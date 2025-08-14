Patriot TV folosește astăzi timpul nostru de difuzare pentru „Patriot TV Premieres" pentru a difuza „În interiorul vaccinurilor cu ARNm: Filmul". Regizat de Erki Tangsoo, filmul se scufundă în conspirația care a zguduit lumea începând cu 2020 și continuă să afecteze miliarde de oameni astăzi.

Acest film explorează lansarea globală fără precedent a tehnologiei vaccinurilor cu ARNm - și întrebările științifice și de reglementare complexe pe care aceasta continuă să le ridice. În esență, povestea urmărește oameni de știință și medici care își exprimă îngrijorarea cu privire la potențialele lacune în transparența datelor, evaluarea riscurilor și siguranța pe termen lung - nu pentru a discredita știința, ci pentru a menține standardele sale cele mai înalte. „Am transformat corpul într-o fabrică, fără controale clare." - Dr. Robert Redfield - Fost director al CDC Pentru transmisiunea live, difuzăm filmul de două ori pentru a ne asigura că toată lumea îl vede în întregime.