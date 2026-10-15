Armistițiul a luat sfârșit. Ucraina reia atacurile asupra rafinăriilor rusești: "Interdicţia a fost ridicată. Am terminat cu ea"

Ucraina va relua atacurile asupra rafinăriilor ruseşti, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru ziarul britanic Financial Times, într-un interviu publicat joi şi citat de Reuters.

"Interdicţia (privind atacarea rafinăriilor) a fost ridicată. Am terminat cu ea", a declarat Zelenski pentru publicaţie.

Anunţul lui Zelenski vine după ce Rusia a acuzat miercuri Ucraina că a atacat două rafinării ruseşti, în ciuda declaraţiilor Kievului despre disponibilitatea sa de a respecta "armistiţiul energetic" anunţat de preşedintele american Donald Trump, la care nici Moscova nu a aderat.

"Potrivit Ministerului Energiei şi companiilor, regimul de la Kiev a atacat astăzi (miercuri - n.r.) două rafinării în regiunile Saratov şi Riazan", a declarat viceprim-ministrul rus Aleksandr Novak, citat de agenţia de ştiri Interfax, potrivit Agerpres.

El a adăugat că "partea ucraineană nu dă dovadă de nicio intenţie de a avansa către un armistiţiu energetic".

Kremlinul afirmase tot în cursul zilei de miercuri că acordul privind armistiţiul energetic dintre Rusia şi Ucraina, anunţat de Trump, nu a fost niciodată finalizat, aşa că nu se poate spune că Rusia îl încalcă.

Acordul "nu a fost niciodată finalizat, aşa că nu se poate spune că Rusia nu îl respectă", a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, într-o conferinţă de presă.

Compania energetică de stat ucraineană Ukrenergo a raportat pene de curent de urgenţă după ce rachetele ruseşti au lovit marţi seară trei centrale termice care operau în regiunea Kiev.

Întreruperi au fost anunţate şi în Harkov, care a fost, de asemenea, vizată de acest ultim atac cu rachete ruseşti asupra instalaţiilor energetice.