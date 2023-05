CAB a suspendat sanctiunea prin care CNA a dispus intreruperea timp de zece minute a emisiei Realitatea Plus din cauza dezvaluirilor facute despre ministrii Grindeanu si Burduja

Curtea de Apel Bucuresti apara libertatea presei. Joi, 18 mai 2023, instanta a suspendat sanctiunea dispusa de catre Consiliul National al Audiovizualului impotriva postului de televiziune Realitatea Plus cu numai o ora inainte ca acea pedeapsa sa intre in vigoare.

Este vorba despre sanctiunea constand in intreruperea timp de zece minute a emisiei canalului de stiri. La ora 18:00, judecatoarea Alina Dumitrescu de la Curtea de Apel Bucuresti a dispus suspendarea sanctiunii (care urma sa intre in vigoare la ora 19:00) pana la solutionarea definitiva a procesului in care televiziunea solicita anularea hotararii CNA. Mentionam ca postul TV a fost reprezentat in instanta de catre avocatii Constantin Florin Durgheu si Ioan Georgescu .

„Admite cererea modificata. Dispune suspendarea executarii Deciziei CNA nr.356/11.05.2023 pana la pronuntarea hotararii definitive asupra contestatiei. Cu recurs in 5 de zile de la comunicare. Recursul se depune la Curtea de Apel Bucuresti. Pronuntata azi 18.05.2023, ora 18,00 prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei". Amintim ca CNA a dispus aceasta pedeapsa din cauza unor dezvaluiri facute de catre Realitatea Plus despre ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu si cel al Digitalizarii Sebastian Burduja. De altminteri, Grindeanu si Burduja au fost cei care au sesizat Consiliul.