Avertismentul unui profesor de la Harvard: Nu vom avea o vara normala. La ce trebuie sa fie atenti turistii

Profesorul Joseph Allen, care preda stiinta evaluarii expunerii in cadrul Departamentului de Sanatate a mediului, la Universitatea Harvard, a vorbit despre modul in care ar trebui abordate vacantele si calatoriile din aceasta vara, in contextul pandemiei de COVID-19.

Intr-un interviu acordat Europa Libera, profesorul a explicat ca turistii trebuie sa fie atenti la doua lucruri:

"(...) Unul este ca trebuie sa tii cont de dinamica bolii, oriunde ai fi si oriunde te duci. Deci, in primul rand, sa fii sigur ca nu calatoresti intr-un loc care este un focar sau ca nu vii dintr-un focar si aduci boala intr-un loc care nu are un impact mare acum. Si apoi, cred ca am introdus aceste controale pe care speram ca toata lumea le face acum, sa fii serios si responsabil in a purta o masca, sa mentii distanta fizica fata de altii, sa iti acoperi tusea, sa stai acasa daca esti bolnav", a afirmat specialistul.

Intrebat daca vom avea o vara normala, Joseph Allen a raspuns negativ si a avertizat ca relaxarea nu trebuie sa fie totala, chiar daca restrictiile se reduc de la o zi la alta.

"Nu, deloc. Va fi diferita, dar noi suntem destul de rezistenti. Si cred ca o vom trece cu bine. Nu va fi normal - va fi noul normal. Cred ca vom incepe sa redeschidem economia. Si va spun, nu cred ca ar trebui sa fie o vara normala. Suntem in mijlocul unei pandemii.

Acest virus, asa cum am vazut, se poate raspandi foarte rapid. Si cand loveste un loc foarte rau, provoaca multe imbolnaviri si decese. Deci nu ar trebui sa fie o vara normala, ar trebui sa ne luam acele masuri de precautie.

Cred ca sunt parti din viata pe care putem incepe sa le recuperam. Dar nu ar trebui sa fie o redeschidere totala din prima zi si toata lumea sa revina la ce facea in ianuarie", a mai adaugat acesta.