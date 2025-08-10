Cea mai spectaculoasă lună plină a verii, „Luna Sturionului", se vede sâmbătă

Luna plină din august, cunoscută sub numele de „Luna Sturionului", va putea fi văzută în noaptea de sâmbătă spre duminică și va avea loc în același timp cu un alt fenomen astronomic inedit, ce poate fi văzut cu ochiul liber.

Luna Sturionului poate fi văzută în noaptea de sâmbătă spre duminică, scrie Science Alert.

De asemenea, Luna Plină va avea loc în același timp cu Perseidele, un alt fenomen astronomic inedit. Pentru că va fi atât de luminoasă, e posibil ca în anumite zone Perseidele să nu fie atât de vizibile.

Dar depinde foarte mult de condițiile meteo și de poluarea luminoasă din jur.

Potrivit specialiștilor, pentru cea mai spectaculoasă priveliște, Luna trebuie să fie observată departe de lumina orașului.

Ploile de meteori Aquaride și Capricornide au avut cel mai mare număr de stele căzătoare săptămâna trecută. Perseidele vor ajunge la apogeu săptămâna viitoare.

Totuși, din cauza luminii puternice a Lunii Pline, e puțin probabil să fie observate aceste ploi de meteori.