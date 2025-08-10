Prima națiune guvernată complet de AI: Insula unde Churchill și Mandela conduc viitorul

Într-un proiect revoluționar, startup-ul londonez Sensay a anunțat înființarea Sensay Island, prima națiune din lume condusă de inteligență artificială (AI). Situată în largul coastelor Filipinelor, această insulă experimentală va fi administrată integral de AI și condusă de replici digitale ale unor figuri istorice emblematice.

Sensay Island propune o formă inedită de guvernare, eliminând partizanatul politic și birocrația excesivă. În fruntea insulei se vor afla 17 „giganți" digitali, personalități istorice recreate cu ajutorul AI, care reflectă fidel discursurile, scrierile și filozofiile lor.

Marcus Aurelius va îndeplini rolul de președinte, iar Winston Churchill va ocupa funcția de prim-ministru. Cabinetul va include și alte personalități marcante, precum Nelson Mandela - ministru al justiției, Eleanor Roosevelt - ministru de externe și Florence Nightingale - ministru al sănătății.

Locuitorii și vizitatorii vor putea interacționa cu aceste entități digitale printr-o platformă online dedicată, discutând politici și propuneri în timp real. Proiectul vizează să demonstreze potențialul AI-ului în administrarea transparentă și imparțială a societății.

Sensay Island se întinde pe 3,4 km² în provincia Palawan de Vest, oferind un cadru natural ideal pentru inovație ecologică. În primii patru ani, insula va implementa o micro-rețea de energie regenerabilă și va proteja 60% din teritoriu ca rezervație naturală. Primii rezidenți sunt așteptați în 2027, iar în 2028 va avea loc primul Simpozion Global pentru Guvernarea prin AI, unde experți internaționali vor analiza viitorul inteligenței artificiale în administrație.

Un element inovator al proiectului este programul de E-rezidență, care permite oricui, de oriunde din lume, să devină e-rezident și să participe la procesul decizional. E-rezidenții pot propune politici care vor fi analizate și supuse votului cabinetului digital, creând un model participativ deschis și transparent.

Fondatorul Sensay, Dan Thomson, susține că inițiativa explorează modul în care AI-ul poate revoluționa guvernarea, eliminând influențele partizane și promovând decizii bazate pe rațiune și echilibru. Proiectul beneficiază de o finanțare de 2,5 milioane de lire sterline obținută în faza pre-seed, care va permite transformarea acestei viziuni în realitate.