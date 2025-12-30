Brigitte Bardot a iubit câinii, dar și-a urât propriul fiu pe care l-a considerat "o tumoare canceroasă"

Pe 28 decembrie 2025 s-a stins din viață, la vârsta de 91 de ani, una dintre cele mai mari legende ale cinematografiei franceze, o figură care a marcat profund nu doar filmul, ci și societatea. Dispariția celebrei Brigitte Bardot a lăsat în urmă o moștenire impresionantă și o poveste de viață intensă, cunoscută în întreaga lume.

Celebră pentru lupta neobosită în favoarea drepturilor animalelor, actrița și-a dedicat o mare parte din viață acestei cauze, mărturisind mereu că animalele au ocupat un loc central în existența ei. În schimb, relația cu ideea de maternitate a fost una complicată și plină de conflicte interioare.

În autobiografia publicată în 1996, vedeta a ales să fie brutal de sinceră, făcând dezvăluiri care au șocat opinia publică și care, la vremea respectivă, i-au adus numeroase critici și consecințe dureroase.

Considerată un simbol absolut al frumuseții și născută sub semnul Balanței, ea a recunoscut fără ocolișuri că a avut o viață amoroasă tumultuoasă. A iubit intens și a dorit să fie iubită la fel de mult, motiv pentru care a admis că nu a fost fidelă multora dintre bărbații care i-au fost alături.

Bardot a fost căsătorită de patru ori, ultima ei căsătorie durând mult mai mult decât precedentele trei la un loc. Conform propriilor calcule, a avut un total de 17 relații romantice. Adesea își părăsea un partener pentru altul atunci când, după cum spunea ea, „prezentul devenea călduț"; a explicat: „Întotdeauna am căutat pasiunea. De aceea am fost adesea infidelă. Și când pasiunea se apropia de sfârșit, îmi făceam valiza."

Actrița franceză emblematică Brigitte Bardot l-a numit pe fiul ei, Nicolas-Jacques Charrier, „tumoare canceroasă" în autobiografia sa din 1996, Initiales B.B., exprimându-și profundul regret pentru maternitate și dorindu-și să fi avut un câine în schimb, ceea ce a dus la un proces și amenzi pentru încălcarea vieții private a fiului ei.

În autobiografia sa, Bardot și-a descris sarcina ca pe o „tumoare care crește în interiorul meu", reflectând aversiunea ei puternică față de maternitate și sarcina nedorită cu soțul ei de atunci, Jacques Charrier.

Comentariile ei l-au rănit profund pe Nicolas, care n-a fost apropiat de mama sa și care a dat-o în judecată ulterior, împreună cu tatăl său, pentru încălcarea vieții private.

O instanță franceză a obligat-o pe Bardot să plătească daune atât fiului, cât și fostului ei soț pentru descrierile dureroase din carte.

Brigitte Bardot era cunoscută pentru faptul că nu își dorea copii, ba chiar a încercat să scape de sarcină, iar detaliile au fost șocante, la fel și declarația ei: "Decât copil, preferam să fie un cățel."

Ea a adăugat că se gândea la fiul ei nenăscut ca la o „tumoare canceroasă" pe care încerca să o elimine lovindu-se în stomac.

Atât Brigitte Bardot, cât și editorul ei au fost obligați să plătească 28.000 de lire sterline drept daune pentru remarcile jignitoare la adresa fiului și fostului ei soț din autobiografia sa de succes.

Însă o instanță franceză a respins cererea lor ca acele capitole jignitoare prezente în carte- inclusiv o referire la fiul ei nenăscut ca fiind o „tumoară canceroasă" - să fie eliminate din edițiile viitoare. Totuși instanța a dispus ca respectiva carte să conțină un fel de avertisment legal privind conținutul pe care unii îl pot găsi răscolitor, etichetând anumite pasaje drept o încălcare a vieții private.

Jacques Charrier și fiul său, Nicolas, solicitaseră daune de peste 1 milion de lire sterline pentru cele aproximativ 80 de pagini despre ei din bestsellerul mondial „Initiales BB", publicat în 1996.

S-a estimat că actrița pensionară cunoscută ulterior pentru sprijinul fervent acordat cauzelor animalelor și partidului de extremă dreapta Frontul Național, a câștigat cel puțin 3 milioane de lire sterline din cartea premiată. În aceasta, ea descrie groaza de a se trezi însărcinată în 1959: „Mă uitam la burta mea plată și subțire în oglindă ca la o prietenă dragă asupra căreia eram pe punctul de a închide capacul unui sicriu."

Nicolas-Jacques Charrier este singurul urmaș al celebrei actrițe, acum răposate. Ne putem doar imagina cu ce traume a crescut, având în vedere declarațiile halucinante ale divei.

La bătrânețe, fostul sex-simbol s-a refugiat și în marea sa pasiune pentru animale, în special pentru câini. Brigitte Bardot a înfinţat, de altfel, o fundaţie care îi poartă numele şi care se ocupă, printre altele, cu adopţia câinilor fără stăpân.

În iunie 2024, revista franceză Paris Match a publicat un număr special dedicat lui Bardot. În acesta, ea a dezvăluit de ce nu a vorbit public despre fiul ei, spunând că i-a promis fiului ei că nu va mai vorbi despre el în interviuri, potrivit Le Pointe.