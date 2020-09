Ciprian Ciucu il acuza pe Gabriel Mutu ca isi face campanie in scoli cu masti inscriptionate. Mutu: "Este o aberatie. Este un mesaj public national"

Ciprian Ciucu, candidatul PNL, sustinut si de USR PLUS la Primaria Sectorului 6 a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care sustine ca edilul Gabriel Mutu imparte masti prin scoli cu unul din sloganurile sale.

"Este in firea pesedistilor sa-si faca campanie din bani publici. Mutu/PSD, omul lasat de Dragnea la Bucuresti, distribuie in scoli masti cu unul dintre sloganele sale", a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

Gabriel Mutu a afirmat ca proiectul de distribuire a materialelor de protectie sanitara in scoli a fost anuntat public iar sloganul in cauza este unul utilizat la nivel national.

"Este o aberatie. 'Totul va fi bine' este un mesaj public national. Noi am anuntat de saptamani ca vom da copiilor, elevilor, profesorilor, personalului nedidactic masti din bumbac pentru a putea sa vina la munca in conditii sigure. Ce mesaj electoral? Am eu slogan 'totul va fi bine'? ", a spus Gabriel Mutu.