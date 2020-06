Cum le raspunde ministrul Tataru celor care il acuza ca si-a angajat rudele

Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a respins, marti, acuzatiile de nepotism care i se aduc, mentionand ca acestea sunt atacuri politice sau de alta natura si ca indica faptul ca el si Guvernul si-au facut bine treaba in perioada pandemiei.

"Este un moment pe care il gestionez, in care atacurile politice sau de alta natura au inceput sa apara. Este un semn ca am iesit din pandemie si Guvernul Romaniei si eu, ca ministru al Sanatatii, ne-am facut treaba. In aceasta perioada am sesizat ca mi-au aparut si rude, mi-au aparut foarte multe locuri unde as fi gestionat. Nu, niciuna din acele persoane nu-mi este ruda, iar multe dintre ele, daca ne referim la Antibiotice (Iasi - n.red.), erau in adunarea generala a actionarilor, pusi de predecesorul meu, iar in minister erau inainte de a ajunge eu. Iar alte persoane, daca ne referim, erau sefi de DSP-uri, de peste 10 ani de zile, prin concurs", a afirmat Tataru, marti seara, la TVR 1. Ministrul Nelu Tataru a fost intrebat cum raspunde la acuzatiile de nepotism aparute recent in presa, respectiv faptul ca si-ar fi angajat rude in functii-cheie de la societatea Antibiotice SA Iasi, al carei actionar majoritar este Ministerul Sanatatii.