Va ajunge si la noi! Furtuna Johannes face ravagii în Scandinavia: E înfricoșător în Suedia, dar situația din Finlanda e și mai gravă
Postat la: 28.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Furtuna Johannes face ravagii în Scandinavia unde 170.000 de gospodării fără curent în Finlanda și 40.000 în Suedia provocând moartea unei persoane și trafic blocat pe autostrăzi. Furtuna Johannes a lovit Scandinavia cu violență. În Finlanda, 170.000 de gospodării au rămas fără energie electrică, în timp ce în Suedia 40.000 de case sunt afectate. Un bărbat a murit în Suedia după ce a fost lovit de o copac căzut.
În orașul Sandviken din estul Suediei, un bărbat și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un copac căzut. Sute de mașini au rămas blocate pe autostrada E4. Vremea a provocat perturbări grave în transporturi, mai multe servicii de feribot fiind suspendate. Rafale de vânt cu viteze apropiate de cele ale unui uragan au fost înregistrate în unele zone ale țării. Numeroase servicii feroviare au fost anulate. Traficul aerian a fost, de asemenea, afectat.
Finlanda se confruntă cu probleme și mai mari decât Suedia. Conform rapoartelor, 170.000 de gospodării au rămas fără energie electrică. Furtuna, numită Hannes în Finlanda, a început să se potolească duminică dimineață, dar 125.000 de gospodării erau încă fără curent, anunță Sweden Herald. Institutul Meteorologic Finlandez a emis avertismente pentru vânt puternic de-a lungul coastei, de la Golful Finlandei până la nordul Ostrobothniei. Cea mai gravă parte a furtunii pare să fi trecut.
Două avioane care transportau aproximativ 150 de pasageri au derapat de pe pistă în orașul Kittila din Laponia. Avioanele au alunecat din cauza vântului puternic și s-au oprit în zăpadă. Nimeni nu a fost rănit, accidentul producându-se la viteză redusă. În Norvegia, aeroportul Leknes din Lofoten a fost nevoit să se închidă din cauza distrugerii anemometrelor. Șase zboruri de sosire și tot atâtea zboruri de plecare au fost anulate. Peste 100 de stații de bază ale Telenor au fost scoase din funcțiune.
Nu se poate estima încă când va fi restabilită alimentarea cu energie electrică. Potrivit companiei suedeze E.ON, reparațiile ar putea dura până săptămâna viitoare. Este puțin probabil ca toată lumea să aibă din nou energie electrică înainte de atunci. „Se îndreaptă spre sud și rog pe toată lumea să fie atentă. Nu este vorba doar de condițiile de drum alunecos, se întâmplă lucruri neobișnuite, nu se știe care copaci vor cădea", a declarat Per Bjurström, ofițer la centrul regional de comandă al poliției.
Andreas Carlson, ministrul suedez al Infrastructurii și Locuințelor, a îndemnat oamenii să ia în serios avertismentul meteorologic. Agenția Suedeză de Transport a cerut persoanelor din zonele afectate să nu călătorească pe drumuri din cauza pericolului evident. Furtuna Johannes continuă să facă ravagii în Scandinavia. Autoritățile recomandă maximă prudență și evitarea deplasărilor inutile în zonele afectate.
