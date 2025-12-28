Un anticiclon lovește puternic România: De Revelion vom avea un ger năprasnic și ninsori abundente
Postat la: 28.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Meterologii ANM au emis prognoza specială pentru finalul de an, inclusiv pentru noaptea de Revelion. Un anticiclon din zona Groenlandei va pătrunde în România și va aduce un val de aer extrem de rece. De asemenea, în perioada de Revelion va ninge pe arii extinse din toată țara și va fi zăpadă troienită.
În urma analizei hărții sinoptice de la nivelul Europei, fig.1, din noaptea de 27 decembrie ora 00 UTC, se poate evidenția prezența unui anticiclonului groenlandez (M), cu valori la centru de peste 1040 hPa între Islanda și Arhipelagul Britanic, bordat la vest-sud-vest de Peninsula Iberică de un ciclon și de asemenea de un culoar depresionar format din mai mulți cicloni dinspre Marea Norvegiei, către Câmpia Rusă și zona Turciei, cu fronturile lor atmosferice.
Acest gradient baric creat între câmpul anticiclonic și șirul zonelor de presiune scăzută, coroborat și cu o circulație foarte intensă din sector nordic-nord-vestic în troposfera medie (500 mb), se va menține până la sfârșitul anului 2025 și va determina pătrunderi succesive de aer foarte rece, dinspre zona polar-arctică, peste jumătatea de est a Europei, așa cum se prezintă câmpurile probabile din fig.2, pentru data de 31 decembrie 2025, ora 12 UTC.
Această configurație sinoptică va conduce în zilele următoare, la intensificări ale vântului și în cea mai mare parte a țării noastre, motiv pentru care Administrația Națională de Meterologie (ANM) a emis mai multe mesaje generale - informare, coduri galbene și coduri portocalii până luni, 29 decembrie. Intensitatea maximă a acestui episod de vânt va fi atinsă în cursul zilei de duminică, 28 decembrie și în noaptea de duminică spre luni (28/29 decembrie), așa cum se poate observa în câmpul probabil a rafalelor maxime de vânt estimate de modelul global ECMWF, fig. 3. Astfel, în zona Carpaților Meridionali și de Curbură, la altitudini mai mari de 1700 m, vântul va sufla tare cu rafale de peste 110...130 km/h, dar viteze de 70...90 km/h se vor înregistra local și în zona mai joasă din Moldova și Transilvania.
Având în vedere că, în această perioadă, sunt prognozate intervale cu ninsori în regiunile nordice, centrale și estice, precum și la munte, în aceste zone vom vorbi și de ninsori viscolite, cu un impact mai mare în zonele montane înalte ale Carpaților Meridionali și de Curbură, unde vizibilitatea va fi extrem de redusă și zăpada troienită. De asemenea în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, ANM va putea actualiza prezentele mesaje inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (now-casting).
Conform rulării modelelor din dimineața zilei de 27 decembrie 2025, pentru noaptea de Revelion (31 decembrie 2025 / 1 ianuarie 2026) sunt estimate temperaturi minime negative în toată țara, de la -10...-9 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, până spre -2 grade în zona costieră a Dobrogei, și cu valori cuprinse între -19 și -13 grade la munte, la peste 2000 m altitudine, iar îndeosebi regiunile intracarpatice și la munte probabilitatea de ninsoare va fi ridicată.
Cel mai geros Revelion din ultima perioadă de timp, datează din noaptea de 2014 spre 2015, când în condițiile unui strat de zăpadă existent în cea mai mare parte a țării, temperaturile au scăzut sub pragul gerului în toate regiunile, astfel minimele s-au situat de între -32 de grade la Întorsura Buzăului și -10 grade la mai multe stații meteorologice din vestul țării, în timp ce în Capitală s-au înregistrat între -20 și -16 grade Celsius.", arată prognoza ANM.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Se certifică științific că Arca lui Noe a existat și a ajuns pe Muntele Ararat după Potopul biblic
O descoperire arheologica recenta din estul Turciei a reaprins una dintre cele mai vechi și controversate intrebari ale ...
-
Banul e ochiul dracului: O femeie din Sibiu și-a ucis mama cu sânge rece - Planul perfect, ticluit împreună cu o asistentă
O femeie de 38 de ani și o asistenta medicala au fost reținute de procurori, fiind inculpate pentru un omor premeditat. ...
-
Neurologii avertizează: "Nu atingeți telefonul mobil în primele 60 de minute după trezire"
În prezent, traim „lipiți" de ecrane: smartphone-urile, tabletele, laptopurile sau computerele desktop nu fa ...
-
Va ajunge si la noi! Furtuna Johannes face ravagii în Scandinavia: E înfricoșător în Suedia, dar situația din Finlanda e și mai gravă
Furtuna Johannes face ravagii in Scandinavia unde 170.000 de gospodarii fara curent in Finlanda și 40.000 in Suedia prov ...
-
Inteligența Artificială nu mai poate fi oprită din butoane - iar motivul este și mai îngrijorător
Oamenii de știința trag un semnal de alarma: sistemele de inteligența artificiala (AI) avansate nu pot fi oprite intotde ...
-
Cercetătorii au anunțat că au descoperit de ce oamenii au dobândit conștiința și dacă o va face la fel si Inteligența Artificială
O pereche de studii recente a examinat de ce niveluri sofisticate de conștiința au evoluat la unele animale, dar nu la a ...
-
Descoperire neobișnuită a unui robot, care a stat 8 luni sub un continent: Fenomen tulburător care amenință omenirea
Un grup de cercetatori coordonat de Anna Wahlin, profesoara de fizica oceanografica la Universitatea Gothenburg din Sued ...
-
Keanu Reeves: "Omenirea este pe cale să se elibereze din Matrix!" Ce sfat dă miliardarilor din tehnologie
Se poarta un razboi care va modela viitorul existenței umane și lumea pe care o vom lasa copiilor noștri, potrivit lui K ...
-
Noile fosile sugerează că Lucy ar putea să nu fie strămoșul nostru direct. S-ar rescrie tot ceea ce știm despre originile umane
Timp de 50 de ani, faimoasa fosila „Lucy" (Australianopithecus afarensis) a fost considerata pe scara larga drept ...
-
Putin despre AI: Este cea mai mare descoperire tehnologică, probabil una cum nu a mai văzut niciodată istoria lumii
Urmatorii 10-15 ani vor fi o perioada de transformari tehnologice colosale și de dezvoltare rapida a inteligenței artifi ...
-
Crimă în Teleorman, de Crăciun; Bătrân de 86 de ani, găsit mort în propria casă. Nepotul e principalul suspect. Cum a fost prins
O crima șocanta a avut loc in ziua de Craciun, in municipiul Turnu Magurele, județul Teleorman, acolo unde un barbat in ...
-
Joburile viitorului vor fi extrem de bine plătite - previziuni dure pentru profesiile tradiționale
CEO-ul OpenAI, Sam Altman, descrie un viitor cu cariere foarte bine platite in industrii care abia exista astazi. Tranzi ...
-
Legătura surprinzătoare între scobitul nasului și Alzheimer (studiu)
Studiul pe șoareci sugereaza o legatura surprinzatoare intre Alzheimer și scobitul nasului. Mai mult, atunci cand epitel ...
-
Să fie aceasta dovada că trăim într-o simulare? Ipoteza tulburătoare a unui filosof de la Oxford de origine română
De la Platon la Neo din Matrix, intrebarea ramane aceeași: cat de reala este realitatea pe care o traim? Cea mai recenta ...
-
Experimentul care a șocat lumea: Savantul sovietic din spatele celei mai controversate operații
În 1954, omul de știința sovietic Vladimir Demikhov a realizat „cea mai controversata operație experimentala ...
-
Mister pe o plajă din Europa: sute de pantofi vechi de peste un secol, au ieșit la suprafață din nisip, incredibil de bine conservați
Un fenomen bizar a atras atenția localnicilor și a specialiștilor in sudul Țarii Galilor, unde sute de pantofi negri din ...
-
Ziua Q se apropie cu viteză năucitoare: În acel moment va fi un dezastru planetar când informația nu va mai fi criptată
În Ziua Q, orice parola, de la login-ul tau bancar pana la codurile de lansare nucleara, va putea fi sparta. Alime ...
-
Finalanda a descoperit bacterii care manancă deseuri nucleare și care curăță situri radioactive
Helsinki, sub pamant: intr-o mina de uraniu, la 400 de metri adancime, un grup de bacterii rescrie viitorul energiei nuc ...
-
Eșecul lui Andrew Tate, comentat acid și în România: "Era ca un prezervativ folosit de Mike Tyson. A stat acolo mare și prost"
În urma cu cateva zile, Andrew Tate a fost invins in ringul de box de Chase DeMoor, un actor cunoscut mai degraba ...
-
Pastilele pentru slăbit forțează industria alimentară să-și schimbe rețetele. Prăbușiri la bursă după aprobarea "pilulei magice" la FDA
Producatorii de alimente ambalate si lanturile de fast-food ar putea fi nevoiti sa isi modifice semnificativ produsele a ...
-
Ingineria BoloJAF: Salarii pe minus în 2026 în România. In restul Europei veniturile vor crește
În majoritatea țarilor europene, salariile vor crește in anul 2026. Turcia va inregistra o creștere de 8,1%. Astfe ...
-
Un nou virus mortal lovește Europa - primele cazuri confirmate. OMS emite alertă: "Mai periculos decât COVID. Una din trei persoane bolnave moare!"
Europa intra din nou in alerta sanitara. Un virus mortal, mai periculos decat COVID, a fost confirmat oficial pe teritor ...
-
Google Quantum AI ne provoacă înțelegerea existenței cu o revelație șocantă despre Creatorul Universului atât matematic cât și metafizic!
Într-un moment pe care unii cercetatori il numesc deja cel mai tulburator din istoria științei moderne, computerul ...
-
Inteligența Artificială a consumat în 2025 la fel de multă apă ca toată industria apei îmbuteliate din lume
O noua analiza a amprentei de mediu a inteligenței artificiale sugereaza ca antrenarea și rularea modelelor precum ChatG ...
-
Descoperirea care a șters granița dintre materie și spirit - Fantoma ADN care dispare după fix 40 de zile
Spre apusul vieții sale, eminentul fizician David Bohm - ale carui lucrari erau profund apreciate de Albert Einstein - a ...
-
Șeful Telegram spune despre Emmanuel Macron că este homosexual. Ce a mai spus Pavel Durov despre șeful Franței
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a glumit pe seama orientarii sexuale a președintelui francez Emmanuel Macron, și l-a n ...
-
Studiu absolut șocant: Mortalitatea excesivă din Pandemia Covid a fost indusă de medici prin utilizarea unui hipnotic
Un studiu recent demonstreaza ca in Marea Britanie, primul varf de mortalitate in exces din aprilie 2020 a fost in mod e ...
-
Localnicii evită ruinele Sanatoriului de la Moroieni mai ales seara: De aici se aud voci de copii și cântece triste. Mulți cu vazut fantomele acestora
În munții Bucegi, langa satul Moroeni, la aproximativ o ora de mers pe jos de pe drumul principal, se afla ruinele ...
-
Revolta unui magistrat pensionat la consultările cu președintele Dan: „M-am săturat să aud că sunt chiabur!"
Cristian Anghel, fost procuror la Curtea de Apel București, fost procuror la DNA, pensionat in octombrie 2025, a explica ...
-
SUA au desfășurat trupe masive spre Venezuela
Statele Unite au desfașurat saptamana aceasta in Caraibe un numar mare de aeronave pentru operațiuni speciale și mai mul ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu