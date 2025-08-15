Scenariu SF sau realitate: Cum ar fi viața pe Pământ după un război nuclear

De la începutul războiului din Ucraina și pe fondul amenințărilor venite dinspre Rusia, întrebarea despre cum ar arăta lumea după un conflict nuclear devine tot mai actuală. O simulare recentă arată că aproape 99% din populația mondială ar putea fi afectată în cazul unui război nuclear, notează The Sun.

Rezultatul unui astfel de conflict ar putea însemna distrugerea atmosferei, foamete globală și un nivel de suferință fără precedent. Milioane de oameni ar fi strămutați, iar serviciile esențiale ar fi întrerupte. În țările beligerante, precum și în Europa și China, aproape întreaga populație ar putea muri. Potrivit unui studiu realizat de Universitatea de Stat din Pennsylvania, un război nuclear global ar injecta în atmosferă 165 de milioane de tone de cenușă, blocând lumina soarelui și deteriorând stratul de ozon. Acest fenomen ar putea dura până la zece ani, provocând foamete generalizată și scăderea drastică a temperaturilor globale.

Oamenii de știință au analizat impactul asupra porumbului, una dintre cele mai cultivate legume din lume, și au constatat o scădere de 80% a producției anuale în cazul unui conflict nuclear major. Recuperarea producției ar putea dura între 7 și 12 ani. De asemenea, explozia nucleară generează oxizi de azot care, împreună cu funinginea, distrug stratul de ozon. Nivelurile de radiații UV-B ar atinge valori maxime la 6-8 ani după conflict, deteriorând plantele și reducând și mai mult producția alimentară. Deși majoritatea țărilor au planuri de urgență pentru un eventual război nuclear, specialiștii avertizează că nimeni nu poate anticipa pe deplin amploarea și gravitatea consecințelor.