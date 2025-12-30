Brigitte Bardot a iubit câinii, dar și-a urât propriul fiu pe care l-a considerat "o tumoare canceroasă"
Postat la: 30.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Pe 28 decembrie 2025 s-a stins din viață, la vârsta de 91 de ani, una dintre cele mai mari legende ale cinematografiei franceze, o figură care a marcat profund nu doar filmul, ci și societatea. Dispariția celebrei Brigitte Bardot a lăsat în urmă o moștenire impresionantă și o poveste de viață intensă, cunoscută în întreaga lume.
Celebră pentru lupta neobosită în favoarea drepturilor animalelor, actrița și-a dedicat o mare parte din viață acestei cauze, mărturisind mereu că animalele au ocupat un loc central în existența ei. În schimb, relația cu ideea de maternitate a fost una complicată și plină de conflicte interioare.
În autobiografia publicată în 1996, vedeta a ales să fie brutal de sinceră, făcând dezvăluiri care au șocat opinia publică și care, la vremea respectivă, i-au adus numeroase critici și consecințe dureroase.
Considerată un simbol absolut al frumuseții și născută sub semnul Balanței, ea a recunoscut fără ocolișuri că a avut o viață amoroasă tumultuoasă. A iubit intens și a dorit să fie iubită la fel de mult, motiv pentru care a admis că nu a fost fidelă multora dintre bărbații care i-au fost alături.
Bardot a fost căsătorită de patru ori, ultima ei căsătorie durând mult mai mult decât precedentele trei la un loc. Conform propriilor calcule, a avut un total de 17 relații romantice. Adesea își părăsea un partener pentru altul atunci când, după cum spunea ea, „prezentul devenea călduț"; a explicat: „Întotdeauna am căutat pasiunea. De aceea am fost adesea infidelă. Și când pasiunea se apropia de sfârșit, îmi făceam valiza."
Actrița franceză emblematică Brigitte Bardot l-a numit pe fiul ei, Nicolas-Jacques Charrier, „tumoare canceroasă" în autobiografia sa din 1996, Initiales B.B., exprimându-și profundul regret pentru maternitate și dorindu-și să fi avut un câine în schimb, ceea ce a dus la un proces și amenzi pentru încălcarea vieții private a fiului ei.
În autobiografia sa, Bardot și-a descris sarcina ca pe o „tumoare care crește în interiorul meu", reflectând aversiunea ei puternică față de maternitate și sarcina nedorită cu soțul ei de atunci, Jacques Charrier.
Comentariile ei l-au rănit profund pe Nicolas, care n-a fost apropiat de mama sa și care a dat-o în judecată ulterior, împreună cu tatăl său, pentru încălcarea vieții private.
O instanță franceză a obligat-o pe Bardot să plătească daune atât fiului, cât și fostului ei soț pentru descrierile dureroase din carte.
Brigitte Bardot era cunoscută pentru faptul că nu își dorea copii, ba chiar a încercat să scape de sarcină, iar detaliile au fost șocante, la fel și declarația ei: "Decât copil, preferam să fie un cățel."
Ea a adăugat că se gândea la fiul ei nenăscut ca la o „tumoare canceroasă" pe care încerca să o elimine lovindu-se în stomac.
Atât Brigitte Bardot, cât și editorul ei au fost obligați să plătească 28.000 de lire sterline drept daune pentru remarcile jignitoare la adresa fiului și fostului ei soț din autobiografia sa de succes.
Însă o instanță franceză a respins cererea lor ca acele capitole jignitoare prezente în carte- inclusiv o referire la fiul ei nenăscut ca fiind o „tumoară canceroasă" - să fie eliminate din edițiile viitoare. Totuși instanța a dispus ca respectiva carte să conțină un fel de avertisment legal privind conținutul pe care unii îl pot găsi răscolitor, etichetând anumite pasaje drept o încălcare a vieții private.
Jacques Charrier și fiul său, Nicolas, solicitaseră daune de peste 1 milion de lire sterline pentru cele aproximativ 80 de pagini despre ei din bestsellerul mondial „Initiales BB", publicat în 1996.
S-a estimat că actrița pensionară cunoscută ulterior pentru sprijinul fervent acordat cauzelor animalelor și partidului de extremă dreapta Frontul Național, a câștigat cel puțin 3 milioane de lire sterline din cartea premiată. În aceasta, ea descrie groaza de a se trezi însărcinată în 1959: „Mă uitam la burta mea plată și subțire în oglindă ca la o prietenă dragă asupra căreia eram pe punctul de a închide capacul unui sicriu."
Nicolas-Jacques Charrier este singurul urmaș al celebrei actrițe, acum răposate. Ne putem doar imagina cu ce traume a crescut, având în vedere declarațiile halucinante ale divei.
La bătrânețe, fostul sex-simbol s-a refugiat și în marea sa pasiune pentru animale, în special pentru câini. Brigitte Bardot a înfinţat, de altfel, o fundaţie care îi poartă numele şi care se ocupă, printre altele, cu adopţia câinilor fără stăpân.
În iunie 2024, revista franceză Paris Match a publicat un număr special dedicat lui Bardot. În acesta, ea a dezvăluit de ce nu a vorbit public despre fiul ei, spunând că i-a promis fiului ei că nu va mai vorbi despre el în interviuri, potrivit Le Pointe.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Dezvăluiri despre „haremul" lui Putin: „Avea abonament la clubul de striptease Luna. Era un vampir!"
În cartea „Țarul in persoana. Cum ne-a pacalit Vladimir Putin pe toți" nu numai ca se menționeaza casnicia n ...
-
O minune a naturii: Ceaiul care scade glicemia și combate infecțiile
Ceaiul de fenicul este promovat de mult timp ca un remediu "bun la toate", de la digestie și eliminarea mucusului pana l ...
-
Medicina confirmă ce lucruri bizare se întâmplă cu cei care au beneficiat de un transplant de organe
Evoluția transplanturilor de organe a fost spectaculoasa de la momentul istoric din 1967, cand s-a efectuat prima reușit ...
-
Care sunt cele mai așteptate filme in 2026. Lista celor 20 de superproductii de la care se asteapta sa sparga box-office-urile
Producatorii spera sa dea o noua lovitura cu filmele care se vor lansa in 2026 dupa ce industria filmului inca resimte e ...
-
Cine a fost Brigitte Bardot, legenda filmului francez, care a murit la 91 de ani: De la sex-simbol la activismul pentru drepturile animalelor și simpatia pentru Frontul Național
Brigitte Bardot, legenda ecranului francez, a devenit un simbol sexual al anilor 1950 și 1960, dar mai tarziu a imbrațiș ...
-
Blestemele lui Dan Diaconescu l-au ajuns pe patronul Canal 33
Blestemele lui Dan Diaconescu și-au atins scopul. Utimul post tv la care a activat fostul rege al audiențelor e pe cale ...
-
O nouă cercetare demontează miturile despre ouă și obezitate - ce arată analiză cercetătorilor
Ouale nu ingrașa. O noua cercetare demonteaza miturile despre oua și obezitate, aratand ca un consum moderat susține san ...
-
Mircea Cărtărescu era innebunit după Ion Iliescu și Petre Roman
Ce scria poetul Mircea Cartarescu in 19 ianuarie 1990 despre liderii de atunci ai Romaniei Ion Iliescu si Petre Roman in ...
-
Ani la rând medicii au spus că grăsimile animale sunt nocive. Ce arată noile studii și ce grăsimi merită puse pe masa de Crăciun
Mult timp, pana in anii 2010, carnea, branza și untul, piese centrale pe mesele de Sarbatori, erau privite ca alimente p ...
-
Descoperire surprinzătoare: cum pot oamenii să comunice cu pisicile. Trucul este neașteptat de simplu
Cercetatorii susțin ca au descoperit cum pot oamenii sa comunice cu pisicile. Trucul este foarte simplu și are legatura ...
-
Tradiții și obiceiuri ale românilor, în Ajunul Crăciunului: fiecare regiune a țării are specificul ei
Ajunul Craciunului si sarbatoarea Nasterii Domnului sunt marcate prin cantece si jocuri, urari care fac referire la bels ...
-
Cele mai bune seriale din 2025: Producțiile care au ținut lumea lipită de ecrane
Serialele care s-au remarcat la nivel global variaza anul acesta de la „Adolescence", inspirat de cultura toxica & ...
-
Un profet anunță sfârșitul lumii pe 25 decembrie 2025: Declarația care a pus pe jar mii de credincioși
Un profet din Ghana a starnit controverse majore dupa ce a anunțat public ca lumea se va sfarși pe 25 decembrie 2025, ch ...
-
Trăim într-un univers paralel? Legătura între serialul Stranger Things și lumea cuantică reală
Serialul Netflix Stranger Things a captivat publicul timp de cinci sezoane, dupa ce a urmarit aventurile unui grup de ad ...
-
Un youtuber a bătut la Andrew Tate ca la fasole! "Intreaga carieră de kickboxer se dovedeste a fi o mare minciuna" VIDEO
Andrew Tate a ajuns ținta glumelor in social media dupa ce a fost invins de un actor in ringul de box. În acest we ...
-
Dosarele Epstein conțin și plângerea în instanță a unei femei ce susține că a fost recrutată când avea 13 ani și a fost prezentată lui Trump
Printre referirile la Donald Trump din documentele dosarului Epstein publicate vineri de Departamentul american al Justi ...
-
Motivul enervant pentru care un bărbat din Bruxelles a pierdut premiul de 3 milioane de euro la Loto
Un barbat din Bruxelles a decis sa dea in judecata Loteria Naționala, solicitand plata unui premiu pe care susține ca l- ...
-
Previziunile Babei Vanga pentru 2026. În ce lună vom avea "nave spațiale uriașe" pe Pământ
Baba Vanga, clarvazatoarea bulgara supranumita „Nostradamus al Balcanilor", a facut mai multe predicții pentru anu ...
-
Decizie radicală la Hollywood: Premiile Oscar vor arăta complet altfel - anunțul oficial
Premiile Oscar vor fi difuzate, incepand din 2029, pe YouTube. Anunțul a fost facut miercuri de Academia de Arte și Știi ...
-
Crima care a șocat SUA: Fiul celebrului regizor a fost reținut. Și-a ucis părinții în propria locuință
Fiul in varsta de 32 de ani al regizorului de la Hollywood, Rob Reiner, a fost arestat luni sub suspiciunea de crima și ...
-
Spioana rusă trădată de pisica ei: cum a fost descoperită după ce s-a ascuns un deceniu la Napoli
Christo Grozev, șeful departamentului de investigații de la The Insider și fost șef al secției de anchete pentru Belling ...
-
Să vezi cât e de ușor. O nutriționistă de top a dezvăluit două trucuri simple care îți potolesc poftele fără să-ți saboteze dieta
Cercetatoarea Federica Amati a spus ca gustarile alese inteligent au fost un adevarat factor decisiv pentru obiceiurile ...
-
Peter Greene a murit. Actorul cunoscut din „Pulp Fiction" şi „The Mask" a fost găsit fără suflare în apartamentul său din New York
Peter Greene, actor cunoscut mai ales pentru rolurile sale negative, de raufacator si criminal, inclusiv interpretarea l ...
-
Ratonul beat care a provocat ravagii în magazinul de băuturi alcoolice este suspectat și de alte „spargeri"
Un raton care a leșinat beat dupa ce a facut ravagii intr-un magazin de bauturi alcoolice din Virginia este suspectat de ...
-
Muzeul blestemat ar putea fi transformat în hotel: Povestea terifiantă a fondatorilor, care au murit înainte să-l vadă deschis
Muzeul Arheologic Rockefeller, supranumit și "Muzeul blestemat" din Ierusalim este accesibil din nou doar prin tururi gh ...
-
Povestea Tămăduitorului - Rețeaua Nevăzută și Războiul Tăcut
Dupa ce am ințeles ca Romania nu este doar o țara, ci un organism viu, am știut ca urmeaza partea grea: nu locurile care ...
-
Moștenire ca-n telenovele: Un bătrân și-a lăsat averea de 3 milioane de euro femeii care îl îngrijea de doar câteva zile. Instanța a decis să era capabil să decidă singur
Un carabinier și soția sa au fost achitați de o Curte de Apel din Italia, fiind acuzați de inșelaciune, dupa ce au moște ...
-
De ce poartă Macron pantofi cu două numere mai mari. Imaginile ciudate care au stârnit avalanșa de reacții online
Imaginile surprinse la recenta intalnire de la Londra dintre Volodimir Zelenski, premierul britanic Keir Starmer, cancel ...
-
Iranul a vrut să uimească planeta cu 'roboții săi umanoizi avansați, dar s-a făcut de râs când aceștia au început să transpire
La Kish Inox Tech Expo din Iran, o expoziție desfașurata anul acesta, au fost inițial prezentați publicului doi „r ...
-
Fosta soție a lui Dragoș Săvulescu a spus adevărul despre fotografia controversată cu Donald Trump
Angela Martini, fosta Miss Albania, a decis dupa aproape 15 ani sa vorbeasca despre o fotografie care a facut la acea vr ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu