China devine centrul global al roboților umanoizi. Asiaticii produc cu o viteză incredibilă, depășind companiile americane din domeniu

Compania specializată în construcția de roboți umanoizi UBTech Robotics, cu sediul în Shenzhen, a livrat sute de astfel de roboți, modelul Walker S2, către parteneri industriali din China, marcând ceea ce susține că este prima livrare în masă din lume de roboți cu formă umană pentru lucrări în fabrici.

Livrarea, finalizată la mijlocul lunii noiembrie, reprezintă un moment crucial în comercializarea roboticii umanoide, în contextul în care China se luptă să domine o industrie care ar putea remodela producția globală. Livrarea vine în urma unui anunț în acest sens din 12 noiembrie al UBTech, însoțit de înregistrări video care arată rânduri de roboți asamblați la fabrica companiei.

Astfel, conform companiei, roboții vor fi utilizați în cadrul operațiunilor unor giganți din industria auto și logistică, printre care BYD, Geely Auto, FAW-Volkswagen, Dongfeng Liuzhou Motor și Foxconn, unde vor îndeplini sarcini variind de la asamblarea pieselor până la manipularea materialelor.

Realizarea UBTech vine pe fondul accelerării concurenței în domeniul roboticii umanoide. În acest context, CEO-ul Tesla, Elon Musk, a dezvăluit recent planuri de a implementa un milion de roboți Optimus, deși compania construiește încă prototipuri la fabrica sa din Fremont. Între timp, Foxconn a anunțat că va implementa roboți umanoizi cu tehnologie Nvidia la fabrica sa de servere de inteligență artificială din Houston în câteva luni.

Caracteristica distinctivă a robotului Walker S2 este sistemul său autonom de înlocuire a bateriilor, care îi permite să își înlocuiască propriul pachet de alimentare în aproximativ trei minute, fără intervenție umană. Această capacitate permite funcționarea continuă 24/7, abordând o cerință critică pentru mediile din fabrici, unde timpul de nefuncționare se traduce direct prin pierderi de productivitate.

Cât privește investițiile UBTech în domeniu, acestea sunt semnificative: compania a obținut comenzi de peste 800 de milioane de yuani, aproximativ 113 milioane de dolari, pentru seria sa Walker în acest an. Compania își propune să livreze 500 de unități până la sfârșitul anului și raportează că roboții umanoizi reprezintă acum 30% din vânzările sale, față de doar 10% în 2024.

Implementarea producției Walker S2 se aliniază cu strategia națională a Chinei de a domina robotica umanoidă până în 2027, susținută de inițiative regionale precum planul de acțiune al orașului Shenzhen, care vizează peste 100 de miliarde de yuani în industriile legate de robotică.

De asemenea, articolul citat mai spune faptul că, întrucât China se confruntă cu o populație activă în scădere și cu creșterea costurilor forței de muncă, oficialii guvernamentali consideră că roboții umanoizi sunt esențiali pentru menținerea competitivității în producție și pentru abordarea provocărilor demografice. Acțiunile UBTech au crescut cu peste 150% în acest an.