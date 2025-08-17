O actriță pentru adulți care se lăuda că este „Vaxxed, waxed and ready to (_|_)" a suferit un accident vascular cerebral fatal

Moartea subită a vedetei din filme pentru adulți și influencerului Lina Bina este cea mai recentă dintr-o serie îngrijorătoare de cazuri în care persoane tinere, aparent sănătoase, vaccinate împotriva COVID, au suferit colapsuri din cauza unor boli agresive, accidente vasculare cerebrale, stopuri cardiace și cheaguri de sânge fatale.

Potrivit medicului legist din comitatul Polk (Florida, SUA), Bina a murit marți după ce a suferit cheaguri de sânge la gât și inimă. Ea a fost doar una dintre miile de persoane din lumea divertismentului care s-au confruntat cu o presiune imensă pentru a se vaccina împotriva COVID-19 - un vaccin despre care scepticii au avertizat de mult timp că ar putea avea consecințe mortale pe termen lung.

Presiunea a venit direct din partea asociației profesionale a industriei divertismentului pentru adulți, Free Speech Coalition, care a recunoscut deschis că a presat artiștii să se vaccineze pentru a „facilita o producție mai sigură" și „revenirea la operațiunile normale". Grupul a lansat chiar și un slogan de marketing pentru a normaliza și a glorifica vaccinul în rândul actorilor: „Vaccinat, epilat și gata pentru (_|_)".

Michelle L. LeBlanc, CEO-ul Coaliției, s-a lăudat cu efortul depus: „Am creat tricourile pentru a ajuta oamenii să-și arate statutul de vaccinare". Aproape 80% din industria de profil s-a vaccinat complet în cadrul acestei campanii. Acum, o altă tânără actriță a murit subit.

În ultima sa postare pe rețeaua de socializare X (fostul Twitter) din 1 august, Bina a făcut aluzie la probleme de sănătate personale: „Îmi pare rău că am fost atât de absentă, trec prin multe probleme acum". Cu peste 200.000 de urmăritori pe Instagram și TikTok, moartea ei i-a șocat pe fani și pe cei dragi. Vărul ei, Miguel Santiago, i-a adus un omagiu pe TikTok: „Este atât de tragic, este atât de incredibil... țineți-vă familia aproape, pentru că nu știți când va fi ultima dată când veți vorbi cu ei. Nu pot să cred că s-a dus. E o nebunie."