recunoștință pentru marinari, subliniind rolul esențial al acestora în protejarea și securizarea apelor teritoriale ale României. În absența lui, premierul Bolojan a reprezentat Guvernul la evenimentele de la malul mării, asistând la paradele navale și la manifestările dedicate marinarilor militari și civili.

„Domnul președinte m-a anunțat că nu o să vină la Ziua Marinei azi, e într-o perioadă de concedii, e în țară, va fi alături de români în altă parte, veți vedea pe parcursul zilei de azi. E decizia dânsului, pe care o respect", a declarat ministrul Apărării Ionuț Moșteanu, vineri, la Constanța.

El a adăugat că Președintele Nicușor Dan nu va fi prezent la festivitățile de la Constanța, dar „va fi alături de români în altă parte". Mănăstirea Brâncovenească de la Sîmbăta de Sus se află la 20 de kilometri de Făgăraș, orașul natal al președintelui.

loading...
DIN ACEEASI CATEGORIE...
PUTETI CITI SI...

Absența lui Nicușor Dan de la Ziua Marinei a stârnit controverse. Unde era de fapt presedintele

Postat la: 15.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

0

Președintele României Nicușor Dan, alături de familia sa, a participat, vineri, 15 august, la slujba de Sfânta Maria, la Mănăstirea Sîmbăta de Sus din județul Brașov. De Ziua Marinei, președintele Nicușor Dan a lipsit de la ceremoniile tradiționale organizate la Constanța.

Șeful statului a transmis însă un mesaj public de recunoștință pentru marinari, subliniind rolul esențial al acestora în protejarea și securizarea apelor teritoriale ale României. În absența lui, premierul Bolojan a reprezentat Guvernul la evenimentele de la malul mării, asistând la paradele navale și la manifestările dedicate marinarilor militari și civili.

„Domnul președinte m-a anunțat că nu o să vină la Ziua Marinei azi, e într-o perioadă de concedii, e în țară, va fi alături de români în altă parte, veți vedea pe parcursul zilei de azi. E decizia dânsului, pe care o respect", a declarat ministrul Apărării Ionuț Moșteanu, vineri, la Constanța.

El a adăugat că Președintele Nicușor Dan nu va fi prezent la festivitățile de la Constanța, dar „va fi alături de români în altă parte". Mănăstirea Brâncovenească de la Sîmbăta de Sus se află la 20 de kilometri de Făgăraș, orașul natal al președintelui.

DIN ACEEASI CATEGORIE...
albeni
comentarii
Adauga un comentariu
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

Trimite

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE