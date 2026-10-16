Călin Georgescu explică de ce nu a ieșit din arest, deși judecătorul a decis să fie trimis acasă. Ce urmează
Postat la: 16.10.2026 |
Călin Georgescu rămâne în arest preventiv, deși Tribunalul București a decis înlocuirea măsurii cu arestul la domiciliu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a publicat vineri, 16 octombrie, un mesaj pe Facebook în care explică de ce nu a fost eliberat și care sunt următorii pași în dosarul în care este acuzat de o înșelăciune de 1,1 milioane de euro.
În mesajul intitulat „CLARIFICARE PRIVIND SITUAȚIA JURIDICĂ ACTUALĂ", Georgescu precizează că decizia Tribunalului București din 13 octombrie nu este definitivă.
„Marți, 13 octombrie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a admis cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu. Această hotărâre nu este definitivă. Legea prevede un termen de 48 de ore în care poate fi contestată de procuror, iar joi, 15 octombrie, s-au împlinit cele 48 de ore. Contestația a fost deja formulată. Urmează redactarea încheierii motivate de către judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București și ulterior înaintarea dosarului către Curtea de Apel București. Aceasta este instanța care va soluționa contestația și va pronunța o hotărâre definitivă. Până atunci, măsura arestării preventive rămâne în vigoare", precizează Georgescu, care își încheie mesajul astfel: „Vă mulțumim pentru grijă, susținere, răbdare și discernământ".
Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, în urma unei hotărâri a Curții de Apel București. Inițial, Tribunalul dispusese controlul judiciar, însă procurorii DIICOT au contestat măsura. Potrivit anchetatorilor, Georgescu, omul de afaceri Ionel Rusen și un cetățean italian ar fi format, în 2021, un grup infracțional organizat pentru obținerea ilegală de bani. Aceștia ar fi convins un om de afaceri să transfere peste 1,1 milioane de euro drept garanție pentru o finanțare bancară promisă, care nu s-a mai concretizat. În cadrul anchetei, DIICOT a instituit sechestre asupra unor conturi bancare și a vilei din Mogoșoaia a fostului candidat. Georgescu beneficiază de prezumția de nevinovăție.
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