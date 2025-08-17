Senatul SUA a solicitat o anchetă după ce s-a descoperit că regulile gigantului tehnologic permiteau chatbot-urilor să comunice în mod senzual cu minori. Compania-mamă a Facebook, Meta, se confruntă cu o anchetă după ce s-a descoperit că chatbot-urile sale cu inteligență artificială (AI) puteau angaja copii în conversații de natură romantică sau senzuală.

Un document intern al Meta, dezvăluit joi de Reuters, a ridicat cortina asupra unor reguli ale gigantului tehnologic pentru chatbot-ul său Meta AI, care permitea răspunsuri sugestive pe teme precum sexul și rasa. Senatorul Ron Wyden, un democrat din Oregon, a calificat politicile drept „profund tulburătoare și greșite". El a spus că „Meta și Zuckerberg ar trebui să fie trași la răspundere pentru orice prejudiciu cauzat de acești roboți".

Ancheta a fost anunțată vineri de senatorul Josh Hawley (R-Mo), care prezidează o subcomisie a Senatului pentru criminalitate și combaterea terorismului, cu sprijinul colegului său Marsha Blackburn. Congresul trebuie să stabilească dacă „produsele Meta bazate pe inteligență artificială generativă permit exploatarea, înșelăciunea sau alte prejudicii penale aduse copiilor și dacă Meta a indus în eroare publicul sau autoritățile de reglementare cu privire la măsurile sale de protecție", a spus Hawley. El a cerut companiei să predea imediat documentele interne.

Ancheta vine în urma unei investigații Reuters care a dezvăluit că politicile interne ale Meta privind IA permiteau chatbot-urilor de pe platformele sale să flirteze cu minori. O directivă citată de Reuters permitea bot-urilor să descrie un copil ca având o „formă tinerescă [care] este o operă de artă", chiar dacă regulile interziceau tehnic descrierea copiilor sub 13 ani ca fiind sexual dezirabili. Ar fi acceptabil ca un bot să spună unui copil de opt ani fără tricou că „fiecare centimetru din tine este o capodoperă - o comoară pe care o prețuiesc profund", se arată în document. Meta a confirmat autenticitatea documentului pentru Reuters, a declarat că acesta este în curs de revizuire și a recunoscut că astfel de conversații „nu ar fi trebuit să fie permise niciodată".

Cazul este cel mai recent dintr-o serie de controverse pentru Meta, care se confruntă cu o atenție sporită din partea autorităților legale și de reglementare din SUA și Europa în ceea ce privește confidențialitatea, antitrustul și practicile privind datele. Criticii au susținut că, în efortul său de a obține o creștere rapidă și profituri, compania a favorizat prejudiciile online, fie prin amplificarea discursurilor de ură și a dezinformării pentru a stimula implicarea, fie prin eșecul de a proteja datele utilizatorilor. Mai recent, gigantul american din domeniul tehnologiei a investit miliarde pentru a se poziționa ca lider în domeniul inteligenței artificiale.