Un meteorit analizat recent dă peste cap întreaga teorie a formării Pământului și a planetelor din sistemul nostru solar

Analiza unui meteorit antic sugerează că planetele formate din roci, atât cele apropiate, cât și cele mai îndepărtate de Soare, s-ar fi format în același timp, teorie care pune sub semnul întrebării modelele actuale privind evoluția sistemului nostru solar.

Noi dovezi găsite în bucăți dintr-un meteorit cunoscut sub numele de Northwest Africa 12264 - o bucată de rocă spațială de 50 de grame (1,8 uncii) care se crede că s-a format în sistemul solar exterior - sugerează că planetele rocoase precum Pământul și corpurile înghețate îndepărtate s-ar fi format în același timp.

Acest lucru contrazice teoria general acceptată că planetele mai apropiate de Soare s-au format înaintea celor din sistemul solar exterior, cele care se află dincolo de centura de asteroizi dintre Marte și Jupiter.

Planetele se formează în discurile rotative de gaz și praf care înconjoară stelele tinere, unde particulele se ciocnesc și se lipesc între ele printr-un proces cunoscut sub numele de acreție. Pe măsură ce planetele stâncoase în formare se încălzesc, ele încep să se diferențieze, formând straturi interne separate cunoscute sub numele de miez, manta și scoarță.

Oamenii de știință au considerat că planetele rocoase din interiorul sistemului nostru solar - Mercur, Venus, Pământ și Marte - s-au format mai întâi (în urmă cu aproximativ 4,566 miliarde de ani), în timp ce gigantele gazoase și corpurile înghețate din exteriorul sistemului solar s-au format puțin mai târziu (în urmă cu 4,563 miliarde de ani), din cauza temperaturilor mai scăzute la o distanță mai mare de Soare. Se credea, de asemenea, că planetele rocose mai îndepărtate s-au format mai lent, deoarece conținutul lor mai ridicat de apă și gheață ar fi întârziat încălzirea internă și dezvoltarea nucleului.

Analiza compoziției meteoritul (care a fost achiziționat de la un comerciant din Maroc în 2018) a relevat un raport între crom și oxigen care indică faptul că acesta provine din partea exterioară a sistemului solar. Folosind metode precise de datare izotopică, cercetătorii au descoperit că roca s-a format acum 4,564 miliarde de ani - la doar două-trei milioane de ani după cele mai vechi materiale solide ale sistemului solar.