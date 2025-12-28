Neurologii avertizează: "Nu atingeți telefonul mobil în primele 60 de minute după trezire"
Postat la: 28.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
În prezent, trăim „lipiți" de ecrane: smartphone-urile, tabletele, laptopurile sau computerele desktop nu fac parte doar din munca noastră, ci și din timpul nostru liber, fiind baza relațiilor noastre sociale actuale datorită rețelelor sociale. Deși acest lucru ar putea fi inițial benefic, facilitând contactul cu cei dragi, utilizarea regulată a telefoanelor mobile de dimineața devreme poate fi contraproductivă.
Manuel Viso, medic specializat în medicină de urgență și hematologie și un cunoscut influencer pe rețelele sociale, a explicat recent acest lucru într-o postare pe Instagram . El ne reamintește că dovezile științifice sugerează de ani de zile că utilizarea prelungită a telefoanelor mobile poate fi dăunătoare creierului nostru. Deși este adevărat că radiațiile de radiofrecvență emise de aceste telefoane nu au demonstrat încă că provoacă daune directe sau grave, utilizarea lor continuă poate provoca alte daune, mai puțin evidente.
După cum subliniază Viso, nu există concluzii clare cu privire la potențialele efecte nocive ale radiațiilor telefoanelor mobile sau tabletelor asupra creierului uman, în ciuda cercetărilor semnificative efectuate asupra acestei relații. Cu toate acestea, utilizarea unui telefon mobil din momentul în care ne trezim ar putea afecta funcțiile creierului, cum ar fi memoria și somnul; iar aceste efecte ar fi și mai pronunțate și potențial mai dăunătoare în cazul copiilor și adolescenților.
În plus, potrivit lui Viso, unele studii au detectat chiar modificări ale metabolismului glucozei în regiunile creierului expuse utilizării continue a telefonului mobil.
„Primul lucru pe care îl faci când te trezești este să-ți verifici telefonul, nu-i așa? Bum! O descărcare instantanee de dopamină . Hormonul plăcerii, al satisfacției. Dar există o problemă: creierul tău se obișnuiește să primească plăcere foarte ușor încă de la prima oră a dimineții, iar apoi sarcinile obișnuite par plictisitoare. Suntem demotivați și din ce în ce mai dependenți de telefoanele noastre. Încă de la început, este greu să te concentrezi, iar începerea zilei este un munte de urcat."
Dopamina este un neurotransmițător binecunoscut, cu un rol fundamental în plăcere, dar și la baza dependențelor
După cum explică Viso, dopamina este un neurotransmițător binecunoscut, cu un rol fundamental în plăcere, dar și la baza dependențelor. Neuronii dopaminergici sunt responsabili de producerea și eliberarea dopaminei, care joacă un rol crucial în bunăstarea noastră, reglând emoțiile, foamea și instinctele sexuale, printre alte funcții.
Dopamina se bazează pe circuitul de recompensă al creierului : atunci când efectuăm acțiuni pe care corpul le percepe ca fiind benefice, se eliberează dopamină, ceea ce duce la o senzație de plăcere ce ne face să repetăm acea acțiune în viitor, căutând inconștient mai multă dopamină. Dopamina nu este implicată doar în plăcere, ci și în învățare și memorie, care ar fi, de asemenea, afectate de un exces al acestui neurotransmițător.
De fapt, ca în cazul oricărei substanțe la nivel organic , atât un deficit, cât și un exces de dopamină s-au dovedit a fi dăunătoare. Un deficit de dopamină a fost legat de boala Parkinson, iar un studiu publicat în Nature în 2020 a demonstrat că simptomele acestei boli la șoareci au dispărut pe măsură ce creierul a eliberat mai multă dopamină.
Dar, pe de altă parte, dopamina joacă și ea un rol cheie în dependențe : dacă nu suntem capabili să limităm activitățile care produc plăcere, cum ar fi mâncatul, sexul sau consumul anumitor substanțe, pot apărea eliberări masive ale acestui neurotransmițător, ajungând la un punct fără întoarcere, în care nu am putea gestiona producția sa și am ajunge să devenim dependenți.
Există deja unele dovezi care indică faptul că, dacă ne oprim și limităm activitățile care ne oferă plăcere, creierul ne recompensează, la rândul său, eliberând alți neurotransmițători, cum ar fi serotonina, legată de sentimentul de liniște, satisfacție și autocontrol.
În acest sens, Dr. Viso recomandă efectuarea a ceea ce unii cunosc deja sub numele de „ post dopaminic " , aplicat utilizării telefonului mobil: nefolosirea telefonului mobil dimineața și așteptarea a cel puțin 60 de minute de la trezire pentru a-l folosi.
De asemenea, medicul recomandă să ne expunem la lumina naturală pentru a ne regla mai bine ritmurile biologice, în loc să ne holbăm direct la ecranele telefonului, și să permitem eliberarea naturală a hormonilor de dimineață. În plus, dacă avem timp, ne sfătuiește să facem mișcare dimineața și, bineînțeles, să mâncăm un mic dejun sănătos.
